Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la Evlenme Nedenlerini Anlattı!
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Magazin dünyasının uzun soluklu çiftlerinden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, Berfu Yenenler'in YouTube programları Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Evlilikleri ve özel hayatları hakkında konuşan çift, yıllardır merak edilen tanışma hikayelerine de açıklık getirdi. Altuğ, evlenme nedenlerini de anlattı.
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan 2008'de evlendi, 2009'da kızları Su dünyaya geldi.
Tanışma hikayeleri yeniden gündem oldu.
Pınar Altuğ, evlenme nedenlerini açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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