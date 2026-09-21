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Kızıl Goncalar'ın Yıldızı Mina Demirtaş TRT Dizisine Dahil Oldu

Kızıl Goncalar'ın Yıldızı Mina Demirtaş TRT Dizisine Dahil Oldu

TRT Mina Demirtaş
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2026 - 07:59
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Kızıl Goncalar'daki Zeynep Tezel performansıyla akıllara kazınan Mina Demirtaş'ın yeni adresi merak konusuydu, cevap bugün geldi. Genç oyuncu, üstelik bu kez ekrana Bozdağ Film'in kanadı altında dönüyor. İmza attığı proje TRT1 için hazırlanıyor. Peki Demirtaş'ı bu yeni yapımda hangi karakterde izleyeceğiz?

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Mina Demirtaş, ilk büyük 2023'te Kızıl Goncalar'daki Zeynep rolüyle yaptı.

Mina Demirtaş, ilk büyük 2023'te Kızıl Goncalar'daki Zeynep rolüyle yaptı.

2005'te İstanbul'da doğan Mina Demirtaş, oyunculuğa 2021'de 'Akif' filmiyle adım attı, ardından 'Kabahat'ta Reyhan, 'Beraber'de Azra karakterleriyle ekranlara misafir oldu. Asıl sıçramayı ise 2023'te başladığı Kızıl Goncalar'da yaptı, Zeynep Tezel rolü adını herkese duyurdu ve Adana Altın Koza'da 'Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu' ödülünü getirdi. Bu yıl da Mert Ramazan Demir'le paylaştığı Delikanlı'da Dila'ya hayat veren oyuncu, şimdi listesine bambaşka bir proje daha ekliyor.

Mina Demirtaş'ın merakla beklenen yeni dizisi belli oldu.

Mina Demirtaş'ın merakla beklenen yeni dizisi belli oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak ve kod adı Yörük Kızı olarak duyurulan dizide Mina Demirtaş başrol olacak. Kod adı 'Yörük Kızı' olan yapımın bir de ikinci ismi var: 'Güneşli Günler'. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut, kalemde ise Sema Ali Erol bulunuyor. Demirtaş dizide, üniversite sınavında Türkiye birincisi olup ailesiyle İstanbul'un seçkin semtlerinden birine taşınan bir çoban kızı, Güneş'i canlandıracak. Kasım ayında sete çıkması planlanan TRT1 imzalı yapım için geri sayım şimdiden başladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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