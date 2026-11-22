Nurgül Yeşilçay Yoğun Çalışma Temposunda Üç Kilo Verdiğini Söyledi: Diyetinin Tarifini Paylaştı
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50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada paylaştığı tariflerle gündemde. Oyuncunun verdiği pancar cipsi tarifi büyük beğeni topluyor. Yeşilçay, yoğun çalışma temposunda üç kilo verdiğini de açıkladı.
Ömür Usta'yla yeniden ekranda.
Pancar cipsi tarifi beğeni topluyor.
"Diyet miyet yok, çalışma var."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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