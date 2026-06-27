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Kızılcık Şerbeti Yapımcısı, Feyza Civelek'in Dizideki Akıbeti Hakkında İlk Kez Konuştu

Kızılcık Şerbeti Yapımcısı, Feyza Civelek'in Dizideki Akıbeti Hakkında İlk Kez Konuştu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2026 - 09:25
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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıkmıştı. Rol arkadaşı Doğukan Güngör'ün test sonucunun pozitif çıkmasının ardından dizi kadrosundan çıkarılması şoke etkisi yaratırken Civelek için herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Feyza Civelek'in Doğukan Güngör gibi diziden çıkarılması beklenirken yapımcı Faruk Turgut'tan bu konuda ilk kez açıklama geldi.

KAYNAK: Paşa Paşa Muhabbetler - Fatih Altaylı YouTube

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in dizi kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağı hala belirsiz.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in dizi kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağı hala belirsiz.

Ünlülere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıkmıştı. Yasaklı madde kullandığı ortaya çıkan Feyza Civelek hakkında kanal ve yapım şirketi herhangi bir açıklama yapmazken akıllara Doğukan Güngör geldi. Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Doğukan Güngör, yılın başında yasaklı madde test sonucu pozitif çıktığı için dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Dizide Nilay'ı canlandıran ve aynı zamanda Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek'in Doğukan Güngör gibi dizi kadrosundan çıkarılması için sosyal medyada yoğun paylaşımlar yapılırken yapımcı Faruk Turgut'tan bu konuda ilk kez açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Feyza Civelek'in akıbeti hakkında konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Feyza Civelek'in akıbeti hakkında konuştu.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayınlanan İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Faruk Turgut, Feyza Civelek'in diziden ayrılma ihtimali ve Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılması hakkında açıklamalar yaptı.

Yapımcı Faruk Turgut, Feyza Civelek'in annesi aracılığıyla dizi kadrosunu yönettiği iddialarını kesin bir dille yanıtlarken Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasında kendisinin payı olmadığını dile getirdi.

Faruk Turgut, Doğukan Güngör hakkında 'Oradaki en büyük şanssızlığı ilk operasyonlardan birine denk gelmesinden kaynaklı. Talihsiz bir şey başına geldi ve kanal TMSF'ye bağlandığı için yasaklı madde kullanan oyuncuların Show TV dizilerinde oynamaması için bir talimatları olduğu söylendi. Doğukan giderken dizi devam ediyordu ve kanalın böyle bir talebi olunca ben uymak zorundayım.' dedi.

Faruk Turgut, Feyza Civelek'in diziden çıkarılma ihtimaline karşı ise 'Şu an dizi yayında değil. Eylül ayına kadar daha 4 aylık bir süreç var. Bu 4 ayda neler olur, ne biter? Kanal satılır mı? Kanalda başka bir yapılanmaya geçilir mi? Bugünden konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Feyza giderse dizi bitebilir. Bu dizinin senaristi Melis hanım. Allah kimseyi kızıyla, çocuğuyla sınamasın. Melis hanımı zor bir durumda bırakacak işin içinde ben de olmam.' açıklamalarında bulundu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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