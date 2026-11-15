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TV8'in Yeni Dizisi Mükemmel Anneler'in İki Kadın Başrolü Belli Oldu!

TV8'in Yeni Dizisi Mükemmel Anneler'in İki Kadın Başrolü Belli Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 08:37
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tv8'in Ocak ayında ekrana gelecek yeni dizisi Mükemmel Anneler’de kadro şekillenmeye başladı. Pem Yapım’ın ilk dizisi olan projenin iki kadın başrolü belli oldu ve iki isim de seyircinin yıllardır yakından tanıdığı iddialı oyuncular. Senaryosunu Sevgi Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu’nun üstlendiği dizinin çekimleri Kasım sonunda başlıyor. Peki Neslihan ve Zümra karakterlerine kimler hayat verecek?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Çarpıntı'nın erken finalinin ardından ekranlara ara veren Deniz Çakır, Mükemmel Anneler'de Neslihan karakteriyle geri dönüyor.

Çarpıntı'nın erken finalinin ardından ekranlara ara veren Deniz Çakır, Mükemmel Anneler'de Neslihan karakteriyle geri dönüyor.

tv8'in yeni dizisi Mükemmel Anneler'in ilk güçlü imzası Deniz Çakır'dan geldi. Usta oyuncu, Mükemmel Anneler'de Neslihan karakterine hayat verecek.

Star TV'de yayınlanan Çarpıntı, Ocak ayında beklenenden erken final yapmıştı. O günden bu yana yeni bir dizi projesinde yer almayan Deniz Çakır, böylece tam bir yıl sonra yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.

Neslihan karakterinin hikâyesine dair henüz ayrıntı paylaşılmadı. Bilinen tek şey, dizinin kadınların dünyasını etkileyici bir dille anlatacak olması. Usta oyuncunun yeni rolü, Çarpıntı'daki performansını beğenen izleyiciler için de merakla beklenen bir dönüş anlamına geliyor.

Kadronun ikinci kadın başrolü Ebru Özkan oldu: Deneyimli oyuncu, dizide Zümra karakterini canlandıracak.

Kadronun ikinci kadın başrolü Ebru Özkan oldu: Deneyimli oyuncu, dizide Zümra karakterini canlandıracak.

Deniz Çakır'ın ardından Mükemmel Anneler'den ikinci kadro haberi de kısa sürede geldi. Ebru Özkan da projeye dahil oldu.

Ebru Özkan'ın canlandıracağı Zümra, Deniz Çakır'ın Neslihan'ıyla birlikte hikâyenin iki kadın başrolünden biri olarak öne çıkıyor.

Zümra'nın kim olduğu ve Neslihan'la nasıl bir bağı bulunacağı ise şimdilik gizli tutuluyor. Dizinin adı hikâyenin annelik etrafında şekilleneceğine dair ipucu verse de karakterlere dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İki deneyimli ismin aynı projede buluşması, dizinin daha yayın tarihi kesinleşmeden dikkat çekmesini sağladı.

Mükemmel Anneler, Pem Yapım'ın ilk dizisi olacak; çekimlerin Kasım ayı sonunda başlaması planlanıyor.

Mükemmel Anneler, Pem Yapım'ın ilk dizisi olacak; çekimlerin Kasım ayı sonunda başlaması planlanıyor.

Mükemmel Anneler, dizi sektörünün tanıdık isimleri Efe İrvül ve Merve Girgin'in kurduğu Pem Yapım'ın ilk projesi. Yeni yapım şirketi, ilk adımını tv8 ekranlarında atacak. Pem Yapım'ın ilk dizisi için iki güçlü kadın oyuncuyu aynı hikâyede buluşturması da dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Dizinin senaryosu Sevgi Yılmaz'a ait. Yönetmen koltuğunda ise Koray Kerimoğlu oturuyor.

Çekimlerin ay sonunda başlaması planlanıyor. Her şey yolunda giderse Mükemmel Anneler, Ocak ayında tv8'de izleyiciyle buluşacak.

Öte yandan kadronun geri kalanı henüz açıklanmadı. İki kadın başrolün karşısında kimlerin yer alacağı ise merakla bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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