Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la İlk Tanışma Hikayesini Anlattı: “Duyduğum Hazzı Size Burda Anlatamam”
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan’la ilk tanışma hikayesini anlattı. Çocuklar Duymasın’dan tanınan oyuncu, 2006'da İlk Aşkım dizisinin setinde başlayan aşkının ilk anını “Benim soyunma odama dalıp dudaklarıma yapıştı. O an anladım ki Yağmur benim için doğru insan” sözleriyle anlattı. Yaklaşık 18 yıldır evli olan çiftin tanışma hikâyesi bir kez daha gündem oldu.
Kaynak: Sibel Arna
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ı bir araya getiren dizi İlk Aşkım'dı.
Tanışmalarının ardından çift 2008'de evlendi.
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la tanışma hikayesini anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın