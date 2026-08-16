5 Saniyede 800 Km Hıza Ulaştı: Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor
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Çin, ulaşım teknolojisinde sınırları zorlamaya devam ediyor. Ülkenin üzerinde çalıştığı deneysel manyetik levitasyonlu (Maglev) ultra yüksek hızlı tren, hızlanma rekorunu bir kez daha kırarak tarihe geçti. Test sürüşünde 1,1 tonluk dev tren, durur vaziyetten saatte 800 km hıza sadece 5,3 saniyede ulaşmayı başardı.
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Hubei eyaletinde bulunan Donghu Laboratuvarı'ndaki 1 kilometrelik özel test pistinde gerçekleştirilen deneme, projenin geldiği büyüleyici noktayı gözler önüne serdi.
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Günümüzde Çin ve Japonya'da aktif olarak kullanılan manyetik levitasyonlu trenler genel olarak saatte 320 km civarında bir seyir hızına sahip.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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