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Ağustos Ayında Yazlık Bölgelerde Kaçırmamanız Gereken 11 Konser

etiket Ağustos Ayında Yazlık Bölgelerde Kaçırmamanız Gereken 11 Konser

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
16.08.2026 - 14:01
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Ağustos ayı bereketli geçecek. Pek çok ünlü müzisyen konserler verecek. Peki Ağustos 2026'da hangi konserler olacak? Haydi beraber bakalım! 👇

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1. Teoman

1. Teoman

Türk Rock müziğinin en sevilen ve sansasyonel isimlerinden biri olan Teoman 15 Ağustos Cumartesi akşamı Ayvalık Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşup, popüler şarkılarını seslendirecek.

2. Ajda Pekkan

2. Ajda Pekkan

Süperstar Ajda Pekkan hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor ve konserlerini sürdürüyor. Ünlü sanatçı 15 Ağustos Cumartesi akşamı Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

3. Emre Altuğ

3. Emre Altuğ

Pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan ve yıllardır zirvedekini yerini koruyan Emre Altuğ da üst üste vereceği iki konser ile sevenlerini mutlu edecek. Emre Altuğ ilk olarak 19 Ağustos Çarşamba akşamı Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da sahneye çıkacak ve sevilen şarkılarını seslendirecek. Ertesi gün yani 20 Ağustos Perşembe akşamı ise İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

4. Duman

4. Duman

Türkiye'nin en sevilen gruplarından biri olan Duman da 3 farklı noktada konserler verecek. İlk olarak 19 Ağustos Çarşamba akşamı İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu, 21 Ağustos Cuma akşamı Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, en sonunda ise 22 Ağustos Cumartesi akşamı Ayvalık Amfi Tiyatro'da sahne alacak.

5. Model

5. Model

Geri dönüşleriyle hayranlarını sevince boğam Model grubu da Ağustos ayını renklendirenlerden. Grup, 19 Ağustos Çarşamba akşamı Ayvalık Amfi Tiyatro'da en sevilen şarkılarını seslendirecek.

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6. Mustafa Sandal

6. Mustafa Sandal

Türkiye'nin en önemli şarkıcılarından biri olan Mustafa Sandal da Ağustos ayında sahnede olacak isimlerden. Ünlü sanatçı üç farklı yerde konser verecek. Mustafa Sandal ilk olarak 20 Ağustos Perşembe akşamı Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da sahneye çıkacak ve sevilen şarkılarını seslendirecek. 23 Ağustos Pazar akşamı ise Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.

7. Sıla

7. Sıla

Şarkılarıyla geniş bir kitleyi etkileyip kendini sevdiren Sıla ise Ağustos ayını asla boş geçmemeye kararlı. Ünlü şarkıcı 14 Ağustos Cuma Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 15 Ağustos Cumartesi akşamı Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, 21 Ağustos Cuma akşamı ise Marmaris Amfi Tiyatro'da konser verecek.

8. Cem Adrian

8. Cem Adrian

Muhteşem ve farklı sesiyle Cem Adrian da Ağustos ayında konser verecek sanatçılardan. Cem Adrian 16 Ağustos Pazar akşamı Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

9. Serdar Ortaç

9. Serdar Ortaç

Beste makinası Serdar Ortaç da Ağustos ayında konserler verecekler. Konserlerinin ilki 18 Ağustos Salı akşamı Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da, ikincisi ise 25 Ağustos Salı akşamı Ayvalık Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek.

10. Gökhan Türkmen

10. Gökhan Türkmen

Duygu dolu şarkılarıyla müzik piyasasında isminden bolca söz ettiren Gökhan Türkmen de 22 Ağustos Cumartesi akşamı Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da konser verecek.

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11. Tan Taşçı

11. Tan Taşçı

Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Tan Taşçı, uzun zamandır merakla beklenen yeni albümü “Sende De Benden Var” ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Duygusal şarkı sözleri, etkileyici besteleri ve kendine özgü yorumu ile milyonlarca dinleyicinin kalbinde özel bir yere sahip olan sanatçı, yeni albümünün ardından çıktığı konser turuyla sevenlerini mutlu ediyor. Ünlü şarkıcı 21 Ağustos Cuma akşamı Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, 28 Ağustos Cuma akşamı ise Marmaris Amfi Tiyatro'da konser verecek.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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