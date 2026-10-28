article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Kararlarının Ardından Kanallar Kolları Sıvadı: Kış Sezonunda Ekrana Gelecek 10 Yeni Dizi Belli Oldu!

Final Kararlarının Ardından Kanallar Kolları Sıvadı: Kış Sezonunda Ekrana Gelecek 10 Yeni Dizi Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 14:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sezonun ilk haftalarında peş peşe gelen final kararları ekranda boşluk bırakınca kanallar, kış aylarında sahaya sürecekleri yeni projeleri birer birer hazırlamaya başladı. Oktay Kaynarca'nın Hamal'ından Neslihan Atagül'ün dönüş dizisi Kaderin Cilvesi'ne uzanan listede kimi yapımlar çoktan sete çıktı, kimi ise kadrosunu yeni tamamladı. Hangi yeni dizinin hangi kanalda yayınlanacağını, konusunu ve oyuncularını sizin için tek tek derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hamal'da Oktay Kaynarca, geçmişini Eminönü'nde yük taşıyarak gömmeye çalışan Harputlu Kemal oluyor.

Hamal'da Oktay Kaynarca, geçmişini Eminönü'nde yük taşıyarak gömmeye çalışan Harputlu Kemal oluyor.

Listenin en çok konuşulan dizisi kuşkusuz ATV'nin Hamal'ı. Kim Milyoner Olmak İster'deki görevini bırakarak bu projeye geçen Oktay Kaynarca, KYN Yapım imzalı dizide hem başrolde hem de yapımcı koltuğunda oturuyor. Kaynarca'nın canlandırdığı Kemal, bir zamanlar Harputlu Kemal adıyla anılan ve büyük bir günahın yükünü taşıdığı geçmişini geride bırakıp Eminönü'nde hamallık yapan bir adam; kurduğu sessiz düzen ise beklenmedik bir ölümle altüst oluyor.

Fahriye Evcen'in Hayat'a, Caner Cindoruk'un Egemen'e hayat verdiği dizide Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan ve Kadriye Kenter gibi isimler de yer alıyor. Eylülde sete çıkan Hamal için ATV henüz kesin bir yayın tarihi açıklamadı.

Kanal D'nin Karakuyu dizisinde Özge Törer, yıllar sonra miras için memleketine dönen Ferda'yı canlandırıyor.

Kanal D'nin Karakuyu dizisinde Özge Törer, yıllar sonra miras için memleketine dönen Ferda'yı canlandırıyor.

Hamal gibi çekimleri çoktan başlayan bir diğer yapım, Kanal D'nin OGM Pictures imzalı dizisi Karakuyu. Tokat'ta kamera karşısına geçen dizide Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer, ailesinden uzakta yeni bir hayat kuran ama beklenmedik bir mirasla doğduğu topraklara dönmek zorunda kalan Ferda'yı oynuyor.

Kulislerde konuşulana göre Ferda'nın asıl adı Fikriye ve yıllar önce ailesi tarafından kuyuya atılıp ölü sanılan genç kadın, geçmişin hesabını sormak için geri dönüyor. İlk duyurularda savcı olarak tanıtılan karakterin yeni senaryoda öğretmen olarak yazıldığı da aktarılanlar arasında. Ferda'nın yolu Onur Tuna'nın canlandırdığı Kahraman'la kesişirken kadroda Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel ve Yaren Yapıcı da bulunuyor; Kanal D ise dizinin başlangıç tarihini henüz duyurmadı.

Necati Cumalı'nın Susuz Yaz'ı, 1970'lerin Adana'sında geçen bir kardeş kavgasıyla Kanal D'ye geliyor.

Necati Cumalı'nın Susuz Yaz'ı, 1970'lerin Adana'sında geçen bir kardeş kavgasıyla Kanal D'ye geliyor.

Kanal D'nin sette olan ikinci dizisi ise Türk edebiyatının klasiklerinden besleniyor. Necati Cumalı'nın 1962'de yayımlanan eserinden uyarlanan Susuz Yaz, 1970'li yılların Adana'sında, Çarlak Köyü'nde geçiyor ve toprağı işleyerek geçinen Osman ile Hasan kardeşlerin arasında su ve toprak yüzünden büyüyen gerilimi anlatıyor. Osman'ın âşık olduğu Bahar'ın hikâyeye girmesiyle iki kardeş arasındaki çatışma daha da derinleşiyor.

