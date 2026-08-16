5 Saniyede 800 Km Hıza Ulaştı: Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor

Çin'in deneysel Maglev treni, bu son derece karmaşık testle birlikte sadece altı ay içinde üçüncü kez kendi rekorunu tazeledi.

Tren, daha önceki testlerde 2 saniyede saatte 700 km hıza ulaşarak dikkatleri üzerine çekmiş, ardından bu çıtayı saatte 798 km'ye kadar çıkarmıştı. Son denemeyle birlikte saatte 800 km barajı da resmi olarak aşılmış oldu.