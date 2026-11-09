Dubai'ye Taşınan Kendine Müzisyen Yeni Evini ve Garajını Gösterdi: "Bu Hayatı Yaşıyorsun"

Kendine Müzisyen yayında yalnızca taşındığını duyurmakla kalmadı. Takipçilerini Dubai'de göl kenarındaki yeni evinde dolaştırdı.

Videoda en çok dikkat çeken yer ise garajdı. Yayıncının garajında bir BMW, bir Cadillac Escalade ve bir Chevrolet Corvette olduğu görüldü.

Dubai'ye taşınma haberinin ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı aynı yorumu yapmıştı: Kendine Müzisyen'in vergi ödememek için taşındığı iddia edildi. Bu yorumların sebebi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bireylerin maaş gelirinden gelir vergisi alınmaması. Bu yüzden ülke, son yıllarda birçok içerik üreticisinin ve yayıncının tercihi oluyor.

Kendine Müzisyen de yayında bu eleştirilere yanıt verdi. Şirketinin, hala Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve kendisinin sadece Dubai'de değil, Almanya'da da evi olduğunu hatırlattı.