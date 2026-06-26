Teşkilat Kadrosundan Ayrılan Rabia Soytürk, Dizi Fanlarının Senaryoya Müdahalesine İsyan Etti
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Son olarak TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde izlediğimiz Rabia Soytürk, Danla Bilic'in YouTube kanalına konuk oldu. Rabia Soytürk, burada dizi fanlarının senaryoya yoğun müdahalesinden yakınarak samimi açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: Danla Cast
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Teşkilat'ın kadrosundan ayrılan Rabia Soytürk, dizi fanları hakkındaki açıklamasıyla gündem oldu.
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Rabia Soytürk'ün açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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