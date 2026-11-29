Gözyaşlarıyla Programa Ara Verdiren Yarışmacı Milyoner'de 1 Milyonluk Atasözü Sorusunda Elendi
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Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde hayat hikâyesiyle izleyicileri duygulandıran Nüsran Gül Giden, yarışmanın en kritik anında zor bir soruyla karşılaştı. Tüm jokerlerini kullanarak 1 milyon TL değerindeki 12. soruya ulaşan yarışmacıyı bir atasözü sorusu bekliyordu. Şıklar birbirine o kadar benziyordu ki karar vermek hiç kolay olmadı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gözyaşlarıyla programa ara verdiren Nüsran Gül Giden, duygusal anların ardından yeniden yarışma koltuğuna oturdu.
1 milyon TL değerindeki "Hangisi bir atasözüdür?" sorusunun dört şıkkı da neredeyse birbirinin aynısıydı.
Çekilmek yerine risk alan Nüsran Gül Giden, yanlış cevabın ardından 300 bin TL ile yarışmaya veda etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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