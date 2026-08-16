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“15 Gün Bile Dayanamazlar” Demişlerdi: Pınar Altuğ’dan Yağmur Atacan’a Yıl Dönümü Jesti

“15 Gün Bile Dayanamazlar” Demişlerdi: Pınar Altuğ’dan Yağmur Atacan’a Yıl Dönümü Jesti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 15:56
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, evlilik teklifi yıl dönümlerini sosyal medyadan yaptıkları duygusal bir paylaşımla kutladı. Eşi Yağmur Atacan ile birlikte yer aldığı romantik kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Altuğ, paylaşımına “Hep 'evet' iyi ki” notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu jesti kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Aşkları 2006 yılında birlikte rol aldıkları İlk Aşkım dizisinin setinde başlayan çift, tanışma hikayeleri ve aralarındaki 9 yaşlık fark nedeniyle uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Aşkları 2006 yılında birlikte rol aldıkları İlk Aşkım dizisinin setinde başlayan çift, tanışma hikayeleri ve aralarındaki 9 yaşlık fark nedeniyle uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Yağmur Atacan'ın set sırasında Altuğ'un odasına girerek duygularını ifade etmesiyle başlayan ilişki, o dönem '15 gün bile sürmez' yorumlarına hedef olmuştu.

Gelen eleştirilere kulaklarını tıkayan ikili, süreç içerisinde ilişki dinamiklerini korumayı başardı: Çift 2007 yılında ilişkilerini resmiyete dökme yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Bir yıl sonra ise görkemli bir düğünle dünyaevine girdiler. 2009'da da kızları Su’yun dünyaya gelmesiyle aileleri büyüdü.

Yıllar içinde yaş farkı tartışmalarını Yağmur Atacan'ın 'Yaş farkını kapatamıyorum çünkü o da benimle birlikte yaşlanıyor' şeklindeki esprili açıklamaları ve samimi tutumlarıyla mizaha dönüştürmeyi başaran ikili, Türk magazin dünyasının en istikrarlı evliliklerinden biri haline geldi.

Yıllar önce hayatlarını birleştirmek adına atılan o ilk adımı unutmayan Pınar Altuğ, evlilik teklifi yıl dönümlerini özel bir paylaşımla taçlandırdı.

Yıllar önce hayatlarını birleştirmek adına atılan o ilk adımı unutmayan Pınar Altuğ, evlilik teklifi yıl dönümlerini özel bir paylaşımla taçlandırdı.

Eşiyle romantik anlarını takipçilerinin beğenisine sunan Altuğ, fotoğrafların altına 'Hep 'evet' iyi ki' duygusal notunu düştü. Yağmur Atacan da biricik eşinin bu jestine '19 mu dedi biri 🫣😎' yorumuyla karşılık verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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