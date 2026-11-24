Tartışmalara Son Veriyoruz! Gömlek Nasıl Ütülenir?
Gömlek ütülemek çoğumuzun gözünde büyüyen bir iş. Ütüyü elimize aldığımızda nereden başlamamız gerektiğini bilemeyiz. Ama merak etmeyin! Adım adım sizlere gömleklerin nasıl ütülenmesi gerektiğini söyleyeceğiz!
İlk olarak gömleğin etiketini kontrol edin.
Ütü masasını ve ütüyü hazırlayın.
Daha ütüye başlamadık! Çalışma alanınızı güzel bir şekilde hazırlarsanız işiniz kolaylaşır. Ütü masasının düz, temiz ve sağlam olmasına dikkat edin. Eğer buharlı ütü kullanıyorsanız su haznesini doldurun. Ütü tabanını da kontrol edin. Kirli bir ütü tabanı gömleğin üzerinde iz bırakabilir...
Gömlek ütülemeyi kolaylaştırın
Gömleğinizi düzgün bir şekilde yerleştirin.
Önce yaka kısmını ütüleyin.
Manşet ve kolları da unutmayın.
Ön kısmı bölümlere ayırarak ütüleyin.
Sırt kısmını da düzgün bir şekilde ütüleyin.
Gömleğin sırt kısmı geniş olur. Bu yüzden kumaşın bir bölümü masanın dışında kalabilir. Yapmanız gereken, ütü masasının üzerinde gömleği yavaş bir şekilde kaydırmak. Kumaşın masanın üzerinde tamamen düz durduğundan emin olun.
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