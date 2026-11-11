Dekorasyon Tarzına Göre Ruhun Hangi Ülkeye Ait?

Dışarıdaki hayat ne kadar yorucu olursa olsun evin kapısından içeri girdiğimiz an kendi dünyamıza adım atıyoruz. Yaşadığımız alanları zevkimize göre şekillendirirken aslında farkında olmadan iç dünyamızı dört duvarın arasına döküyoruz. Bazen her yerin bomboş ve ferah olmasını istiyoruz, bazen de renklerin içinde kaybolmayı seçiyoruz.

Peki evdeki dekorasyon tarzın aslında hangi kültüre ait olduğunu fısıldıyor olabilir mi?