3 Dizi Yükselişte, Diğerleri Yerinde Sayıyor: 9 Yeni Dizide Kim Yükseldi, Kim Düştü?

Show TV'nin çarşamba dizisi Sevdan Bir Ateş, Total'de 3,54'ten 7,05'e yükseldi ve yüzde 99,15'lik artışla ikiye katlamaya kıl payı yaklaştı. Asıl dikkat çeken tablo ise reklam verenlerin yakından takip ettiği listelerde ortaya çıktı.

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın başrolündeki dizi, AB'de 2,24'ten 5,55'e, ABC1'de 2,85'ten 6,79'a çıktı. Yüzde 147,77 ve yüzde 138,25'lik artışlarla iki listede de açılışını iki katından fazlasına taşıyan dizi, bu rakamlara 4 Kasım'da aynı akşam oynanan Fenerbahçe-Liverpool maçına rağmen 9. bölümüyle ulaştı.