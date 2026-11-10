Final Kararları Peş Peşe Gelmişti: 2026-2027 Sezonunun Yeni Dizilerinden Hangileri Tuttu, Hangileri Tutmadı?

Yeni sezon eylül ayında tam 35 diziyle başladı ve kanallar iddialı projelerini haftalar içinde art arda ekrana çıkardı. Ne var ki sezonun ilk iki ayı, final kararlarının peş peşe geldiği alışılmadık bir döneme dönüştü; Star TV'nin Çirkin'i ve ATV'nin A.B.İ.'si gibi önceki sezondan devreden dizilerin yanında üç yeni yapım da hikâyesini erkenden noktaladı, NOW'un Halef: Köklerin Çağrısı için de final kararı açıklandı. Bu kayıplarla birlikte ekranda kalan dizi sayısı 20'ye kadar indi.

Tabloyu daha da karıştıran gelişme ise reklam gelirlerindeki düşüş oldu. Medyascope'un haberine göre 29 Ekim ile 3 Kasım arasında farklı kanallarda 10 dizinin yeni bölümü yayınlanmadı, maç ve özel gün akşamlarında yeni bölüm vermemek de kanalların gündemine girdi. Bu zorlu tabloya rağmen bazı yeni diziler izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı ve ilk haftalarındaki rakamları kat kat aştı.