3 Dizi Yükselişte, Diğerleri Yerinde Sayıyor: 9 Yeni Dizide Kim Yükseldi, Kim Düştü?
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Yeni sezonun 9 dizisinin ilk bölüm ve son yeni bölüm reytingleri karşılaştırıldı. Total’de reytingini ikiye katlayan tek dizi, 3,82'den 7,81'e çıkan Ömür Usta oldu. Sevdan Bir Ateş ise AB’de yüzde 147,77'lik artışla en büyük sıçramayı yaptı. Dokuz diziden yedisi Total’de yükselirken Tuzlu Kahve hafif geriledi, Sevdam Karadeniz ise final bölümünde yüzde 56,87 kan kaybetti.
Ömür Usta, 3,82'lik açılışını 7. bölümünde 7,81'e taşıyarak Total'de reytingini ikiye katlayan tek dizi oldu.
Sevdan Bir Ateş, AB'de yüzde 147,77'lik artışla yeni diziler arasında en büyük sıçramayı yapan yapım oldu.
Final iddialarıyla gündeme gelen Anne Yarısı, Total'de 3,13'ten 6,00'ya yükselerek yüzde 91,69 artış yakaladı.
Başkalarının Hayatı, AB'de 1,71'den 3,59'a çıkarak açılış reytingini iki katından fazlasına taşıdı.
Haysiyet, Total'de 3,50'den 4,67'ye çıkarak yüzde 33,43'lük bir artış yakaladı.
Evlilik Güzeldir, Total'de yüzde 17,37 yükselirken AB'de yüzde 42,41'lik artış gördü.
Listenin en yüksek açılışını yapan Güneşin Doğduğu Yer, AB'de yüzde 15,86 geriledi.
Tuzlu Kahve Total'de 4,20'ye gerilese de AB'de yüzde 28,50 yükseldi.
Sevdam Karadeniz, 4. bölümde yaptığı finalde Total'de 0,91'e düşerek açılışının yarısını bile göremedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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