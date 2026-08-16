“15 Gün Bile Dayanamazlar” Demişlerdi: Pınar Altuğ’dan Yağmur Atacan’a Yıl Dönümü Jesti
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, evlilik teklifi yıl dönümlerini sosyal medyadan yaptıkları duygusal bir paylaşımla kutladı. Eşi Yağmur Atacan ile birlikte yer aldığı romantik kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Altuğ, paylaşımına “Hep 'evet' iyi ki” notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu jesti kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Aşkları 2006 yılında birlikte rol aldıkları İlk Aşkım dizisinin setinde başlayan çift, tanışma hikayeleri ve aralarındaki 9 yaşlık fark nedeniyle uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.
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Yıllar önce hayatlarını birleştirmek adına atılan o ilk adımı unutmayan Pınar Altuğ, evlilik teklifi yıl dönümlerini özel bir paylaşımla taçlandırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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