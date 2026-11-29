Reytingleri Çakılmıştı, Zirveye Geri Döndü: 28 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları
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28 Kasım Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
Cumartesi akşamının üçlü yarışında tablo bir hafta içinde yeniden değişti. Geçen hafta 13 ay sonra üç listede birden zirveye çıkan Gönül Dağı, TOTAL ve ABC1'deki liderliğini Güller ve Günahlar'a bıraktı. Başkalarının Hayatı ise üç listede de yükselişe geçti.
İşte 28 Kasım Cumartesi reyting sonuçları...
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Güller ve Günahlar, ABC1'de 1,46 puan artırarak 4. sıradan zirveye çıktı ve TOTAL'de 5,96 ile birinci oldu.
Gönül Dağı'nın 13 ay sonra yakaladığı zirve bir hafta sürdü, ancak dizi AB'deki birinciliğini korudu.
Başkalarının Hayatı üç listede de yükseldi, AB'de 5. sıradan 2. sıraya çıktı.
İşte 28 Kasım Cumartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
TOTAL: 5,96 (1.)
AB: 3,50 (3.)
ABC1: 5,19 (1.)
TOTAL: 4,78 (2.)
AB: 3,85 (1.)
ABC1: 3,92 (3.)
Başkalarının Hayatı
TOTAL: 4,35 (3.)
AB: 3,77 (2.)
ABC1: 4,61 (2.)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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