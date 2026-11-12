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Senin Sonbahar Stilini Buluyoruz!

etiket Senin Sonbahar Stilini Buluyoruz!

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
12.11.2026 - 09:48
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Yazın kavurucu sıcaklarını geride bıraktık ve çok sevdiğimiz serin, rüzgarlı günlere nihayet adım attık! Sonbahar demek kat kat giyinmek, toprak tonlarına bulanmak ve sıcak kahvelere sarılmak demek. Peki senin bu mevsime yaklaşımın nasıl? Sonbahar stilini bu yaklaşımınla öğrenmemiz gerekiyor!

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1. İlk sorumuz: Sabah uyandın, dışarıda hava kapalı ve hafif bir yağmur çiseliyor. Dolabın karşısına geçtiğinde içinden neler geçiyor?

1. İlk sorumuz: Sabah uyandın, dışarıda hava kapalı ve hafif bir yağmur çiseliyor. Dolabın karşısına geçtiğinde içinden neler geçiyor?

2. Devam edelim! Evden çıkmadan önce hava durumuna bakıp ona göre mi giyinirsin yoksa camdan bakmak sana yeterli mi?

3. Şimdi de şunu soralım: Sonbahar renk paleti denince senin zihninde hangi renkler canlanıyor?

3. Şimdi de şunu soralım: Sonbahar renk paleti denince senin zihninde hangi renkler canlanıyor?

4. Dışarıda arkadaşlarınla buluştun ve rüzgar birden sertleşti. O an üstünde ne olsun istersin?

4. Dışarıda arkadaşlarınla buluştun ve rüzgar birden sertleşti. O an üstünde ne olsun istersin?

5. Peki ani bastıran sonbahar yağmurları için yanında sürekli şemsiye taşır mısın?

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6. Hazır yeri gelmişken soralım. Kat kat giyinmek (layering) hakkında ne düşünüyorsun?

6. Hazır yeri gelmişken soralım. Kat kat giyinmek (layering) hakkında ne düşünüyorsun?

7. Ayakkabı dolabını kışlık moduna geçirirken elin ilk olarak hangisine gidiyor?

7. Ayakkabı dolabını kışlık moduna geçirirken elin ilk olarak hangisine gidiyor?

8. Kazak ve trikolarla aran nasıl?

8. Kazak ve trikolarla aran nasıl?

İşte sonbahar stilin!

İşte sonbahar stilin!

Sonbahar stilin kesinlikle içi polar astarlı kalın bir şişme mont, boğazlı kalın bir kazak ve koyu renkli kadife/yün karışımlı bir pantolonla arşa çıkacak! Ayakkabı olarak içi kürklü, soğuğu asla geçirmeyen su geçirmez kalın botlar da eksik olmamalı. Aksesuar olarak da yüzünün yarısını kapatacak devasa bir atkı fena olmaz!

İşte sonbahar stilin!

İşte sonbahar stilin!

Bej tonlarında klasik kesim bir trençkot, içine açık renkli ince bir triko kazak ve altına kusursuz oturan kanvas bir pantolon tercih ettik. Ayakkabı olarak şık süet bot tercih edebilirsin. Ya da deri loafer da olur. Görünümü tamamlamak için zarif bir şal ve deri bir el çantası yeterli.

İşte sonbahar stilin!

İşte sonbahar stilin!

Sonbahara yakışacak toprak rengi ve gri tonlarında kalın pamuklu bir eşofman takımı düşündük. Üzerine yağmuru ve rüzgarı kesecek rüzgarlık formunda hafif ama koruyucu bir ceketi eksik etmemeliyiz. Ayakkabı olarak mevsim gözetmeksizin ayağından çıkarmadığın o çok rahat spor ayakkabıların. Başına da soğuktan korunmak için pratik bir bere de muhakkak çantanda bulunsun.

İşte sonbahar stilin!

İşte sonbahar stilin!

Sonbaharda üzerine tam oturan siyah bir deri ceket muhakkak kombininde yer almalı. İçine koyu bordo renkte hafif salaş bir tişört ve altına siyah dar kesim bir jean de güzel olur. Hatta baggy fit bir jean bile olur. Ayakkabı olarak kalın tabanlı, bağcıklı ve oldukça iddialı siyah deri botlar. Ekstra detay olarak gümüş tonlarında takılar ve koyu renkli bir güneş gözlüğü de düşündük!

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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