Brighton'da Costinha, 89. dakikada Sorba Thomas'ı formasından çekince ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi kaldı. Hull City bu avantajı hemen kullandı. Lucas Gourna-Douath'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oliver McBurnie, 90+2'de vuruşuyla takımını öne geçirdi. İskoç forvet 90+5'te Belloumi'nin pasını boş kaleye göndererek ikinci golünü attı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Sezona Manchester United ve Coventry City galibiyetleriyle başlayan Sergej Jakirović'in ekibi, sonraki 8 lig maçında 5 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı. Brighton karşısında bu seriyi bitiren Hull City, son 5 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı.