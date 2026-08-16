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Havalimanına Giden Yol Sular Altında Kaldı: Terminallere Erişim Durduruldu

Havalimanına Giden Yol Sular Altında Kaldı: Terminallere Erişim Durduruldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 14:24
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Dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip merkezlerinden biri olan Londra Heathrow Havalimanı'nda, yaz tatili yoğunluğunun zirve yaptığı günlerde ulaşım krizi yaşandı. Havalimanına ait bir ana su borusunun patlaması sonucu Batı İç Çevre Yolu sular altında kaldı; 2 ve 3 numaralı terminallerin bulunduğu Merkez Terminal Bölgesi'ne (CTA) karayolu erişimi tamamen kesildi.

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Sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından havalimanı yetkilileri acil durum uyarısı yayınlayarak sürücüleri karayolunu kullanmamaları konusunda uyardı.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından havalimanı yetkilileri acil durum uyarısı yayınlayarak sürücüleri karayolunu kullanmamaları konusunda uyardı.

Seyahat edenlerin araç yerine metro ve tren hatlarına yönelmesi, araçla gelmek zorunda olanların ise Park ve Sürüş sistemlerini kullanarak 4 veya 5 numaralı terminallerden ücretsiz aktarma yapması istendi.

Olay nedeniyle herhangi bir terminal binasını su basmadığı ve uçuş iptali yaşanmadığı bildirilse de havalimanı çevresinde tam anlamıyla bir ulaşım kaosu hakim oldu.

Okulların tatile girmesiyle birlikte 19 Temmuz'da 267 bin yolcuyla yılın rekorunu kıran Heathrow'daki bu aksaklık, tatilcileri vurdu.

Okulların tatile girmesiyle birlikte 19 Temmuz'da 267 bin yolcuyla yılın rekorunu kıran Heathrow'daki bu aksaklık, tatilcileri vurdu.

Havalimanı çevresinde 10 dakikalık mesafeler 90 dakikayı bulurken, çok sayıda yolcu güvenlik kontrollerine yetişemeyerek uçaklarını kaçırdı.

  • George Smyrniadis (79): Portsmouth'tan Frankfurt'taki okul buluşması için yola çıkan Smyrniadis, trafikte saatlerce mahsur kalarak 1987'den bu yana ilk kez etkinliği kaçırdı. Çaresiz kaldığını belirten yolcu, 'Havaalanı tam bir kaos içindeydi. Güvenliğe vardığımda saat 09:30 olmuştu ve geçmeme izin vermediler. Tek istediğim eve dönmekti' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

  • Rahel Staeheli (42): Ailesiyle Vancouver'a gitmek üzere Uber planını iptal edip metroya sığınan Staeheli, uçağa ucu ucuna yetişmeye çalıştıklarını aktardı.

  • Julie Hamilton (54): New Jersey uçuşu öncesinde 3 saat önceden bölgede olmasına rağmen yaşanan kargaşa nedeniyle rötar yaptığını söyledi.

Havalimanı ekiplerinin müdahalesi ve patlayan borunun onarım çalışmalarının ardından su baskınının yaşandığı tüm çevre yolları yeniden trafiğe açıldı.

Havalimanı ekiplerinin müdahalesi ve patlayan borunun onarım çalışmalarının ardından su baskınının yaşandığı tüm çevre yolları yeniden trafiğe açıldı.

Heathrow Havalimanı sözcüsü yaptığı açıklamada, havalimanının tamamen normal operasyonel düzenine döndüğünü belirterek yaşanan rahatsızlık nedeniyle tüm yolculardan özür diledi. Yoğunluğun devam etmesi ihtimaline karşı yolculara bir süre daha toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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