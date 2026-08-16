Havalimanına Giden Yol Sular Altında Kaldı: Terminallere Erişim Durduruldu
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Dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip merkezlerinden biri olan Londra Heathrow Havalimanı'nda, yaz tatili yoğunluğunun zirve yaptığı günlerde ulaşım krizi yaşandı. Havalimanına ait bir ana su borusunun patlaması sonucu Batı İç Çevre Yolu sular altında kaldı; 2 ve 3 numaralı terminallerin bulunduğu Merkez Terminal Bölgesi'ne (CTA) karayolu erişimi tamamen kesildi.
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Sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından havalimanı yetkilileri acil durum uyarısı yayınlayarak sürücüleri karayolunu kullanmamaları konusunda uyardı.
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Okulların tatile girmesiyle birlikte 19 Temmuz'da 267 bin yolcuyla yılın rekorunu kıran Heathrow'daki bu aksaklık, tatilcileri vurdu.
Havalimanı ekiplerinin müdahalesi ve patlayan borunun onarım çalışmalarının ardından su baskınının yaşandığı tüm çevre yolları yeniden trafiğe açıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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