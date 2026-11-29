12. soruda yarışmacıya 'Hangisi bir atasözüdür?' diye soruldu. Şıklar ise şöyleydi:

A: Her şeyin yokluğu yokluktur

B: Her şeyin yokluğu varlıktır

C: Her şeyin varlığı varlıktır

D: Her şeyin varlığı yokluktur

Aynı kelimelerin farklı dizilişlerinden oluşan şıklar, yarışmacıyı uzun süre düşündürdü. Joker hakkı kalmayan Giden'in önünde iki seçenek vardı: ya çekilip kazandığı parayla yarışmadan ayrılacak ya da riski göze alacaktı.

Atasözü soruları, Milyoner'de yarışmacıları en çok yanıltan soru tiplerinden biri olarak biliniyor. Daha önce de 'Gönül kocamaz' ve 'Sanat altın bileziktir' gibi atasözlerinin sorulduğu sorular, benzer şıklarıyla dikkat çekmişti.