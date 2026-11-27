Çiftin aşkı, 2006'da Oktay Kaynarca'yla Altuğ'un başrolü paylaştığı İlk Aşkım dizisinin setinde başladı. Pınar Altuğ, bir süre önce ilk anı 'Benim soyunma odama dalıp dudaklarıma yapıştı. O an anladım ki Yağmur benim için doğru insan' sözleriyle anlatmıştı.

Hikaye, Talk Show Perileri'nde bu kez Yağmur Atacan'ın ağzından doğrulandı. Berfu Yenenler'in yıllardır konuşulan soyunma odası hikayesini sorması üzerine Atacan, 'Evet, evet. Doğru, doğru. Öyle başladı bizim ilişki' dedi. Altuğ ise o dönem bir okulda çekim yaptıklarını ve sınıflardan birini giyinmek için kullandığını anlattı.