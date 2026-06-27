Milli Maç Bu Kez İzlenmedi: 26 Haziran Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
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26 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.
26 Haziran 2026 Cuma gününe ait reyting verileri açıklandı. Günün en çok izlenen yapımı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Dünya Kupası grup mücadelesi Norveç-Fransa karşılaşması oldu. 4,97 reyting elde eden mücadele, rakiplerine fark atarak zirvenin sahibi oldu.
İşte 26 Haziran Cuma Reyting Sonuçları...
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26 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.
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26 Haziran Cuma günü reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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