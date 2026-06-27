Kızılcık Şerbeti Yapımcısı, Feyza Civelek'in Dizideki Akıbeti Hakkında İlk Kez Konuştu
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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıkmıştı. Rol arkadaşı Doğukan Güngör'ün test sonucunun pozitif çıkmasının ardından dizi kadrosundan çıkarılması şoke etkisi yaratırken Civelek için herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Feyza Civelek'in Doğukan Güngör gibi diziden çıkarılması beklenirken yapımcı Faruk Turgut'tan bu konuda ilk kez açıklama geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in dizi kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağı hala belirsiz.
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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Feyza Civelek'in akıbeti hakkında konuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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