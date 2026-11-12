Senin Sonbahar Stilini Buluyoruz!
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Yazın kavurucu sıcaklarını geride bıraktık ve çok sevdiğimiz serin, rüzgarlı günlere nihayet adım attık! Sonbahar demek kat kat giyinmek, toprak tonlarına bulanmak ve sıcak kahvelere sarılmak demek. Peki senin bu mevsime yaklaşımın nasıl? Sonbahar stilini bu yaklaşımınla öğrenmemiz gerekiyor!
1. İlk sorumuz: Sabah uyandın, dışarıda hava kapalı ve hafif bir yağmur çiseliyor. Dolabın karşısına geçtiğinde içinden neler geçiyor?
2. Devam edelim! Evden çıkmadan önce hava durumuna bakıp ona göre mi giyinirsin yoksa camdan bakmak sana yeterli mi?
3. Şimdi de şunu soralım: Sonbahar renk paleti denince senin zihninde hangi renkler canlanıyor?
4. Dışarıda arkadaşlarınla buluştun ve rüzgar birden sertleşti. O an üstünde ne olsun istersin?
5. Peki ani bastıran sonbahar yağmurları için yanında sürekli şemsiye taşır mısın?
6. Hazır yeri gelmişken soralım. Kat kat giyinmek (layering) hakkında ne düşünüyorsun?
7. Ayakkabı dolabını kışlık moduna geçirirken elin ilk olarak hangisine gidiyor?
8. Kazak ve trikolarla aran nasıl?
İşte sonbahar stilin!
İşte sonbahar stilin!
İşte sonbahar stilin!
İşte sonbahar stilin!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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