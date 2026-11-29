One Summer’s Day, piyano ağırlıklı bir parça. Bu eser, Ruhların Kaçışı filmi için bestelenmiş. Daha sakin bir yapısı olan parça arka planda çalarken sen istediğini yapabiliyorsun. Ders çalışırken ya da kitap okurken uygun bir şey arıyorsan bunu dinleyebilirsin.