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1 Milyon TL'den 25 Bin Dolara: Sokak Röportajında Velilere Çocuklarının Özel Okul Ücretleri Soruldu

1 Milyon TL'den 25 Bin Dolara: Sokak Röportajında Velilere Çocuklarının Özel Okul Ücretleri Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.10.2026 - 16:55

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Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte özel okul ücretleri de gündem oldu. Çocuk sahibi ailelerin bütçesini en çok zorlayan kalemlerin başında okul masrafları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel okul zamlarına sınır getirmiş olsa da, bazı okullarda ilk kademe ücretleri 1 milyon TL'yi aştı.

En Son Haber'in mikrofon uzattığı veliler, çocuklarının özel okul masraflarını tek tek sıraladı. Okul için 1 milyon TL, servis için ayrıca 100 bin TL ödeyenler, üniversitedeki çocukları için yıllık 25 bin dolar verenler ve 900 bin TL'lik faturayı açıklayanlar pek çok kişinin ağzını açık bıraktı. Ortaya çıkan rakamlar, özel eğitimin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

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Peki özel okul ücretleri nasıl belirleniyor?

Peki özel okul ücretleri nasıl belirleniyor?

Özel okullar ücretlerini kendileri belirliyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için artışlara sınıf düzeyine göre üç ayrı üst sınır getirdi. Aynı okulda devam eden öğrenciler için tavan zam oranı yüzde 30,74 olarak hesaplandı. Okul öncesi, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf gibi kademe başlangıçlarında ise bu oran yüzde 43,92. Servis ve yemek dışındaki eğitim dışı hizmetlerde sınır yüzde 29,28 oldu. Hesabın temelinde 2025 Aralık ayı enflasyonu yer alıyor.

Yine de fiyatlar yüksek. Okulun bulunduğu şehre ve kademeye göre eğitim ve yemek dahil yıllık maliyetler 500 bin TL ile 4,2 milyon TL arasında değişiyor. Kıyafet, kitap, kırtasiye, servis ve etkinlik bedelleri ise çoğu kurumda ayrı kalemler olarak faturalandırılıyor. Bu yüzden kayıt öncesinde okulun güncel fiyat listesini ve hangi kalemleri kapsadığını yazılı olarak istemek önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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