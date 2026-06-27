"Oh Kurtuldum" Demişti: Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Dizinin Bitmesine Neden Sevindiğini Açıkladı
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NOW ekranlarında yayınlandığı dönem gündemde bomba etkisi yaratan Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon final yapmıştı. 2 sezon yayınlanan Kızıl Goncalar'ın erken bitmesi seyirciyi üzerken dizi yapımcısı Faruk Turgut, 'Oh kurtuldum' diyerek herkesi şaşırtmıştı. Yapımcı Faruk Turgut bu konuda ilk kez konuştu.
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Türk televizyonlarına damga vuran işlerden olan Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.
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Yapımcı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın bitmesine neden sevindi?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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