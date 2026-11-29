Gerekçeli kararda silahın kısa mesafeden ateşlendiği vurgulandı. Ancak Kubilay'ın ailesi, kararın açıklandığı günden bu yana adaletin sağlanmadığını savunuyor ve verilen cezayı yeterli bulmuyor.

İstinaf başvurusunda Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi. Bu suç, yasada daha ağır bir yaptırımla karşılık buluyor.

Üstelik aile, yalnızca tetikçiyle yetinmiyor. Beraat eden dört sanıkla ilgili hükümlerin de bozulması isteniyor. Dosyanın bundan sonraki adresi bölge adliye mahkemesi olacak.