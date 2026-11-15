TV8'in Yeni Dizisi Mükemmel Anneler'in İki Kadın Başrolü Belli Oldu!

tv8'in yeni dizisi Mükemmel Anneler'in ilk güçlü imzası Deniz Çakır'dan geldi. Usta oyuncu, Mükemmel Anneler'de Neslihan karakterine hayat verecek.

Star TV'de yayınlanan Çarpıntı, Ocak ayında beklenenden erken final yapmıştı. O günden bu yana yeni bir dizi projesinde yer almayan Deniz Çakır, böylece tam bir yıl sonra yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.

Neslihan karakterinin hikâyesine dair henüz ayrıntı paylaşılmadı. Bilinen tek şey, dizinin kadınların dünyasını etkileyici bir dille anlatacak olması. Usta oyuncunun yeni rolü, Çarpıntı'daki performansını beğenen izleyiciler için de merakla beklenen bir dönüş anlamına geliyor.