Reytingleri Düşen Güller ve Günahlar Final mi Yapacak? Dizinin Oyuncusundan Açıklama Geldi
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Dizi sektöründe peş peşe gelen final haberleri, Güller ve Günahlar izleyicilerini de endişelendirdi. Son haftalarda reytinglerinde düşüş yaşayan ve cumartesi akşamlarının zirvesini Gönül Dağı'na kaptıran Kanal D dizisinin final yapabileceği konuşulmaya başlandı. Güller ve Günahlar'da Mustafa karakterine hayat veren Doğaç Yıldız, final iddialarına canlı yayında yanıt verdi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Dizi sektöründe yaprak dökümü devam ederken gözler reytinglerinde düşüş yaşayan yapımlara çevrildi.
Güller ve Günahlar'ın Mustafa'sı final iddialarına yanıt verdi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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