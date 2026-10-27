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TRT 1'in Yeni Dizisi Yörük Kızı'na Usta Oyuncu Geliyor!

TRT 1'in Yeni Dizisi Yörük Kızı'na Usta Oyuncu Geliyor!

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 16:32
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TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nın kadrosuna usta bir isim daha katıldı. Olgun Şimşek, Toroslar'da yaşayan son göçebe Yörük ailesinin babası Yaşar'a hayat verecek. Üstelik karakterin adı, oyuncunun yıllar önce hafızalara kazınan bir rolünü de akıllara getirdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Olgun Şimşek, Yörük Kızı'nda Mina Demirtaş'ın canlandıracağı Güneş'in babası Yaşar olacak.

Olgun Şimşek, Yörük Kızı'nda Mina Demirtaş'ın canlandıracağı Güneş'in babası Yaşar olacak.

Bozdağ Film'in TRT 1 için hazırladığı Yörük Kızı'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadroya katılan son isim Olgun Şimşek oldu. Şimşek, Toroslar'da yaşayan son göçebe Yörük ailesinin babası Yaşar'ı canlandıracak. Yaşar; Ferhat, Güneş ve Ceylan'ın babası olarak hikâyenin merkezinde yer alacak.

Güneş'in abisi Ferhat'a Çukur'un Kulkan'ı Genco Özak'ın hayat vereceği daha önce duyurulmuştu. Güneş rolünde ise Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş yer alıyor. Ceylan karakterini kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı.

Olgun Şimşek'i izleyiciler en çok Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Kimsesiz Yaşar rolüyle hatırlıyor.

Olgun Şimşek'i izleyiciler en çok Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Kimsesiz Yaşar rolüyle hatırlıyor.

Karakterin adı izleyicilerin gözünden kaçmayacak cinsten. Olgun Şimşek, ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Yaşar Kimsesiz ile geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı.

Usta oyuncunun kariyerinde Yedi Numara'nın Sabit'i, Yalan Dünya'nın Selahattin'i ve Akşamdan Kalma filmlerinin Hidayet'i gibi akılda kalan roller bulunuyor.

Üniversite sınavında Türkiye birincisi olan Güneş, ailesiyle birlikte İstanbul'un seçkin bir semtine taşınacak.

Üniversite sınavında Türkiye birincisi olan Güneş, ailesiyle birlikte İstanbul'un seçkin bir semtine taşınacak.

Dizinin hikâyesi, Toroslar'da göçebe hayat süren ailenin kızı Güneş'in üniversite sınavında Türkiye birincisi olmasıyla başlıyor. Aile, kızları için İstanbul'un seçkin semtlerinden birindeki bir apartmana taşınıyor ve hayatları tamamen değişiyor.

Güneş'le başrolü paylaşacak Kaan karakterinde ise Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran yer alıyor. İkili arasındaki 13 yaş farkı, kadro açıklandığında sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Öte yandan dizi, bir süredir Güneşli Günler adıyla da anılıyor. Projenin ekrana hangi isimle geleceği henüz netleşmedi. Daha önce aktarılan bilgilere göre çekimlerin kasım ayında başlaması planlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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