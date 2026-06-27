Kızılcık Şerbeti Yapımcısı, Feyza Civelek'in Dizideki Akıbeti Hakkında İlk Kez Konuştu

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayınlanan İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Faruk Turgut, Feyza Civelek'in diziden ayrılma ihtimali ve Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılması hakkında açıklamalar yaptı.

Yapımcı Faruk Turgut, Feyza Civelek'in annesi aracılığıyla dizi kadrosunu yönettiği iddialarını kesin bir dille yanıtlarken Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasında kendisinin payı olmadığını dile getirdi.

Faruk Turgut, Doğukan Güngör hakkında 'Oradaki en büyük şanssızlığı ilk operasyonlardan birine denk gelmesinden kaynaklı. Talihsiz bir şey başına geldi ve kanal TMSF'ye bağlandığı için yasaklı madde kullanan oyuncuların Show TV dizilerinde oynamaması için bir talimatları olduğu söylendi. Doğukan giderken dizi devam ediyordu ve kanalın böyle bir talebi olunca ben uymak zorundayım.' dedi.

Faruk Turgut, Feyza Civelek'in diziden çıkarılma ihtimaline karşı ise 'Şu an dizi yayında değil. Eylül ayına kadar daha 4 aylık bir süreç var. Bu 4 ayda neler olur, ne biter? Kanal satılır mı? Kanalda başka bir yapılanmaya geçilir mi? Bugünden konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Feyza giderse dizi bitebilir. Bu dizinin senaristi Melis hanım. Allah kimseyi kızıyla, çocuğuyla sınamasın. Melis hanımı zor bir durumda bırakacak işin içinde ben de olmam.' açıklamalarında bulundu.