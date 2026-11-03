Ömür Usta'nın Tunç'u Bülent İnal'dan Set İtirafı: Çekimler Biter Bitmez Eve Koşuyormuş
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Ömür Usta’nın Tunç’u Bülent İnal, set biter bitmez neden koşarak eve gittiğini anlattı. Ünlü oyuncu, Payitaht Abdülhamid 4,5 yıl sürünce eşi Melis’e bir yıl çalışmayacağını söyleyip tatil planları yaptıklarını açıkladı. Ancak tam o sırada gelen Mevlana teklifi her şeyi değiştirdi. İnal kendini bir anda 9 aylığına Konya’da buldu.
KAYNAK: Bambaşka Sohbetler
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Ömür Usta'nın Tunç'u Bülent İnal, çekim biter bitmez eşinin ve çocuğunun yanına gitmeden duramadığını söyledi.
Payitaht Abdülhamid 4,5 yıl sürünce eşi Melis'e bir yıl hiç çalışmama sözü vermiş!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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