Senin Tarzın Hangi Dünya Şehrinin Sokak Modasına Ait?
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Moda anlayışın tek bir şehirle sınırlı olsaydı sence hangi şehir olurdu? Paris'in zamansız şıklığı mı yoksa Londra'nın asi havası mı? Bu testle stilinin hangi dünya şehrine ait olduğunu buluyoruz! 👇
1. Dolabını açtığında en çok hangi parçaya elin gider?
2. Günlük kombininde senin için en önemli şey ne?
3. Peki, hangi ünlü ismin tarzı sana hitap ediyor?
4. Ayakkabı seçimini nasıl yaparsın?
5. Kombinine aksesuar ekleyeceğin zaman hangisini seçersin?
6. Söyle bakalım hangi mevsimin moda anlayışı sana daha uygun?
7. Bir kıyafetin hangi özelliği seni hemen etkiler?
8. Bir şehir gezisine çıkarken nasıl giyinirsin?
9. Modada trendleri takip ediyor musun?
Senin tarzın Paris sokaklarından geliyor!
Senin tarzın Londra'dan ilham alıyor!
Senin tarzın Milano sokaklarına ait!
Senin tarzın Tokyo sokaklarından!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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