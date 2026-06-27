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Milli Maç Bu Kez İzlenmedi: 26 Haziran Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Milli Maç Bu Kez İzlenmedi: 26 Haziran Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2026 - 14:34
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26 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

26 Haziran 2026 Cuma gününe ait reyting verileri açıklandı. Günün en çok izlenen yapımı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Dünya Kupası grup mücadelesi Norveç-Fransa karşılaşması oldu. 4,97 reyting elde eden mücadele, rakiplerine fark atarak zirvenin sahibi oldu.

İşte 26 Haziran Cuma Reyting Sonuçları...

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26 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

26 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Dünya Kupası heyecanının tüm hızıyla devam ettiği günde futbolseverlerin tercihi Norveç ile Fransa arasında oynanan kritik karşılaşma olurken, listenin ikinci sırasında ATV'nin sezon finali yapan sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. Program, 2,91 reytingle günü ikinci sırada tamamladı. TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye ise 2,69 reyting alarak üçüncü basamağa yerleşti.

Günün dikkat çeken sonuçlarından biri ise A Milli Takım'ın ABD ile oynadığı mücadeleden geldi. Turnuvadaki ilk iki maçında Avustralya karşısında 12,66 reytinge ulaşan milliler, grup aşamasındaki son maçlarında 2,64 reyting elde ederek günü dördüncü sırada kapattı.

26 Haziran Cuma günü reyting sonuçları:

26 Haziran Cuma günü reyting sonuçları:

AB Reyting İlk 10 Program:

  • Norveç-Fransa FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

  • Türkiye-ABD FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

  • MasterChef Türkiye - TV8

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

  • NOW Ana Haber - NOW

  • Esra Erol'da - ATV

  • Adalet 2 (Y.S) - Star TV

  • MasterChef Türkiye Özet - TV8

  • FIFA 2026 Dünya Kupası Özetleri (TKR) - TRT 1

  • Kuralsız Sokaklar - Kanal D

ABC Reyting İlk 10 Program:

  • Norveç-Fransa FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

  • MasterChef Türkiye - TV8

  • Türkiye-ABD FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

  • Esra Erol'da - ATV

  • NOW Ana Haber - NOW

  • Kuralsız Sokaklar - Kanal D

  • FIFA 2026 Dünya Kupası Özetleri (TKR) - TRT 1

  • Adalet 2 (Y.S) - Star TV

  • Bursa Bülbülü (T.S) - NOW

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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