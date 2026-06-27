Show TV'nin Kapadokya'da Çekilecek Yeni Dizisi "Eski Masal"a 3 İddialı İsim Dahil Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Show TV'nin çekimleri Kapadokya'da yapılacak yeni sezon dizisi 'Eski Masal'ın kadrosu tamamlanıyor. Özge Özacar ve Murat Ünalmış'ın başrollerde yer alacağı Eski Masal'ın kadrosuna 3 iddialı isim dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Eski Masal'ın hazırlıkları devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taner Rumeli, Gökçe Eyüboğlu ve Sitare Akbaş, Show TV'nin yeni dizisi Eski Masal'ın kadrosuna dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın