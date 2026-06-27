"Oh Kurtuldum" Demişti: Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Dizinin Bitmesine Neden Sevindiğini Açıkladı

İzzet Çapa'nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Faruk Turgut, 'Oh kurtuldum' açıklamasına aylar sonra açıklık getirdi.

Faruk Turgut, söz konusu açıklaması hakkında 'Hem maddi hem manevi o kadar çok acılar çektim ki. Ve yanlış anlaşılmaktan, kendimi ifade etmek zorunda kalmaktan çok yoruldum. Çünkü herkes altında başka bir şeyler aradı. Senaristiyle ilgili bir sürü spekülasyon oldu. Kanalıyla ilgili oldu, benimle oldu. Sanki üç kişi bir araya gelmiş operasyon çekiyormuş gibi bir algıya dönüştü. İlk başlarda çok zordu.' dedi.