Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın Kızı Su Atacan Londra'daki Oyunculuk Okulunun Yasaklarını Anlattı

Yurt dışında eğitim görmeye başlayan gençlerin en sık karşılaştığı sürprizlerin başında, okulların bizdekinden çok farklı kuralları geliyor. Bu kurallar o okul ya da bölüm için gerekli olsa da dışardan bakıldığında oldukça tuhaf olabiliyor.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızı Su Atacan, geçtiğimiz günlerde eğitim için Londra'ya yerleşti. Hem Yağmur Atacan hem Pınar Altuğ Atacan yurt dışında eğtim ile ilgili akla gelebilecek tüm detayları anlattıkları videolar çekmiş, kızlarının taşınma sürecini takipçileriyle paylaşmışlardı. Kendisi de anne ve babası gibi YouTube'a adım atan Su Atacan ilk videosunu çekti ve Londra'daki oyunculuk okulunun kurallarını anlattı. Okulda telefon, tırnak ve takı kullanmanın yasak olduğunu, öğrencilerin yalnızca simsiyah giyebildiğini belirten Atacan'ın 'Kendimi liseye dönmüş gibi hissettim.' diyerek durumu özetledi.

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