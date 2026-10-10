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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın Kızı Su Atacan Londra'daki Oyunculuk Okulunun Yasaklarını Anlattı

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın Kızı Su Atacan Londra'daki Oyunculuk Okulunun Yasaklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.10.2026 - 20:57 Son Güncelleme: 10.10.2026 - 21:31

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Yurt dışında eğitim görmeye başlayan gençlerin en sık karşılaştığı sürprizlerin başında, okulların bizdekinden çok farklı kuralları geliyor. Bu kurallar o okul ya da bölüm için gerekli olsa da dışardan bakıldığında oldukça tuhaf olabiliyor. 

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızı Su Atacan, geçtiğimiz günlerde eğitim için Londra'ya yerleşti. Hem Yağmur Atacan hem Pınar Altuğ Atacan yurt dışında eğtim ile ilgili akla gelebilecek tüm detayları anlattıkları videolar çekmiş, kızlarının taşınma sürecini takipçileriyle paylaşmışlardı. Kendisi de anne ve babası gibi YouTube'a adım atan Su Atacan ilk videosunu çekti ve Londra'daki oyunculuk okulunun kurallarını anlattı. Okulda telefon, tırnak ve takı kullanmanın yasak olduğunu, öğrencilerin yalnızca simsiyah giyebildiğini belirten Atacan'ın 'Kendimi liseye dönmüş gibi hissettim.' diyerek durumu özetledi. 

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Oyunculuk eğitimi veren okullarda neden her zaman siyah giyiliyor?

Siyah ya da koyu renk sade kıyafet kuralı, oyunculuk eğitiminde sıkça karşılaşılan bir uygulama. Birçok okulda hareket, dans ve sahne dersleri için tek renk, logosuz ve rahat kıyafetler isteniyor. Bunun ilk nedeni pratik. Londra'daki London College of Music'in oyunculuk bölümü kıyafet listesinde ders kıyafetlerinin sade, markasız ve koyu renkli olmasını istiyor. Aslında bu durum ülkemizdeki konservatuarlarda da böyle. Fakat liseden kurtulup daha serbest bir hayata adım atacaklarını düşünen öğrenciler için bu ilk etapta oldukça garip elbette. Aynı listede kıyafetlerin ayağa dolanacak ya da temaslı çalışmalarda bir yere takılacak kadar bol olmaması gerektiği, kot pantolon ve dar kıyafetlerin ise hareketi kısıtladığı ve yırtılabildiği için tavsiye edilmediği belirtiliyor.

İkinci neden sektörün kendi alışkanlığı. Film, dizi ve tiyatroda set ve sahne arkasında çalışanların siyah giymesi 'industry blacks' olarak biliniyor ve genel kabul gören bir kıyafet kuralı sayılıyor. Kimi okullarda dans ve hareket derslerinde takı yasağı da bulunuyor. Elbette kuralların sıkılığı okuldan okula değişiyor. Bazı okullar aksesuar konusunda esnek davranırken, bazıları kıyafetten takıya kadar her ayrıntıyı belirliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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