Kızıl Goncalar'ın Yıldızı Mina Demirtaş TRT Dizisine Dahil Oldu
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Kızıl Goncalar'daki Zeynep Tezel performansıyla akıllara kazınan Mina Demirtaş'ın yeni adresi merak konusuydu, cevap bugün geldi. Genç oyuncu, üstelik bu kez ekrana Bozdağ Film'in kanadı altında dönüyor. İmza attığı proje TRT1 için hazırlanıyor. Peki Demirtaş'ı bu yeni yapımda hangi karakterde izleyeceğiz?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Mina Demirtaş, ilk büyük 2023'te Kızıl Goncalar'daki Zeynep rolüyle yaptı.
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Mina Demirtaş'ın merakla beklenen yeni dizisi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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