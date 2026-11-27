Kıyafetlerinize Zarar Vermeyin! Hangi Kumaş Nasıl Yıkanır, Nasıl Ütülenir Anlatıyoruz!
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Kıyafetlerinizi yıkarken etiketine şöyle bir göz atıp “Herhalde bir şey olmaz.” diyerek makineye atıyorsanız yalnız değilsiniz. Hepimizin en az bir kez yanlış program yüzünden küçülen bir kazağı, rengi değişen bir tişörtü ya da ütüyle vedalaştığımız bir kıyafeti olmuştur. Oysa her kumaşın suyla, ısıyla ve ütüyle arası aynı değil.
Peki hangi kumaşa nasıl davranmak gerekiyor? Gelin, dolabımızdaki en yaygın kumaşlara birlikte bakalım.
Keten kumaşlar
Yünlü kumaşlar
Pamuklu kumaşlar
İpek kumaşlar
Polyester kumaşlar
Viskon kumaşlar
Denim kumaşlar
Saten kumaşlar
Ütü bitti, peki ya sonra?
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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