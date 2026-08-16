Ağustos Ayında Yazlık Bölgelerde Kaçırmamanız Gereken 11 Konser

Pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan ve yıllardır zirvedekini yerini koruyan Emre Altuğ da üst üste vereceği iki konser ile sevenlerini mutlu edecek. Emre Altuğ ilk olarak 19 Ağustos Çarşamba akşamı Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da sahneye çıkacak ve sevilen şarkılarını seslendirecek. Ertesi gün yani 20 Ağustos Perşembe akşamı ise İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.