Ay Yapım imzalı dizide Osman'ı Mert Ramazan Demir, Bahar'ı Lizge Cömert, Hasan'ı ise Batuhan Bozkurt Yüzügüleç canlandırıyor. Ekim başında Adana'da sete çıkan dizinin ilk bölüm tarihi henüz belli değil.

Show TV'nin Cevher dizisinde Elçin Sangu, 160 IQ'lu temizlikçi bir anne olarak cinayet çözecek.

Show TV'nin Cevher dizisinde Elçin Sangu, 160 IQ'lu temizlikçi bir anne olarak cinayet çözecek.

Sette olan dizilerden kadrosu yeni tamamlananlara geçtiğimizde ilk durak, hazırlık sürecinde en çok kriz yaşayan proje olan Cevher. Fransız polisiye dizisi HPI'dan uyarlanan Show TV yapımı, önce Özgü Namal'ın ardından da Songül Öden'in senaryo gerekçesiyle projeden çekilmesiyle haftalarca gündemden düşmedi.

Kanalın 15 Ekim'deki duyurusuyla başrol nihayet Elçin Sangu'ya geçti. Sangu, üç çocuğunu tek başına büyüten ve temizlikçi olarak çalışırken bir cinayet dosyasındaki kritik ayrıntıyı fark eden Cevher'e hayat verecek, disiplinli komiser Mert Kara'yı ise Ertan Saban canlandıracak. Fabrika Yapım imzalı dizi, Sangu'nun yaklaşık dört yıl sonra ulusal kanaldaki ilk dizisi olacak; Show TV yayın tarihi için şimdilik yalnızca 'çok yakında' diyor.

Bir Hayat Hikâyesi'nde Hazal Subaşı, otizmli oğlu için mücadele eden bir anneye dönüşüyor.

Bir Hayat Hikâyesi'nde Hazal Subaşı, otizmli oğlu için mücadele eden bir anneye dönüşüyor.

Cevher gibi güçlü bir kadın karakterin sırtında yükselen bir başka yapım da ATV'nin Bir Hayat Hikâyesi. Başlangıçta Star TV için hazırlanan Bozdağ Film imzalı dizinin, iddialara göre dönem dizisinin bütçesi nedeniyle ATV'ye geçmesi listenin en sürpriz kanal değişikliği oldu.

1970'li yıllarda geçen hikâye, iki çocuk annesi Hayat'ın, oğlu Savaş'a otizm teşhisi konulmasının ardından onu hayata kazandırmak için yıllara yayılan mücadelesini anlatıyor. Hayat'ı Hazal Subaşı canlandırırken Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre karşısında Birkan Sokullu yer alacak; Turgut Tunçalp Başkomiser Yavuz, İpek Tuzcuoğlu ise Hayat'ın annesi Gülizar rolünde. Seda ve Toprak Karaoğlu'nun yazdığı dizinin kasım ortasında sete çıkması planlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'un Centilmen dizisinde Vahide Perçin, pazarcının oğlu sanılan Arif'e centilmenliği öğretmeye çalışacak.

NOW'un Centilmen dizisinde Vahide Perçin, pazarcının oğlu sanılan Arif'e centilmenliği öğretmeye çalışacak.

NOW'un listesindeki üç yeni diziden ilki, yönetmen değişikliğiyle yeniden gündeme gelen Centilmen. MF Yapım imzalı dizi, Cumhuriyet döneminde kurulan köklü aile şirketi Altınkıran Holding'de kuşaklardır süren iktidar kavgasını anlatıyor.

Herkesin pazarcının oğlu olarak tanıdığı Arif'in (Kaan Miraç Sezen) aslında bir Altınkıran olduğu ortaya çıkınca holdingin ve ailenin başındaki Süreyya Altınkıran (Vahide Perçin), bu genç adamı kendi dünyasına alıp ona bir centilmen gibi yaşamayı öğretmeye girişiyor. Kadroda İlsu Demirci, Timur Acar, Selen Öztürk, Ulvi Kahyaoğlu ve Menderes Samancılar da var. Birsen Altuntaş'ın haberine göre projeden ayrılan Ece Erdek Koçoğlu'nun yerine yönetmen koltuğuna Soner Caner oturdu ve dizinin önümüzdeki haftalarda sete çıkması bekleniyor.

Adana Ayazı, Uğur Güneş'i Bir Zamanlar Çukurova'dan sonra yeniden bir Adana hikâyesiyle ekrana getiriyor.

