Altuğ, o ilk anı bu kez şu sözlerle anlattı: 'Benim soyunma odama dalıp dudaklarıma yapıştı. O an anladım ki Yağmur benim için doğru insan.'

Oyuncu, o öpücüğün ardından yaşadığı hissi kelimelere dökmekte zorlandığını da vurguladı: 'O öpüşmeden duyduğum hazzı size burda anlatamam.'

Altuğ'un bu anlatımı, çiftin ilişkisinin soyunma odasındaki o beklenmedik anla başladığı bilinen hikâyeyi bir kez daha gündeme taşıdı. Daha önce de aynı anı 'Merhaba diye gelip, çatanak diye öpünce salaklaştım' sözleriyle özetlemişti.