1 Milyon TL'den 25 Bin Dolara: Sokak Röportajında Velilere Çocuklarının Özel Okul Ücretleri Soruldu

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte özel okul ücretleri de gündem oldu. Çocuk sahibi ailelerin bütçesini en çok zorlayan kalemlerin başında okul masrafları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel okul zamlarına sınır getirmiş olsa da, bazı okullarda ilk kademe ücretleri 1 milyon TL'yi aştı.

En Son Haber'in mikrofon uzattığı veliler, çocuklarının özel okul masraflarını tek tek sıraladı. Okul için 1 milyon TL, servis için ayrıca 100 bin TL ödeyenler, üniversitedeki çocukları için yıllık 25 bin dolar verenler ve 900 bin TL'lik faturayı açıklayanlar pek çok kişinin ağzını açık bıraktı. Ortaya çıkan rakamlar, özel eğitimin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

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