Adana Ayazı, Uğur Güneş'i Bir Zamanlar Çukurova'dan sonra yeniden bir Adana hikâyesiyle ekrana getiriyor.

NOW'un ikinci yeni dizisi Adana Ayazı'nda ise okuma provası yapıldı ve 19 kişilik kadro resmi olarak duyuruldu. NTC Medya imzalı dizinin hikâyesi, evlenmeye hazırlanan avukat Fırat ile şef aşçı Elif'in İstanbul'daki mutlu günleriyle açılıyor; ancak Fırat'ın yıllardır uzak durduğu Adana'daki ailesinden gelen bir haber, üstünü örttüğü geçmişi yeniden önüne seriyor.

Fırat'ı Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş, Elif'i ise Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin canlandırıyor; onlara Levent Ülgen, Berrin Arısoy, Onur Dikmen ve Taha Bora Elkoca gibi isimler eşlik ediyor. Faruk Teber'in yönettiği, Onur Uğraş'ın yazdığı dizinin 2027'nin ilk aylarında ekrana gelmesi planlanıyor.

Şapkacı Kadınlar'da Pınar Deniz, Kurtuluş Mücadelesi yıllarının İzmir'inde Ayşe karakterine hayat verecek.

Şapkacı Kadınlar'da Pınar Deniz, Kurtuluş Mücadelesi yıllarının İzmir'inde Ayşe karakterine hayat verecek.

NOW'un üçüncü yeni dizisi Şapkacı Kadınlar ise listenin en uzun soluklu hazırlık sürecine sahip projelerinden biri. 2024'te ekrana gelmesi planlanan ama istenen oyuncularla anlaşılamadığı için ertelenen O3 Medya yapımı, sonunda Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı'yı Aşk 101'den sonra yeniden aynı projede buluşturdu.

İzmir'de Kurtuluş Mücadelesi yıllarında başlayan hikâye, Şapka Devrimi'yle birlikte Ayşe'nin hayatında yaşanan değişimi merkezine alıyor; Paşalı ise Rıza karakterini canlandırıyor. Ömür Atay'ın yöneteceği dizinin kasımda sete çıkması, ocak ayında da NOW ekranlarına gelmesi bekleniyor.

TRT 1'in Yörük Kızı dizisinde Mina Demirtaş, Türkiye birincisi olup İstanbul'a taşınan Güneş oluyor.

TRT 1'in Yörük Kızı dizisinde Mina Demirtaş, Türkiye birincisi olup İstanbul'a taşınan Güneş oluyor.

Listedeki tek TRT 1 dizisi Yörük Kızı, Toroslar'da yaşayan son göçebe Yörük ailelerinden birinin şehirle imtihanını anlatıyor. Bozdağ Film imzalı dizide Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, üniversite sınavında Türkiye birincisi olunca ailesiyle birlikte İstanbul'un seçkin semtlerinden birine taşınan Güneş'i canlandırıyor.

Güneş'in karşısında Kaan rolüyle Onur Seyit Yaran yer alırken abisi Ferhat'ı Çukur'un Kulkan'ı Genco Özak, babası Yaşar'ı ise kadroya son katılan Olgun Şimşek oynayacak. Bir süredir Güneşli Günler adıyla da anılan dizinin ekrana hangi isimle geleceği ve çekimlerin ne zaman başlayacağı henüz kesinleşmedi.

Neslihan Atagül'ün dönüş dizisi Kaderin Cilvesi'nin senaryosu hazır ama hangi kanalda yayınlanacağı belli değil.

Neslihan Atagül'ün dönüş dizisi Kaderin Cilvesi'nin senaryosu hazır ama hangi kanalda yayınlanacağı belli değil.

Listeyi kapatan Kaderin Cilvesi, kanal sorusu hâlâ yanıt bekleyen tek proje. Gecenin Ucunda'dan sağlık sorunları nedeniyle ayrıldıktan sonra uzun süredir ekranlardan uzak duran Neslihan Atagül, Ay Yapım imzalı dizide pavyon dansçısı Peri'ye hayat verecek; taksici Adem rolünde ise Halit Özgür Sarı yer alacak.

Kara Sevda'nın senaristleri Özlem Yılmaz ve Anıl Eke'nin kaleme aldığı dizinin ilk dört bölümünün senaryosu tamamlandı. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre yayın için kanallarla görüşmeler sürüyor ve ATV de ihtimaller arasında, ancak henüz imzalanmış bir anlaşma yok.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın