Ağustos Ayında Yazlık Bölgelerde Kaçırmamanız Gereken 11 Konser
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ağustos ayı bereketli geçecek. Pek çok ünlü müzisyen konserler verecek. Peki Ağustos 2026'da hangi konserler olacak? Haydi beraber bakalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Teoman
2. Ajda Pekkan
3. Emre Altuğ
4. Duman
5. Model
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mustafa Sandal
7. Sıla
8. Cem Adrian
9. Serdar Ortaç
10. Gökhan Türkmen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Tan Taşçı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın