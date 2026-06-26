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Teşkilat Kadrosundan Ayrılan Rabia Soytürk, Dizi Fanlarının Senaryoya Müdahalesine İsyan Etti

Teşkilat Kadrosundan Ayrılan Rabia Soytürk, Dizi Fanlarının Senaryoya Müdahalesine İsyan Etti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2026 - 23:37
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Son olarak TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde izlediğimiz Rabia Soytürk, Danla Bilic'in YouTube kanalına konuk oldu. Rabia Soytürk, burada dizi fanlarının senaryoya yoğun müdahalesinden yakınarak samimi açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Danla Cast

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Teşkilat'ın kadrosundan ayrılan Rabia Soytürk, dizi fanları hakkındaki açıklamasıyla gündem oldu.

Teşkilat'ın kadrosundan ayrılan Rabia Soytürk, dizi fanları hakkındaki açıklamasıyla gündem oldu.

Son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan ve sezon finaliyle birlikte projeye veda eden Rabia Soytürk, Danla Bilic'in YouTube programına konuk oldu. Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan oyuncu, dizi izleyicilerinin senaryoya yaptığı yoğun müdahalelerin zaman zaman yapım sürecini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Rabia Soytürk'ün dizi fanlarına ilişkin, “Seyircinin istediği karakterler bir araya gelip mutlu olunca bu sefer diziden keyif almamaya başlıyorlar çünkü kaos bitiyor. Reytingler düşüyor; olan bize oluyor, ekmeğimizden oluyoruz.” sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Rabia Soytürk'ün açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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