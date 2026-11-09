Dubai'ye Taşınan Kendine Müzisyen Yeni Evini ve Garajını Gösterdi: "Bu Hayatı Yaşıyorsun"
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Türkiye'nin en çok izlenen yayıncılarından Kendine Müzisyen, yeni bir hayata yelken açtığını duyurmuştu. Kemal Can Parlak, son yayınlarından birinde Dubai'ye taşındığını yeni evinden yaptığı yayında takipçileriyle paylaştı.
Ünlü yayıncı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden oturum izni aldığını, Dubai'de bir ev kiraladığını ve bir süre orada yaşamayı planladığını anlattı. Son yayınında ise Dubai'deki evini ve garajını gösterdi.
Buradan izleyebilirsiniz:
Göl kenarındaki ev ve dikkat çeken garaj
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