Var mısın Yok musun Programıyla Tanınan Mevlüt Acaroğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı

2007-2010 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı’nın hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en ikonik yarışma programlarından biri olan Var mısın Yok musun, şimdilerde Esra Erol'un sunuculuğunda Atv ekranlarında yayınlanıyor. Ancak yayınlandığı ilk sezonların etkisi henüz dinmiş değil. O dönem programda yer almış isimlerin pek çoğu şimdilerde televizyon ekranlarında izlediğimiz ünlülere dönüştü. Ancak bazılarının ne işle meşgul olduğu merak konusu... O isimlerden biri olan ve medyadan uzak duran Mevlüt Acaroğlu, son haliyle gündem oldu.