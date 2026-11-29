Her abonenin hizmet bölgesinde kendine ait beş haneli bir numarası vardı. Numaranın önüne santrali belirten iki hane gelirdi ve bu haneler harflerle yazılırdı. Santrallere tam kelimelerle ad verilmesi müşterilerin adı akılda tutmasını kolaylaştırıyordu, santral operatörleri için de uygundu. Birbirine benzeyen sesler karışıklık yarattığı için net ayrılan adlar seçilirdi.

İlk santral adları yer isimlerinden çıkmıştı. 1880'lerde Brooklyn'de Bensonhurst, Los Angeles'ta Hollywood, Boston'da Commonwealth gibi adlar kullanıldı. Kolay anlaşılsın diye adlar seçilirken sesli denemeler yapılırdı. Çevirmeli arama 1921'de Bell sistemine girdi ve santral adları korundu.

1917'de AT&T'den William G. Blauvelt alfabeyi üçerli gruplara ayırıp her kadran deliğine verdi. Q harfi dışarıda kaldı. 1 rakamının üzerinde harf yoktu, çünkü aramanın başlaması için en az iki darbe gerekiyordu. San Francisco'daki Sutter 1407 numarası bu yüzden SU-1407 diye çevrilirdi. Günümüzün telefon tuşlarında da 2'den 8'e kadar üçer, 9'un üzerinde dört harf bulunuyor.