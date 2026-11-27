Kıyafetlerinizi yıkarken etiketine şöyle bir göz atıp “Herhalde bir şey olmaz.” diyerek makineye atıyorsanız yalnız değilsiniz. Hepimizin en az bir kez yanlış program yüzünden küçülen bir kazağı, rengi değişen bir tişörtü ya da ütüyle vedalaştığımız bir kıyafeti olmuştur. Oysa her kumaşın suyla, ısıyla ve ütüyle arası aynı değil.

Peki hangi kumaşa nasıl davranmak gerekiyor? Gelin, dolabımızdaki en yaygın kumaşlara birlikte bakalım.