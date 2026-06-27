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"Oh Kurtuldum" Demişti: Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Dizinin Bitmesine Neden Sevindiğini Açıkladı

"Oh Kurtuldum" Demişti: Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Dizinin Bitmesine Neden Sevindiğini Açıkladı

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2026 - 15:12
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NOW ekranlarında yayınlandığı dönem gündemde bomba etkisi yaratan Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon final yapmıştı. 2 sezon yayınlanan Kızıl Goncalar'ın erken bitmesi seyirciyi üzerken dizi yapımcısı Faruk Turgut, 'Oh kurtuldum' diyerek herkesi şaşırtmıştı. Yapımcı Faruk Turgut bu konuda ilk kez konuştu.

KAYNAK: Paşa Paşa Muhabbetler - Fatih Altaylı YouTube

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Türk televizyonlarına damga vuran işlerden olan Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

Türk televizyonlarına damga vuran işlerden olan Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

NOW ekranlarında iki sezon boyunca izleyiciyle buluşan Kızıl Goncalar, 28 Nisan 2025'te yayınlanan 47. bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktaladı. Toplumsal meseleleri ele alan hikâyesiyle geniş yankı uyandıran dizide Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin gibi isimler rol almıştı.

Kızıl Goncalar'ın etkisi hala devam ederken dizinin yapımcısı Faruk Turgut final sürecinde dile getirdiği 'Dizinin bitmesine seviniyorum. Oh kurtuldum' sözlerine ilk kez ayrıntılı açıklık getirdi.

Yapımcı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın bitmesine neden sevindi?

Yapımcı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın bitmesine neden sevindi?

İzzet Çapa'nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Faruk Turgut, 'Oh kurtuldum' açıklamasına aylar sonra açıklık getirdi. 

Faruk Turgut, söz konusu açıklaması hakkında 'Hem maddi hem manevi o kadar çok acılar çektim ki. Ve yanlış anlaşılmaktan, kendimi ifade etmek zorunda kalmaktan çok yoruldum. Çünkü herkes altında başka bir şeyler aradı. Senaristiyle ilgili bir sürü spekülasyon oldu. Kanalıyla ilgili oldu, benimle oldu. Sanki üç kişi bir araya gelmiş operasyon çekiyormuş gibi bir algıya dönüştü. İlk başlarda çok zordu.' dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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