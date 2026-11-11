Dekorasyon Tarzına Göre Ruhun Hangi Ülkeye Ait?
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Dışarıdaki hayat ne kadar yorucu olursa olsun evin kapısından içeri girdiğimiz an kendi dünyamıza adım atıyoruz. Yaşadığımız alanları zevkimize göre şekillendirirken aslında farkında olmadan iç dünyamızı dört duvarın arasına döküyoruz. Bazen her yerin bomboş ve ferah olmasını istiyoruz, bazen de renklerin içinde kaybolmayı seçiyoruz.
Peki evdeki dekorasyon tarzın aslında hangi kültüre ait olduğunu fısıldıyor olabilir mi?
1. Bize en hızlısından salonunda görmek istediğin bir renk paleti seçer misin?
2. Devam edelim! Salondaki orta sehpanın üzerinde neler olmalı?
3. Sana uzun zamandır görüşmediğin birinden böyle bir hediye geldi diyelim. Evine asar mıydın?
4. Ev aydınlatması hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir miyiz?
5. Şimdi de şunu soralım: Evde hiç kullanılmayan ama sadece güzel göründüğü için tuttuğun eşyalar var mı?
6. Halı seçimi yapacak olsan elin ilk olarak hangisine giderdi?
7. Mutfak tezgâhına bakıyoruz. Oradaki ideal düzenin nasıl olmalı?
8. Son sorudayız! Koltuğun üzerine gelişigüzel atılmış bir battaniye veya kırlent seni rahatsız eder mi?
Senin ruhun sadeliğin ve huzurun ülkesi İsveç'e ait!
Senin ruhun sıcaklığın ve yaşanmışlığın ülkesi İtalya'ya ait.
Senin ruhun modernizmin ve temponun ülkesi Amerika'ya ait.
Senin ruhun renklerin ve desenlerin ülkesi Fas'a ait.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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