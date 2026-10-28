Final Kararlarının Ardından Kanallar Kolları Sıvadı: Kış Sezonunda Ekrana Gelecek 10 Yeni Dizi Belli Oldu!
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Sezonun ilk haftalarında peş peşe gelen final kararları ekranda boşluk bırakınca kanallar, kış aylarında sahaya sürecekleri yeni projeleri birer birer hazırlamaya başladı. Oktay Kaynarca'nın Hamal'ından Neslihan Atagül'ün dönüş dizisi Kaderin Cilvesi'ne uzanan listede kimi yapımlar çoktan sete çıktı, kimi ise kadrosunu yeni tamamladı. Hangi yeni dizinin hangi kanalda yayınlanacağını, konusunu ve oyuncularını sizin için tek tek derledik.
Hamal'da Oktay Kaynarca, geçmişini Eminönü'nde yük taşıyarak gömmeye çalışan Harputlu Kemal oluyor.
Kanal D'nin Karakuyu dizisinde Özge Törer, yıllar sonra miras için memleketine dönen Ferda'yı canlandırıyor.
Necati Cumalı'nın Susuz Yaz'ı, 1970'lerin Adana'sında geçen bir kardeş kavgasıyla Kanal D'ye geliyor.
Show TV'nin Cevher dizisinde Elçin Sangu, 160 IQ'lu temizlikçi bir anne olarak cinayet çözecek.
Bir Hayat Hikâyesi'nde Hazal Subaşı, otizmli oğlu için mücadele eden bir anneye dönüşüyor.
NOW'un Centilmen dizisinde Vahide Perçin, pazarcının oğlu sanılan Arif'e centilmenliği öğretmeye çalışacak.
Adana Ayazı, Uğur Güneş'i Bir Zamanlar Çukurova'dan sonra yeniden bir Adana hikâyesiyle ekrana getiriyor.
Şapkacı Kadınlar'da Pınar Deniz, Kurtuluş Mücadelesi yıllarının İzmir'inde Ayşe karakterine hayat verecek.
TRT 1'in Yörük Kızı dizisinde Mina Demirtaş, Türkiye birincisi olup İstanbul'a taşınan Güneş oluyor.
Neslihan Atagül'ün dönüş dizisi Kaderin Cilvesi'nin senaryosu hazır ama hangi kanalda yayınlanacağı belli değil.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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