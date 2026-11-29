Köyüne Dönüp İş Kuracaklara Destek: Hayvan, Sera ve Tohum İçin Hibe Verilecek
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Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Gençleri yeniden tarıma kazandırmak ve kırsaldaki nüfus kaybını önlemek için Tarım ve Orman Bakanlığının projeleri sürüyor. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere köye dönüp üretime başlayacaklara küçükbaş hayvan veriliyor; sera, tarım makinesi, tohum ve fide için hibe, işletme giderleri için düşük faizli kredi sağlanıyor.
İşte destekler ve başvuru yerleri...
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Cemal Emre Kurt
Kırsalda Bereket projesiyle üreticilere 100 küçükbaş hayvan veriliyor.
Sera, hayvancılık, arıcılık ve akıllı tarım yatırımlarında hibe oranı yüzde 70'e çıkıyor.
İşlenmeyen arazilere yüzde 75'e kadar hibeli tohum ve fide veriliyor.
18-40 yaş arasındaki gençlere yüzde 70 kurulum hibesi veriliyor.
Köye dönüşü kalıcı hâle getirmek için neler gerekiyor?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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