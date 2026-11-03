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Ömür Usta'nın Tunç'u Bülent İnal'dan Set İtirafı: Çekimler Biter Bitmez Eve Koşuyormuş

Ömür Usta'nın Tunç'u Bülent İnal'dan Set İtirafı: Çekimler Biter Bitmez Eve Koşuyormuş

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 17:46
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Ömür Usta’nın Tunç’u Bülent İnal, set biter bitmez neden koşarak eve gittiğini anlattı. Ünlü oyuncu, Payitaht Abdülhamid 4,5 yıl sürünce eşi Melis’e bir yıl çalışmayacağını söyleyip tatil planları yaptıklarını açıkladı. Ancak tam o sırada gelen Mevlana teklifi her şeyi değiştirdi. İnal kendini bir anda 9 aylığına Konya’da buldu.

KAYNAK: Bambaşka Sohbetler

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Ömür Usta'nın Tunç'u Bülent İnal, çekim biter bitmez eşinin ve çocuğunun yanına gitmeden duramadığını söyledi.

Ömür Usta'nın Tunç'u Bülent İnal, çekim biter bitmez eşinin ve çocuğunun yanına gitmeden duramadığını söyledi.

NOW ekranlarında Pazar akşamları izleyiciyle buluşan Ömür Usta'nın başrol oyuncusu Bülent İnal, set temposunun ardından nasıl bir hayat sürdüğünü samimi sözlerle paylaştı.

İnal'a göre set bittiği an tek bir adresi var: evi. Başarılı oyuncu, 'Setim bittiği anda mutlaka koşarak eve, eşimin ve çocuğumun yanına giderim' dedi.

Üstelik bu durum bir alışkanlıktan çok bir his. İnal, ''Bugün şuraya gidiyorum, eve gelemiyorum' diyemiyorum. Çekim bittiği an içimde 'hemen eve gitmem lazım' hissi oluyor' sözleriyle ailesine ne kadar bağlı olduğunu anlattı.

Payitaht Abdülhamid 4,5 yıl sürünce eşi Melis'e bir yıl hiç çalışmama sözü vermiş!

Payitaht Abdülhamid 4,5 yıl sürünce eşi Melis'e bir yıl hiç çalışmama sözü vermiş!

Ceyda Düvenci'nin programında Payitaht Abdülhamid'in 4,5 yıl sürdüğünü hatırlatan İnal, dizi sona erince eşi Melis'e 'Artık 1 sene çalışmayacağım, seninle bol bol gezeceğiz' dediğini anlattı. Çift, bu sözün ardından tatil planları yapmaya başlamıştı. Ancak planlar uzun sürmedi. İnal'ın anlattığına göre eşi Melis bu hayalle yaşarken masaya yeni bir proje geldi.

Mevlana dizisinden gelen teklif sonrası 9 ay Konya'da kalan Bülent İnal o dönemi 'Payitaht Abdülhamid 4,5 yıl sürünce eşim Melis'e 'Artık 1 sene çalışmayacağım, seninle bol bol gezeceğiz' dedim ve tatil planları yaptık. Melis bu hayalle yaşarken Mevlana dizisi teklifi geldi; kayıtsız kalamadım ve Eylül ayında kendimi bir anda 9 aylığına Konya'da buldum.' sözleriyle anlattı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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