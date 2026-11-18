Yalanlamıştı Ama Gerçek Çıktı: Pınar Altuğ Boğaz Manzaralı Bebek Dairesine Milyonluk Fiyatla Veda Etti!
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Pınar Altuğ'un Bebek'teki Boğaz manzaralı dairesi, yıllardır magazin gündeminin eksik olmayan konularından biri. Ocak ayında dairenin satıldığı yazılmış, Altuğ ise bu iddiayı yalanlamıştı. Aradan geçen aylar sonra Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un köşesinde yeni bir satış iddiası yer aldı ve konu bir kez daha konuşulmaya başlandı.
Kaynak: Sabah
Pınar Altuğ, Miss Turkey 1994 unvanından Çocuklar Duymasın'daki Meltem rolüne uzanan yıllarla tanınıyor.
Pınar Altuğ'un Bebek'teki Boğaz manzaralı dairesi Cankurt'un yazdığına göre 85 milyon liraya el değiştirdi.
Pınar Altuğ yıllar önce Bebek'teki evden kızı Su'nun doğumundan sonra gürültü yüzünden taşınmıştı.
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