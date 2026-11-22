Yeşilçay, yoğun çalışma temposunda 3 kilo verdiğini açıkladı. Oyuncu, bu süreçte beslenmesini şu sözlerle anlattı:

'Çok yoğun çalıştığım için üç kilo verdim. Diyet miyet yok, çalışma var. Tamamen doğaçlama yapıyorum. Tepsiyi yağlıyorum. Dizi izlerken sağlıklı bir şeyler yemek istiyorum.'