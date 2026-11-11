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3 Dizi Yükselişte, Diğerleri Yerinde Sayıyor: 9 Yeni Dizide Kim Yükseldi, Kim Düştü?

3 Dizi Yükselişte, Diğerleri Yerinde Sayıyor: 9 Yeni Dizide Kim Yükseldi, Kim Düştü?

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 19:31
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Yeni sezonun 9 dizisinin ilk bölüm ve son yeni bölüm reytingleri karşılaştırıldı. Total’de reytingini ikiye katlayan tek dizi, 3,82'den 7,81'e çıkan Ömür Usta oldu. Sevdan Bir Ateş ise AB’de yüzde 147,77'lik artışla en büyük sıçramayı yaptı. Dokuz diziden yedisi Total’de yükselirken Tuzlu Kahve hafif geriledi, Sevdam Karadeniz ise final bölümünde yüzde 56,87 kan kaybetti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ömür Usta, 3,82'lik açılışını 7. bölümünde 7,81'e taşıyarak Total'de reytingini ikiye katlayan tek dizi oldu.

Ömür Usta, 3,82'lik açılışını 7. bölümünde 7,81'e taşıyarak Total'de reytingini ikiye katlayan tek dizi oldu.

Listenin zirvesinde NOW'un pazar dizisi Ömür Usta var. Nurgül Yeşilçay ile Bülent İnal'ı buluşturan dizi, ilk bölümünde Total'de 3,82 almıştı. 8 Kasım'da yayınlanan 7. bölümünde ise 7,81'e ulaştı ve yüzde 104,45'lik artışla açılış rakamını iki katından fazlasına çıkardı.

Yükseliş yalnızca Total'le sınırlı kalmadı. Dizi AB'de 3,42'den 6,68'e, ABC1'de ise 3,92'den 7,37'ye yükseldi. Bu iki listedeki artış sırasıyla yüzde 95,32 ve yüzde 88,01 oldu.

Sevdan Bir Ateş, AB'de yüzde 147,77'lik artışla yeni diziler arasında en büyük sıçramayı yapan yapım oldu.

Sevdan Bir Ateş, AB'de yüzde 147,77'lik artışla yeni diziler arasında en büyük sıçramayı yapan yapım oldu.

Show TV'nin çarşamba dizisi Sevdan Bir Ateş, Total'de 3,54'ten 7,05'e yükseldi ve yüzde 99,15'lik artışla ikiye katlamaya kıl payı yaklaştı. Asıl dikkat çeken tablo ise reklam verenlerin yakından takip ettiği listelerde ortaya çıktı.

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın başrolündeki dizi, AB'de 2,24'ten 5,55'e, ABC1'de 2,85'ten 6,79'a çıktı. Yüzde 147,77 ve yüzde 138,25'lik artışlarla iki listede de açılışını iki katından fazlasına taşıyan dizi, bu rakamlara 4 Kasım'da aynı akşam oynanan Fenerbahçe-Liverpool maçına rağmen 9. bölümüyle ulaştı.

Final iddialarıyla gündeme gelen Anne Yarısı, Total'de 3,13'ten 6,00'ya yükselerek yüzde 91,69 artış yakaladı.

Final iddialarıyla gündeme gelen Anne Yarısı, Total'de 3,13'ten 6,00'ya yükselerek yüzde 91,69 artış yakaladı.

NOW'un salı dizisi Anne Yarısı, ilk bölümünde Total'de 3,13 almış, ekim ortasında final yapacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. 27 Ekim'de yayınlanan 6. bölümünde ise 6,00'ya ulaştı.

Burcu Özberk ile Cihangir Ceyhan'ın başrolünü paylaştığı dizi, AB'de 2,27'den 3,61'e, ABC1'de ise 2,75'ten 4,86'ya çıktı. Artış AB'de yüzde 59,03, ABC1'de yüzde 76,73 oldu.

Başkalarının Hayatı, AB'de 1,71'den 3,59'a çıkarak açılış reytingini iki katından fazlasına taşıdı.

Başkalarının Hayatı, AB'de 1,71'den 3,59'a çıkarak açılış reytingini iki katından fazlasına taşıdı.

Star TV'nin cumartesi dizisi Başkalarının Hayatı, listenin en düşük başlangıçlarından birini yapmıştı. Eylül Lize Kandemir'in başrolündeki dizi, ilk bölümünde Total'de 2,05 almış, 7 Kasım'daki 6. bölümünde 3,86'ya çıkarak yüzde 88,29 yükselmişti.

Dizinin en güçlü tablosu ise AB'de. Bu listede 1,71 ile başlayan dizi 3,59'a ulaştı ve yüzde 109,94'lük artışla açılışını ikiye katladı. ABC1'de ise 2,13'ten 3,82'ye çıkarak yüzde 79,34 yükseldi.

