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Show TV'nin Kapadokya'da Çekilecek Yeni Dizisi "Eski Masal"a 3 İddialı İsim Dahil Oldu

Show TV'nin Kapadokya'da Çekilecek Yeni Dizisi "Eski Masal"a 3 İddialı İsim Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2026 - 11:40
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Show TV'nin çekimleri Kapadokya'da yapılacak yeni sezon dizisi 'Eski Masal'ın kadrosu tamamlanıyor. Özge Özacar ve Murat Ünalmış'ın başrollerde yer alacağı Eski Masal'ın kadrosuna 3 iddialı isim dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Eski Masal'ın hazırlıkları devam ediyor.

Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Eski Masal'ın hazırlıkları devam ediyor.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrol olacağı Eski Masal, yeni sezon için Kapadokya'nın enfes atmosferinde çekilecek. Özge Özacar'ın Leyla, Murat Ünalmış'ın ise Mirza karakterlerine hayat vereceği Eski Masal'ın temmuz ayında sete çıkması beklenirken iddialı dizinin kadrosuna 3 iddialı oyuncunun dahil olduğu açıklandı.

Taner Rumeli, Gökçe Eyüboğlu ve Sitare Akbaş, Show TV'nin yeni dizisi Eski Masal'ın kadrosuna dahil oldu.

Taner Rumeli, Gökçe Eyüboğlu ve Sitare Akbaş, Show TV'nin yeni dizisi Eski Masal'ın kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sitare Akbaş 'Destan' karakterine hayat vermeye hazırlanırken, Gökçe Eyüboğlu, Mirza’nın kardeşi 'Mihre' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan son olarak Eşref Rüya'da izlediğimiz oyuncu Taner Rumeli, Kozaklı ailesinin düşmanı 'Yaman' karakterine hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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