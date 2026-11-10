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Final Kararları Peş Peşe Gelmişti: 2026-2027 Sezonunun Yeni Dizilerinden Hangileri Tuttu, Hangileri Tutmadı?

Final Kararları Peş Peşe Gelmişti: 2026-2027 Sezonunun Yeni Dizilerinden Hangileri Tuttu, Hangileri Tutmadı?

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 14:22 Son Güncelleme: 10.11.2026 - 14:23
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Eylül başında peş peşe ekrana gelen yeni diziler iki ayı geride bırakırken reyting tablosu da iyice netleşti. Kimi yapım ilk bölümündeki rakamı ikiye katlayıp akşamının zirvesine yerleşti, kimi ise daha ilk ayını doldurmadan final haberini aldı. Reklam krizinin de gölgesini düşürdüğü 2026-2027 sezonunda yeni sezon dizi reytinglerine son TİAK verileriyle baktık ve hangi dizilerin tuttuğunu, hangilerinin tutmadığını tek tek sıraladık.

Kaynak: TİAK

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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2026-2027 sezonu 35 diziyle açıldı, iki ay dolmadan altı dizi için final kararı geldi.

2026-2027 sezonu 35 diziyle açıldı, iki ay dolmadan altı dizi için final kararı geldi.

Yeni sezon eylül ayında tam 35 diziyle başladı ve kanallar iddialı projelerini haftalar içinde art arda ekrana çıkardı. Ne var ki sezonun ilk iki ayı, final kararlarının peş peşe geldiği alışılmadık bir döneme dönüştü; Star TV'nin Çirkin'i ve ATV'nin A.B.İ.'si gibi önceki sezondan devreden dizilerin yanında üç yeni yapım da hikâyesini erkenden noktaladı, NOW'un Halef: Köklerin Çağrısı için de final kararı açıklandı. Bu kayıplarla birlikte ekranda kalan dizi sayısı 20'ye kadar indi.

Tabloyu daha da karıştıran gelişme ise reklam gelirlerindeki düşüş oldu. Medyascope'un haberine göre 29 Ekim ile 3 Kasım arasında farklı kanallarda 10 dizinin yeni bölümü yayınlanmadı, maç ve özel gün akşamlarında yeni bölüm vermemek de kanalların gündemine girdi. Bu zorlu tabloya rağmen bazı yeni diziler izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı ve ilk haftalarındaki rakamları kat kat aştı.

Sevdan Bir Ateş, 3,54 ile açtığı reytingini ikiye katlayarak sezonun en büyük sürprizi oldu.

Sevdan Bir Ateş, 3,54 ile açtığı reytingini ikiye katlayarak sezonun en büyük sürprizi oldu.

Bu kat kat yükselişin en parlak örneği Show TV'den geldi. CNP Film imzalı Sevdan Bir Ateş, Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı Mirza ve Leyla olarak buluşturduğu ilk bölümünde Total'de 3,54 ile mütevazı bir başlangıç yapmıştı. İzleyicinin hikâyeye hızla bağlanmasıyla rakamlar her hafta tırmandı ve dizi 4. bölümünde Total'de 9,68'e kadar çıktı.

21 Ekim'de ilk kez Yeraltı'nın gerisine düşse de çarşamba akşamlarındaki iddiasını kaybetmedi; 4 Kasım'da aynı saatlerde oynanan Fenerbahçe-Liverpool maçına rağmen 9. bölümüyle 7,05 reyting ve yüzde 18,63 izlenme payı alarak Total'de ikinci sıraya yerleşti. Show TV'nin yeni dizisi, sezonun tartışmasız tutan yapımı olarak yoluna devam ediyor.

Ömür Usta, pazar akşamlarında Teşkilat'ı geride bırakıp Total'de 7,81'e ulaşan dizi oldu.

Ömür Usta, pazar akşamlarında Teşkilat'ı geride bırakıp Total'de 7,81'e ulaşan dizi oldu.

Çarşamba akşamlarında Sevdan Bir Ateş ne ise pazar akşamlarında da NOW'un Ömür Usta'sı o oldu. Nurgül Yeşilçay ile Bülent İnal'ı buluşturan Ay Yapım imzalı dizi, ertelenen yayın tarihinin ardından ekrana geldiğinde merakla beklenen yapımların başında geliyordu. İlk bölümünde Total'de dördüncü sırada kalan dizi, ikinci haftasında 5,13 ile TRT 1'in köklü dizisi Teşkilat'ı geride bıraktı ve yükselişini haftalar boyunca sürdürdü.

1 Kasım'da Total'deki liderliği Kanal D'nin Daha 17'sine kıl payı kaptırsa da AB'de 6,58 ile zirveyi korudu. 8 Kasım'da yayınlanan 7. bölümüyle ise Total'de 7,81'e ulaşan Ömür Usta, üç kategoride de birinci olarak tuttuğuna dair soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırdı.

Tuzlu Kahve, salı akşamlarında Total'de geriye düşse de AB ve ABC1'de liderliği bırakmıyor.

Tuzlu Kahve, salı akşamlarında Total'de geriye düşse de AB ve ABC1'de liderliği bırakmıyor.

Salı akşamlarında ise yeni diziler arasında çok daha çekişmeli bir yarış yaşanıyor. Star TV'nin Poll Films imzalı komedisi Tuzlu Kahve, Eda Ece ile Buğra Gülsoy'u buluşturduğu ilk bölümünde 4,36 ile akşamın zirvesine yerleşmiş, 6 Ekim'de 5,44'e çıkarak üst üste üç kategorinin lideri olmuştu.

Ekim ortasından itibaren Total'deki rakamı 4'lü bantlara gerilese de reklam verenlerin yakından takip ettiği AB grubundaki gücünü korudu. 27 Ekim'de yayınlanan 9. bölüm Total'de 4,20 ile beşinci sırada kalırken AB'de 5,50, ABC1'de 5,57 ile iki listenin de birincisi oldu. 3 Kasım'daki Galatasaray maçı nedeniyle bir hafta ara veren dizinin yeni bölümü 10 Kasım'da bekleniyor.

Anne Yarısı, final iddialarının ardından reytingini haftalar içinde 3,13'ten 6,00'ya taşıdı.

Anne Yarısı, final iddialarının ardından reytingini haftalar içinde 3,13'ten 6,00'ya taşıdı.

Tuzlu Kahve'nin Total'de kaybettiği basamakları en iyi değerlendiren dizi ise NOW'un Anne Yarısı oldu. Burcu Özberk ile Cihangir Ceyhan'ın başrolünü paylaştığı NTC Medya imzalı dizi, 22 Eylül'deki ilk bölümünde Total'de 3,13 almış, ekim ortasında sosyal medyada final yapacağına dair iddialar konuşulmaya başlamıştı. NOW bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Ekran başındaki izleyici ise kendi kararını verdi; dizi 20 Ekim'de 4,59'a, 27 Ekim'de yayınlanan 6. bölümünde de 6,00'ya yükselerek salı akşamının Total listesinde tüm rakiplerini geride bıraktı. Final konuşmalarını kısa sürede unutturan Anne Yarısı, sezonun en dikkat çekici yükselişlerinden birine imza attı.

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Güneşin Doğduğu Yer, sezonun en yüksek açılışını yaptı ama beklenen sıçramayı yakalayamadı.

Güneşin Doğduğu Yer, sezonun en yüksek açılışını yaptı ama beklenen sıçramayı yakalayamadı.

Anne Yarısı gibi geride başlayıp yukarı tırmanan dizilerin aksine ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer'i yarışa önde girdi. Burak Özçivit'in başrolündeki TİMSBİ Productions imzalı dizi, 17 Eylül'deki ilk bölümünde Total'de 4,66 alarak yeni dizilerin en güçlü açılışını yapmıştı. Sonraki haftalarda rakamlar 4 ile 5,5 arasında gidip gelirken perşembe akşamlarında Halef ve Sevdiğim Sensin ile sıkı bir çekişmeye girdi; 22 Ekim'de Total'de 4,49 ile üç kategoride de üçüncü oldu.

2-8 Kasım haftasında 4,77 alan dizi, kanalın sıralamasında Altı Üstü İstanbul'un gerisinde kaldı. Sezona beş diziyle başlayan ATV'nin iki yeni dizisini kaybettiği bir dönemde Güneşin Doğduğu Yer, büyük bir patlama yapmasa da kanalın en önemli kozlarından biri olarak yoluna devam ediyor.

Haysiyet, ekim sonunda Total'de 4,67 ile üçüncülüğe yükselerek Kanal D'nin yüzünü güldürdü.

Haysiyet, ekim sonunda Total'de 4,67 ile üçüncülüğe yükselerek Kanal D'nin yüzünü güldürdü.

Orta sıralarda sağlam adımlarla ilerleyen bir diğer yeni dizi de Kanal D'nin Haysiyet'i. Kerem Alışık ile Doğukan Güngör'ü aynı kadroda buluşturan Süreç Film imzalı dizi, salı akşamlarının kalabalık yarışına Total'de 3,50 ve dördüncülükle başladı, 6 Ekim'de 4,83'e çıkarak ilk haftalarda istikrarlı bir yükseliş yakaladı.

20 Ekim'de 4,15 ile altıncı sıraya gerileyen dizi, 27 Ekim'deki 8. bölümünde 4,67 ile Total'de yeniden üçüncü basamağa tırmandı. 3 Kasım'da yeni bölüm yerine tekrarı yayınlanan Haysiyet'in 10 Kasım'da ekrana dönmesi bekleniyor. Zirve yarışının tam içinde olmasa da dizi, şimdilik tuttu diyebileceğimiz yapımlar arasında.

Başkalarının Hayatı, AB'de zirveyi görse de Total'de 3,86 ile Star TV'nin en düşüğünde kaldı.

Başkalarının Hayatı, AB'de zirveyi görse de Total'de 3,86 ile Star TV'nin en düşüğünde kaldı.

Tuttu ile tutmadı arasında kalan dizilerin başında ise Star TV'nin cumartesi dizisi geliyor. Ay Yapım'ın Vanity Fair'den esinlenen yapımı Başkalarının Hayatı, Eylül Lize Kandemir'in hayat verdiği Hülya'nın hikâyesiyle 26 Eylül'de ekrana geldi ve 17 Ekim'de Total'de 4,23 ile ikinci olurken AB'de 4,09, ABC1'de 4,58 ile iki listenin de lideri oldu.

31 Ekim'de yeni bölüm yerine tekrarının yayınlanması ise reklam kriziyle bağlantılı iddiaları beraberinde getirdi, kanaldan bu konuda ayrıntılı bir açıklama gelmedi. 7 Kasım'da ekrana dönen dizi AB'de yeniden birinci olsa da Total'de 3,86 ile Star TV'nin haftalık karnesinde son sıraya yerleşti. Reklam verenin gözde grubunda güçlü, genel izleyicide ise zayıf kalan dizinin akıbeti şimdilik merak konusu.

Evlilik Güzeldir, 2 Kasım'da Total'de 2,50 ile TRT 1'in en düşük reytingli dizisi oldu.

Evlilik Güzeldir, 2 Kasım'da Total'de 2,50 ile TRT 1'in en düşük reytingli dizisi oldu.

Final iddialarıyla gündeme gelen bir başka yeni dizi de TRT 1'in Evlilik Güzeldir'i. Fikret Kuşkan, Hande Soral ve İlayda Alişan'ı buluşturan dizi, 7 Eylül'de Total'de 2,13'lük bir açılışla pazartesi kuşağına yerleşti, ilk haftalarda 2,76'ya kadar tırmansa da Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul'un karşısında bir türlü üst sıralara yaklaşamadı. 26 Ekim'deki derbi akşamında 2,05'e inen dizide kamera arkasında da yönetmen değişikliğine gidildi.

Final iddialarına gazeteci Birsen Altuntaş 'Final durumu yok, devam ediyor şu an' yanıtını verdi, kanaldan ise resmi bir açıklama gelmedi. 2 Kasım'da 2,50 alan dizinin 9 Kasım'daki bölümü, haberlere göre İzmir'deki patlamanın ardından ilan edilen yas nedeniyle yayınlanmadı.

Aşk ve Taht, 2,49 ile başladığı yolculuğunu yalnızca beş bölümde 0,85'le noktaladı.

Aşk ve Taht, 2,49 ile başladığı yolculuğunu yalnızca beş bölümde 0,85'le noktaladı.

Evlilik Güzeldir henüz ekranda kalmayı başarırken bazı yeni diziler için aynı şans tanınmadı. Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht, Akın Akınözü'nü Alaaddin Keykubat olarak ATV ekranlarına getirdiğinde sezonun en iddialı dönem yapımlarından biri olarak görülüyordu.

Ne var ki Total'de 2,49 ile açılan dizi her hafta biraz daha izleyici kaybetti ve final kararı yalnızca üç bölüm yayınlandıktan sonra geldi. 7 Ekim'deki 5. ve son bölümü Total'de 0,85'e kadar gerileyen Aşk ve Taht, açılış rakamının üçte ikisini kaybederek Anadolu Selçuklu dönemini anlatan hikâyesini yarım bıraktı.

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Mercan Köşk, final iddialarını yalanlamasının ardından 7. bölümüyle ekrana veda etti.

Mercan Köşk, final iddialarını yalanlamasının ardından 7. bölümüyle ekrana veda etti.

ATV'nin ikinci kaybı ise cumartesi akşamlarından geldi. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan Mercan Köşk, 2,78'lik açılışıyla ikinci sıraya yerleşerek umut vermişti. Star TV'nin Başkalarının Hayatı 26 Eylül'de yayına girince izleyicinin bir kısmı rakip kanala yöneldi ve dizi 4. bölümünde 2,21'e geriledi.

Dizi ekibi final iddialarına önce 'Yalan her şey' diye karşılık verse de bir hafta sonra final kararı kesinleşti ve Mercan Köşk 17 Ekim'de 7. bölümüyle hikâyesini tamamladı. Bu vedayla birlikte sezona beş diziyle başlayan ATV, iki yeni yapımını ilk iki ay dolmadan kaybetmiş oldu.

Sevdam Karadeniz, final bölümünde 0,91 alarak üç kategoride de 1 reytingin altında kaldı.

Sevdam Karadeniz, final bölümünde 0,91 alarak üç kategoride de 1 reytingin altında kaldı.

Sezonun en kısa ömürlü yeni dizisi ise NOW'dan çıktı. Erdem Adilce ile Meltem Akçöl'ü Kuzey ve Zeyşan olarak buluşturan Sevdam Karadeniz, daha yayına girmeden kadrodan altı oyuncunun ayrılmasıyla magazin gündeminin baş köşesindeydi. 12 Ekim'de Total'de 2,11 ile başlayan dizi, ikinci bölümünde 1,84'e inince NOW'un diziyi dördüncü bölümde bitireceği haberi geldi ve ekip sette gözyaşları içinde vedalaştı.

2 Kasım'da yayınlanan final bölümü Total'de 0,91, AB'de 0,54 ile hiçbir listede 1 reytingi göremedi. Zeyşan'a hayat veren Meltem Akçöl ise veda paylaşımında 'Size gerçek bir final sunamadığımız için de biz özür dileriz' diyerek izleyiciye seslenmişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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