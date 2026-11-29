Sözleri Olmasa da Etkileyici: Arkada Çalmalık 10 Enstrümental Parça
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Şarkıların etkileyici olması için her zaman sözlere ihtiyacı yok. Sözleri olmadan da etkileyici olabilen birçok parça var. Arkada çalmalık etkileyici enstrümantal şarkılar neler?
1. Ludovico Einaudi - Experience
2. Yiruma - River Flows in You
3. The xx - Intro
4. Joe Hisaishi - One Summer’s Day
5. Khruangbin - A Calf Born in Winter
6. Ólafur Arnalds - Near Light
7. Miles Davis - Blue in Green
8. Satie - Gymnopédie No. 1
9. Rodrigo y Gabriela - Tamacun
10. Ryuichi Sakamoto - Merry Christmas Mr. Lawrence
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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