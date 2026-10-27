TRT 1'in Yeni Dizisi Yörük Kızı'na Usta Oyuncu Geliyor!
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TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nın kadrosuna usta bir isim daha katıldı. Olgun Şimşek, Toroslar'da yaşayan son göçebe Yörük ailesinin babası Yaşar'a hayat verecek. Üstelik karakterin adı, oyuncunun yıllar önce hafızalara kazınan bir rolünü de akıllara getirdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Olgun Şimşek, Yörük Kızı'nda Mina Demirtaş'ın canlandıracağı Güneş'in babası Yaşar olacak.
Olgun Şimşek'i izleyiciler en çok Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Kimsesiz Yaşar rolüyle hatırlıyor.
Üniversite sınavında Türkiye birincisi olan Güneş, ailesiyle birlikte İstanbul'un seçkin bir semtine taşınacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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