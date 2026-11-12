Senin Sonbahar Stilini Buluyoruz!

Sonbaharda üzerine tam oturan siyah bir deri ceket muhakkak kombininde yer almalı. İçine koyu bordo renkte hafif salaş bir tişört ve altına siyah dar kesim bir jean de güzel olur. Hatta baggy fit bir jean bile olur. Ayakkabı olarak kalın tabanlı, bağcıklı ve oldukça iddialı siyah deri botlar. Ekstra detay olarak gümüş tonlarında takılar ve koyu renkli bir güneş gözlüğü de düşündük!