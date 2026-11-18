Sabah'taki köşe yazısında Bülent Cankurt, Pınar Altuğ'un Bebek'te ünlü bir mekânın üst katında bulunan Boğaz manzaralı dairesini sattığını ve bedelin 85 milyon lira olduğunu yazdı. Güncel kurla yaklaşık 1,7 milyon dolara denk gelen bu rakam, ocak ayında dolaşıma giren 2,5 milyon dolarlık satış iddiasının ardından ortaya atıldı. Cankurt, Altuğ'un o iddiayı yalanladığını hatırlatırken bu kez oyuncunun evini gerçekten elden çıkardığını öne sürüyor. Altuğ'dan satışı doğrulayan ya da yalanlayan yeni bir açıklama ise henüz yapılmadı.