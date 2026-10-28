Final Kararlarının Ardından Kanallar Kolları Sıvadı: Kış Sezonunda Ekrana Gelecek 10 Yeni Dizi Belli Oldu!

Listenin en çok konuşulan dizisi kuşkusuz ATV'nin Hamal'ı. Kim Milyoner Olmak İster'deki görevini bırakarak bu projeye geçen Oktay Kaynarca, KYN Yapım imzalı dizide hem başrolde hem de yapımcı koltuğunda oturuyor. Kaynarca'nın canlandırdığı Kemal, bir zamanlar Harputlu Kemal adıyla anılan ve büyük bir günahın yükünü taşıdığı geçmişini geride bırakıp Eminönü'nde hamallık yapan bir adam; kurduğu sessiz düzen ise beklenmedik bir ölümle altüst oluyor.

Fahriye Evcen'in Hayat'a, Caner Cindoruk'un Egemen'e hayat verdiği dizide Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan ve Kadriye Kenter gibi isimler de yer alıyor. Eylülde sete çıkan Hamal için ATV henüz kesin bir yayın tarihi açıklamadı.