Mükemmel Anneler'e 8 Yeni Oyuncu: Burçin Terzioğlu ile Deniz Çakır'ın Çocukları da Belli Oldu
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TV8'in yeni dizisi Mükemmel Anneler'de kadro tamamlanıyor. Dizinin gençleri ve yeni oyuncuları belli oldu, ekip bugün okuma provasında bir araya geliyor.
Pem Yapım imzalı dizide Burçin Terzioğlu, Deniz Çakır ve Ebru Özkan'ın canlandırdığı annelerin aileleri hikâyenin merkezinde. Peki bu ailelerin çocuklarını kimler canlandıracak?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Burçin Terzioğlu'nun canlandırdığı Türkan'ın kızı Asya'yı Ecrin Su Çoban oynayacak.
Deniz Çakır'ın ekran ailesinde kızı Alara'yı Damla Yıldırım, oğlu Karan'ı Tuna Koç canlandıracak.
Ebru Özkan'ın ekran oğlu Emir'i Ayberk Zeybek oynayacak, Dolunay Soysert de kadroda.
Okul müdürü Simin'i Nil Günal, Pelin Akil'in kızı Nilda'yı Duru Hoşver oynayacak.
Kadrosu neredeyse tamamlanan Mükemmel Anneler'in okuma provası bugün yapılıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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