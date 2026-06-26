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Çağdaş Onur Öztürk'ten Güldüren Paylaşım: "Daha 17" Bir Anda "Daha 47" Oldu

Çağdaş Onur Öztürk'ten Güldüren Paylaşım: "Daha 17" Bir Anda "Daha 47" Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2026 - 16:54
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk ise yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

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Yaz sezonuna damga vuran ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Daha 17, ekran yolculuğuna başarıyla devam ediyor.

Yaz sezonuna damga vuran ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Daha 17, ekran yolculuğuna başarıyla devam ediyor.

Yazın en çok konuşulan ve en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran dizide Serhat karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti.

Ağustos ayında 47 yaşına basmaya hazırlanan başarılı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dizisine göndermede bulunarak 'Daha 47' notunu düştü. Dizinin isminden esinlenerek yaptığı bu esprili paylaşım, kısa sürede takipçilerinin beğenisini toplarken yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk'ün gündem olan paylaşımı:

İşte Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk'ün gündem olan paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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