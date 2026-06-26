Koca Bir Sezon Daha Geride Kaldı: Müge Anlı ile Tatlı Sert Sezon Finali Yaptı
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Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yayınlanan duygu dolu ve çarpıcı bölümüyle bir sezonu daha geride bıraktı. Sabah kuşağının vazgeçilmezi olan program, aylardır çözülemeyen gizemleri aydınlatarak, kayıpları bularak ve adaletin yerini bulmasını sağlayarak yine milyonları ekran başına kilitledi. İzleyicilerin merakla beklediği büyük sezon finalinde hem duygusal anlar yaşandı hem de önümüzdeki sezon için heyecan verici ipuçları verildi.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert, eylül ayına kadar ekrana ara verdi.
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Müge Anlı ve ekibinin 2025-2026 sezonuna vedasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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