TV8'in Yeni Dizisi Mükemmel Anneler'in İki Kadın Başrolü Belli Oldu!
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tv8'in Ocak ayında ekrana gelecek yeni dizisi Mükemmel Anneler’de kadro şekillenmeye başladı. Pem Yapım’ın ilk dizisi olan projenin iki kadın başrolü belli oldu ve iki isim de seyircinin yıllardır yakından tanıdığı iddialı oyuncular. Senaryosunu Sevgi Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu’nun üstlendiği dizinin çekimleri Kasım sonunda başlıyor. Peki Neslihan ve Zümra karakterlerine kimler hayat verecek?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Çarpıntı'nın erken finalinin ardından ekranlara ara veren Deniz Çakır, Mükemmel Anneler'de Neslihan karakteriyle geri dönüyor.
Kadronun ikinci kadın başrolü Ebru Özkan oldu: Deneyimli oyuncu, dizide Zümra karakterini canlandıracak.
Mükemmel Anneler, Pem Yapım'ın ilk dizisi olacak; çekimlerin Kasım ayı sonunda başlaması planlanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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