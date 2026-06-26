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Koca Bir Sezon Daha Geride Kaldı: Müge Anlı ile Tatlı Sert Sezon Finali Yaptı

Koca Bir Sezon Daha Geride Kaldı: Müge Anlı ile Tatlı Sert Sezon Finali Yaptı

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.06.2026 - 14:54
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Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yayınlanan duygu dolu ve çarpıcı bölümüyle bir sezonu daha geride bıraktı. Sabah kuşağının vazgeçilmezi olan program, aylardır çözülemeyen gizemleri aydınlatarak, kayıpları bularak ve adaletin yerini bulmasını sağlayarak yine milyonları ekran başına kilitledi. İzleyicilerin merakla beklediği büyük sezon finalinde hem duygusal anlar yaşandı hem de önümüzdeki sezon için heyecan verici ipuçları verildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert, eylül ayına kadar ekrana ara verdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, eylül ayına kadar ekrana ara verdi.

Bu sezon da faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında ve ayrılan ailelerin kavuşmasında kilit rol oynayan Müge Anlı ve ekibi, toplumsal duyarlılık projeleriyle de adından sıkça söz ettirdi. Sezon finali bölümlerinde gelenekselleştiği üzere, dönem boyunca elde edilen başarıların istatistikleri ve ulaşılan mutlu sonlar izleyicilerle paylaşıldı. Stüdyoda konukların ve ekibin gözyaşlarını tutamadığı anlar yaşanırken, başarılı sunucu Müge Anlı, kendilerini hiçbir gün yalnız bırakmayan sadık izleyicilerine, emniyet güçlerine ve adli makamlara teşekkürlerini iletti. Program, kısa bir yaz tatilinin ardından yeni sezonda da yine aynı hızla ve kaldığı yerden adaletin sesi olmaya devam edecek.

Müge Anlı ve ekibinin 2025-2026 sezonuna vedasını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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