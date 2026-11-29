"En Büyük Suçlu Aleyna" Diyen Baba Kundakçı'dan AİHM Çıkışı: "Bu İşin Dönüşü Yok"
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Kubilay Kaan Kundakçı davasında beraat kararları istinafa taşındı. Aile avukatları, gerekçeli kararın ardından tetikçi Alaattin Kadayıfçıoğlu için 'tasarlayarak kasten öldürme' cezası istedi. Avukatlar Aleyna Kalaycıoğlu dahil dört sanığın beraatinin de bozulmasını talep etti. Baba Cemil Kundakçı, gerekirse dosyayı AİHM'e taşıyacaklarını söyledi.
KAYNAK: Sözcü
Tetikçi Alaattin Kadayıfçıoğlu müebbet alırken Aleyna Kalaycıoğlu dahil dört sanık beraat etmişti.
Kundakçı ailesi istinafta iki şey istiyor: tetikçiye tasarlayarak öldürmeden ceza ve beraatlerin bozulması.
Baba Cemil Kundakçı, oğlunun "para hırsına, zengin sevgili uğruna" öldüğünü söyledi ve AİHM'i işaret etti.
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