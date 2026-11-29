Eskiden Bazı Telefon Numaraları Neden İki Harfle Başlıyordu?
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Eskiden ABD'de telefon numaraları iki harf ve beş rakamdan oluşuyordu. Harfler, aramanın hangi santrale gideceğini gösteren santral adının ilk iki hanesiydi. Bir santral en fazla yaklaşık 10 bin aboneye hizmet verebildiği için büyük şehirlerde birden çok santral adı vardı. Harfli numaralar sonraki yıllarda yerini sadece rakamlardan oluşan numaralara bıraktı.
Çevirmeli telefonun kadranında rakamların üzerinde harfler de yer alıyordu.
Harfli numaralar, kullanılabilir harf birleşimleri tükendiği ve doğrudan arama yaygınlaştığı için kaldırıldı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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