Haysiyet, Total'de 3,50'den 4,67'ye çıkarak yüzde 33,43'lük bir artış yakaladı.

Haysiyet, Total'de 3,50'den 4,67'ye çıkarak yüzde 33,43'lük bir artış yakaladı.

Kanal D'nin salı dizisi Haysiyet, yükselişini daha ölçülü bir tempoda sürdürdü. Kerem Alışık ile Doğukan Güngör'ü buluşturan dizi, Total'de 3,50 ile açılmış, 27 Ekim'deki 8. bölümünde 4,67'ye ulaşmıştı.

Dizi AB'de 2,66'dan 3,16'ya, ABC1'de ise 3,39'dan 4,28'e yükseldi. Bu listelerdeki artış yüzde 18,80 ve yüzde 26,25 olarak hesaplandı.

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Evlilik Güzeldir, Total'de yüzde 17,37 yükselirken AB'de yüzde 42,41'lik artış gördü.

Evlilik Güzeldir, Total'de yüzde 17,37 yükselirken AB'de yüzde 42,41'lik artış gördü.

TRT 1'in pazartesi dizisi Evlilik Güzeldir, Total'de 2,13'ten 2,50'ye çıktı. Fikret Kuşkan, Hande Soral ve İlayda Alişan'ı buluşturan dizinin bu rakamı, 2 Kasım'da yayınlanan 9. bölümüne ait.

Dizinin AB'deki tablosu ise daha parlak: 2,24 ile başlayan dizi bu listede 3,19'a yükseldi. ABC1'de 2,71'den 3,00'a çıkan dizi, yüzde 10,70'lik sınırlı bir artışla yetindi.

Listenin en yüksek açılışını yapan Güneşin Doğduğu Yer, AB'de yüzde 15,86 geriledi.

Listenin en yüksek açılışını yapan Güneşin Doğduğu Yer, AB'de yüzde 15,86 geriledi.

ATV'nin perşembe dizisi Güneşin Doğduğu Yer, tablodaki dokuz dizi arasında en yüksek Total açılışına sahipti. Burak Özçivit'in başrolündeki dizi ilk bölümünde 4,66 almıştı. 5 Kasım'daki 8. bölümünde ise 4,77 ile yalnızca yüzde 2,36'lık bir artış gördü.

AB'de ise tablo tersine döndü. 3,91 ile başlayan dizi bu listede 3,29'a geriledi. ABC1'de 4,25'ten 4,43'e çıkan dizi, burada da yüzde 4,24'lük sınırlı bir artışta kaldı.

Tuzlu Kahve Total'de 4,20'ye gerilese de AB'de yüzde 28,50 yükseldi.

Tuzlu Kahve Total'de 4,20'ye gerilese de AB'de yüzde 28,50 yükseldi.

Star TV'nin salı dizisi Tuzlu Kahve, tablonun en çelişkili sonucunu verdi. Eda Ece ile Buğra Gülsoy'un başrolündeki dizi, Total'de 4,36 ile açılmış, 27 Ekim'deki 9. bölümünde 4,20'ye gerileyerek yüzde 3,67 kaybetmişti.

Ancak AB ve ABC1'de durum farklı. Dizi AB'de 4,28'den 5,50'ye, ABC1'de ise 5,11'den 5,57'ye yükseldi. ABC1'deki 5,57, tablodaki dokuz dizinin son bölüm rakamları arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Sevdam Karadeniz, 4. bölümde yaptığı finalde Total'de 0,91'e düşerek açılışının yarısını bile göremedi.

Sevdam Karadeniz, 4. bölümde yaptığı finalde Total'de 0,91'e düşerek açılışının yarısını bile göremedi.

Tablonun tek sert düşüşü NOW'un Sevdam Karadeniz'inden geldi. Erdem Adilce ile Meltem Akçöl'ü buluşturan dizi, ilk bölümünde Total'de 2,11 almıştı. 2 Kasım'da yayınlanan 4. ve final bölümünde ise 0,91'e geriledi ve yüzde 56,87 kan kaybetti.

Düşüş diğer listelerde daha da sert oldu. Dizi AB'de 1,94'ten 0,54'e, ABC1'de 2,62'den 0,88'e indi. Yüzde 72,16 ve yüzde 66,41'lik kayıplarla üç listede de 1 reytingin altında kalarak ekrana veda etti.

Her dizinin son yeni bölüm tarihi farklı olduğu için bu karşılaştırma haftalık bir sıralama değil. Yüzdeler ilk bölüm reytingine göre hesaplandı ve tekil izleyici artışını göstermiyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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