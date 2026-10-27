TRT 1'in Yeni Dizisi Yörük Kızı'na Usta Oyuncu Geliyor!

Bozdağ Film'in TRT 1 için hazırladığı Yörük Kızı'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadroya katılan son isim Olgun Şimşek oldu. Şimşek, Toroslar'da yaşayan son göçebe Yörük ailesinin babası Yaşar'ı canlandıracak. Yaşar; Ferhat, Güneş ve Ceylan'ın babası olarak hikâyenin merkezinde yer alacak.

Güneş'in abisi Ferhat'a Çukur'un Kulkan'ı Genco Özak'ın hayat vereceği daha önce duyurulmuştu. Güneş rolünde ise Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş yer alıyor. Ceylan karakterini kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı.