Final Kararları Peş Peşe Gelmişti: 2026-2027 Sezonunun Yeni Dizilerinden Hangileri Tuttu, Hangileri Tutmadı?
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Eylül başında peş peşe ekrana gelen yeni diziler iki ayı geride bırakırken reyting tablosu da iyice netleşti. Kimi yapım ilk bölümündeki rakamı ikiye katlayıp akşamının zirvesine yerleşti, kimi ise daha ilk ayını doldurmadan final haberini aldı. Reklam krizinin de gölgesini düşürdüğü 2026-2027 sezonunda yeni sezon dizi reytinglerine son TİAK verileriyle baktık ve hangi dizilerin tuttuğunu, hangilerinin tutmadığını tek tek sıraladık.
Kaynak: TİAK
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
2026-2027 sezonu 35 diziyle açıldı, iki ay dolmadan altı dizi için final kararı geldi.
Sevdan Bir Ateş, 3,54 ile açtığı reytingini ikiye katlayarak sezonun en büyük sürprizi oldu.
Ömür Usta, pazar akşamlarında Teşkilat'ı geride bırakıp Total'de 7,81'e ulaşan dizi oldu.
Tuzlu Kahve, salı akşamlarında Total'de geriye düşse de AB ve ABC1'de liderliği bırakmıyor.
Anne Yarısı, final iddialarının ardından reytingini haftalar içinde 3,13'ten 6,00'ya taşıdı.
Güneşin Doğduğu Yer, sezonun en yüksek açılışını yaptı ama beklenen sıçramayı yakalayamadı.
Haysiyet, ekim sonunda Total'de 4,67 ile üçüncülüğe yükselerek Kanal D'nin yüzünü güldürdü.
Başkalarının Hayatı, AB'de zirveyi görse de Total'de 3,86 ile Star TV'nin en düşüğünde kaldı.
Evlilik Güzeldir, 2 Kasım'da Total'de 2,50 ile TRT 1'in en düşük reytingli dizisi oldu.
Aşk ve Taht, 2,49 ile başladığı yolculuğunu yalnızca beş bölümde 0,85'le noktaladı.
Mercan Köşk, final iddialarını yalanlamasının ardından 7. bölümüyle ekrana veda etti.
Sevdam Karadeniz, final bölümünde 0,91 alarak üç kategoride de 1 reytingin altında kaldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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