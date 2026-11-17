Senin tarzında rahatlıkla birlikte hafif asi bir hava da var. Oversize parçalar, spor ayakkabılar ve farklı kombinler dolabının vazgeçilmezleri arasında. Başkalarının ne giydiğinden çok kendi tarzını yaratmayı önemsiyorsun. Bazen klasik, bazen tamamen farklı görünmen de bundan kaynaklanıyor. Londra'nın değişken havası gibi senin stilini de tek bir kalıba sokmak mümkün değil!