Premier Lig'de Hull City, Brighton Maçında Galibiyeti Son Saniyeye Kadar Kovaladı ve Kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Hull City, 22 Kasım Pazar günü MKM Stadyumu'nda Brighton'ı konuk etti. Ligde 8 maçtır galibiyet alamayan Hull City, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun yedek başladığı Brighton'a karşı sahaya çıktı. Normal sürenin son dakikalarına kadar golsüz giden maçta kırmızı kart ve goller bu bölümde geldi.
Brighton ilk yarıda gole yaklaştı.
Maçın son bölümünde maç çözüldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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