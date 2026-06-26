Koca Bir Sezon Daha Geride Kaldı: Müge Anlı ile Tatlı Sert Sezon Finali Yaptı

Bu sezon da faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında ve ayrılan ailelerin kavuşmasında kilit rol oynayan Müge Anlı ve ekibi, toplumsal duyarlılık projeleriyle de adından sıkça söz ettirdi. Sezon finali bölümlerinde gelenekselleştiği üzere, dönem boyunca elde edilen başarıların istatistikleri ve ulaşılan mutlu sonlar izleyicilerle paylaşıldı. Stüdyoda konukların ve ekibin gözyaşlarını tutamadığı anlar yaşanırken, başarılı sunucu Müge Anlı, kendilerini hiçbir gün yalnız bırakmayan sadık izleyicilerine, emniyet güçlerine ve adli makamlara teşekkürlerini iletti. Program, kısa bir yaz tatilinin ardından yeni sezonda da yine aynı hızla ve kaldığı yerden adaletin sesi olmaya devam edecek.