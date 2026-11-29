Hayvanların 95'i dişi, 5'i erkek. İlk yıl bakım ve besleme için 180 bin liraya kadar destek veriliyor, hayvanların sigorta primi de karşılanıyor.

Büyükbaş projesinde ise 5 ila 15 gebe damızlık düve veriliyor. Veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisleri için üst sınır 30 baş. İlk yıl bakım ve besleme desteği 270 bin liraya kadar çıkıyor; başvuranın işletmesi en fazla 200 baş kapasiteli olmalı.