Kendini feminist olarak tanımlayan ama trans kadınların, doğumda kadın olarak kaydedilenlere ayrılan alanlara dahil edilmesine karşı çıkan kişileri anlatmak için kullanılıyor. İnternette en az 2008'den beri dolaşımda olan terimin anlamı, kimin kullandığına göre değişiyor. Bazıları onu yalnızca tanımlayıcı bulurken, bu etiketi alan bazı tanınmış feministler kelimeyi hakaret olarak görüyor.