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5 Saniyede 800 Km Hıza Ulaştı: Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor

5 Saniyede 800 Km Hıza Ulaştı: Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 15:23
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Çin, ulaşım teknolojisinde sınırları zorlamaya devam ediyor. Ülkenin üzerinde çalıştığı deneysel manyetik levitasyonlu (Maglev) ultra yüksek hızlı tren, hızlanma rekorunu bir kez daha kırarak tarihe geçti. Test sürüşünde 1,1 tonluk dev tren, durur vaziyetten saatte 800 km hıza sadece 5,3 saniyede ulaşmayı başardı.

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Hubei eyaletinde bulunan Donghu Laboratuvarı'ndaki 1 kilometrelik özel test pistinde gerçekleştirilen deneme, projenin geldiği büyüleyici noktayı gözler önüne serdi.

Hubei eyaletinde bulunan Donghu Laboratuvarı'ndaki 1 kilometrelik özel test pistinde gerçekleştirilen deneme, projenin geldiği büyüleyici noktayı gözler önüne serdi.

Çin'in deneysel Maglev treni, bu son derece karmaşık testle birlikte sadece altı ay içinde üçüncü kez kendi rekorunu tazeledi.

Tren, daha önceki testlerde 2 saniyede saatte 700 km hıza ulaşarak dikkatleri üzerine çekmiş, ardından bu çıtayı saatte 798 km'ye kadar çıkarmıştı. Son denemeyle birlikte saatte 800 km barajı da resmi olarak aşılmış oldu.

Günümüzde Çin ve Japonya'da aktif olarak kullanılan manyetik levitasyonlu trenler genel olarak saatte 320 km civarında bir seyir hızına sahip.

Günümüzde Çin ve Japonya'da aktif olarak kullanılan manyetik levitasyonlu trenler genel olarak saatte 320 km civarında bir seyir hızına sahip.

Çin’deki mevcut en hızlı ticari yüksek hızlı tren hizmetleri ise maksimum 350 km/saat hıza ulaşabiliyor. Laboratuvar ortamında kırılan bu son rekor, geleceğin toplu taşıma ve yüksek hızlı demiryolu teknolojilerinde devrim niteliğinde bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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