Gaslighting, TERF, Mog, Looksmaxxing: Sosyal Medyadaki Bu Kelimeler Ne Anlama Geliyor?
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Sosyal medyada incel, gaslighting ve TERF gibi kelimelere artık sık rastlıyoruz. Bunlara alışmışken şimdi de 'mog' ve 'looksmaxxing' gibi terimler gündeme girdi. Çoğu İngilizce kısaltma ya da internet argosundan gelen bu kelimelerin her birinin ayrı bir hikayesi var.
Gelin birlikte bakalım.
Incel, İngilizce "istemsiz" ve "cinsel perhiz" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.
Gaslighting, adını 1938 tarihli bir tiyatro oyunundan alıyor.
TERF, "trans dışlayıcı radikal feminist" ifadesinin kısaltması.
Mog, "grubun alfa erkeği" anlamındaki AMOG kısaltmasından türedi.
Looksmaxxing, görünüşü kusursuzlaştırmak için büyük çaba harcamak demek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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