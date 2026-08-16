Havalimanına Giden Yol Sular Altında Kaldı: Terminallere Erişim Durduruldu

Seyahat edenlerin araç yerine metro ve tren hatlarına yönelmesi, araçla gelmek zorunda olanların ise Park ve Sürüş sistemlerini kullanarak 4 veya 5 numaralı terminallerden ücretsiz aktarma yapması istendi.

Olay nedeniyle herhangi bir terminal binasını su basmadığı ve uçuş iptali yaşanmadığı bildirilse de havalimanı çevresinde tam anlamıyla bir ulaşım kaosu hakim oldu.