Kanal D'nin iddialı dizisi Güller ve Günahlar, geçen haftaki kaybını tek bölümde telafi etti. Dizi TOTAL'de 5,96 alarak 1. sıraya yerleşti ve 21 Kasım'daki 5,28'lik reytingini 0,68 puan artırdı.

En büyük sıçrama ABC1'de geldi. Geçen hafta 3,73 ile 4. sıraya düşen dizi, bu hafta 5,19 alarak bu listenin de lideri oldu. AB'de ise 2,85'ten 3,50'ye yükseldi ve 7. sıradan 3. sıraya çıktı.

Üstelik bu yükseliş, düşen reytinglerin ardından dizi için final iddialarının konuşulduğu bir haftaya denk geldi. TOTAL'deki 5,96, dizinin 14 Kasım'da aldığı 5,70'in de üzerinde kaldı.