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Dubai'ye Taşınan Kendine Müzisyen Yeni Evini ve Garajını Gösterdi: "Bu Hayatı Yaşıyorsun"

Dubai'ye Taşınan Kendine Müzisyen Yeni Evini ve Garajını Gösterdi: "Bu Hayatı Yaşıyorsun"

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 08:32
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Türkiye'nin en çok izlenen yayıncılarından Kendine Müzisyen, yeni bir hayata yelken açtığını duyurmuştu. Kemal Can Parlak, son yayınlarından birinde Dubai'ye taşındığını yeni evinden yaptığı yayında takipçileriyle paylaştı.

Ünlü yayıncı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden oturum izni aldığını, Dubai'de bir ev kiraladığını ve bir süre orada yaşamayı planladığını anlattı. Son yayınında ise Dubai'deki evini ve garajını gösterdi.

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Göl kenarındaki ev ve dikkat çeken garaj

Göl kenarındaki ev ve dikkat çeken garaj

Kendine Müzisyen yayında yalnızca taşındığını duyurmakla kalmadı. Takipçilerini Dubai'de göl kenarındaki yeni evinde dolaştırdı.

Videoda en çok dikkat çeken yer ise garajdı. Yayıncının garajında bir BMW, bir Cadillac Escalade ve bir Chevrolet Corvette olduğu görüldü.

Dubai'ye taşınma haberinin ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı aynı yorumu yapmıştı: Kendine Müzisyen'in vergi ödememek için taşındığı iddia edildi. Bu yorumların sebebi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bireylerin maaş gelirinden gelir vergisi alınmaması. Bu yüzden ülke, son yıllarda birçok içerik üreticisinin ve yayıncının tercihi oluyor.

Kendine Müzisyen de yayında bu eleştirilere yanıt verdi. Şirketinin, hala Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve kendisinin sadece Dubai'de değil, Almanya'da da evi olduğunu hatırlattı.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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