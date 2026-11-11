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Dekorasyon Tarzına Göre Ruhun Hangi Ülkeye Ait?

etiket Dekorasyon Tarzına Göre Ruhun Hangi Ülkeye Ait?

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
11.11.2026 - 08:46
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Dışarıdaki hayat ne kadar yorucu olursa olsun evin kapısından içeri girdiğimiz an kendi dünyamıza adım atıyoruz. Yaşadığımız alanları zevkimize göre şekillendirirken aslında farkında olmadan iç dünyamızı dört duvarın arasına döküyoruz. Bazen her yerin bomboş ve ferah olmasını istiyoruz, bazen de renklerin içinde kaybolmayı seçiyoruz.

Peki evdeki dekorasyon tarzın aslında hangi kültüre ait olduğunu fısıldıyor olabilir mi?

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1. Bize en hızlısından salonunda görmek istediğin bir renk paleti seçer misin?

2. Devam edelim! Salondaki orta sehpanın üzerinde neler olmalı?

2. Devam edelim! Salondaki orta sehpanın üzerinde neler olmalı?

3. Sana uzun zamandır görüşmediğin birinden böyle bir hediye geldi diyelim. Evine asar mıydın?

3. Sana uzun zamandır görüşmediğin birinden böyle bir hediye geldi diyelim. Evine asar mıydın?

4. Ev aydınlatması hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir miyiz?

4. Ev aydınlatması hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir miyiz?

5. Şimdi de şunu soralım: Evde hiç kullanılmayan ama sadece güzel göründüğü için tuttuğun eşyalar var mı?

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6. Halı seçimi yapacak olsan elin ilk olarak hangisine giderdi?

7. Mutfak tezgâhına bakıyoruz. Oradaki ideal düzenin nasıl olmalı?

7. Mutfak tezgâhına bakıyoruz. Oradaki ideal düzenin nasıl olmalı?

8. Son sorudayız! Koltuğun üzerine gelişigüzel atılmış bir battaniye veya kırlent seni rahatsız eder mi?

8. Son sorudayız! Koltuğun üzerine gelişigüzel atılmış bir battaniye veya kırlent seni rahatsız eder mi?

Senin ruhun sadeliğin ve huzurun ülkesi İsveç'e ait!

Senin ruhun sadeliğin ve huzurun ülkesi İsveç'e ait!

Evinin her köşesinde işlevsellik ve sadelik arıyorsun. Fazla eşyalar, gereksiz objeler veya göz yoran renk karmaşaları seni inanılmaz geriyor. Senin için bir yaşam alanının en büyük özelliği ferah ve aydınlık olması. Fiziksel çevreni ne kadar temiz ve sade tutarsan zihinsel olarak da o kadar rahatlıyorsun. Gösterişten uzak, pratik ve her detayın bir amaca hizmet ettiği o İskandinav minimalizmi senin hayata bakış açını doğrudan yansıtıyor.

Senin ruhun sıcaklığın ve yaşanmışlığın ülkesi İtalya'ya ait.

Senin ruhun sıcaklığın ve yaşanmışlığın ülkesi İtalya'ya ait.

Senin için ev demek, anıların biriktiği ve her köşesinden sıcaklık akan bir yuva demek. Doğal dokular, ahşap detaylar, bolca bitki ve toprak tonları senin vazgeçilmezin. Çok kusursuz, soğuk veya müze gibi duran evlerde asla rahat edemiyorsun. Eşyaların yaşanmışlık hissi vermesi, ortada ufak tefek doğal dağınıklıkların olması sana güven veriyor. Akdeniz kültürünün o samimi, sıcak ve insanı kucaklayan yapısı senin ev hayatındaki en büyük dayanağın.

Senin ruhun modernizmin ve temponun ülkesi Amerika'ya ait.

Senin ruhun modernizmin ve temponun ülkesi Amerika'ya ait.

Dekorasyon tarzında şehir hayatının o hızlı, karizmatik ve modern havasını arıyorsun. Deri koltuklar, metal detaylar, tuğla duvarlar veya akıllı ev sistemleri tam senin kalemine göre. Evinin her zaman havalı bir duruşu olmasını istiyorsun ve gereksiz duygusallıklardan ziyade güçlü bir estetik algıya önem veriyorsun. New York loft dairelerinin o endüstriyel ve iddialı yapısı, senin hayatı net ve cesur yaşama şeklinin en büyük göstergesi.

Senin ruhun renklerin ve desenlerin ülkesi Fas'a ait.

Senin ruhun renklerin ve desenlerin ülkesi Fas'a ait.

Standart, tekdüze ve kurallara bağlı bir dekorasyon anlayışı sana inanılmaz sıkıcı geliyor. Renkleri, desenleri ve farklı kültürlere ait objeleri birbirine karıştırmaktan büyük bir keyif alıyorsun. Evinin her köşesinde senin karakterinden fırlamış canlı bir parça var. Eşyalarla duygusal bir bağ kuruyor, etrafını sana ilham verecek enerjik detaylarla dolduruyorsun. O bohem, eklektik ve kural tanımaz yapı senin içindeki o coşkulu yaşam enerjisini birebir yansıtıyor.

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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