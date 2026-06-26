Çağdaş Onur Öztürk'ten Güldüren Paylaşım: "Daha 17" Bir Anda "Daha 47" Oldu
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk ise yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.
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Yaz sezonuna damga vuran ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Daha 17, ekran yolculuğuna başarıyla devam ediyor.
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İşte Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk'ün gündem olan paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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