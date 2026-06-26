Çağdaş Onur Öztürk'ten Güldüren Paylaşım: "Daha 17" Bir Anda "Daha 47" Oldu

Yazın en çok konuşulan ve en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran dizide Serhat karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti.

Ağustos ayında 47 yaşına basmaya hazırlanan başarılı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dizisine göndermede bulunarak 'Daha 47' notunu düştü. Dizinin isminden esinlenerek yaptığı bu esprili paylaşım, kısa sürede takipçilerinin beğenisini toplarken yorum yağmuruna tutuldu.