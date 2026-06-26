article/comments
article/share
Haberler
TV
Var mısın Yok musun Programıyla Tanınan Mevlüt Acaroğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı

Var mısın Yok musun Programıyla Tanınan Mevlüt Acaroğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.06.2026 - 08:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2007-2010 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı’nın hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en ikonik yarışma programlarından biri olan Var mısın Yok musun, şimdilerde Esra Erol'un sunuculuğunda Atv ekranlarında yayınlanıyor. Ancak yayınlandığı ilk sezonların etkisi henüz dinmiş değil. O dönem programda yer almış isimlerin pek çoğu şimdilerde televizyon ekranlarında izlediğimiz ünlülere dönüştü. Ancak bazılarının ne işle meşgul olduğu merak konusu... O isimlerden biri olan ve medyadan uzak duran Mevlüt Acaroğlu, son haliyle gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Var Mısın Yok Musun programında yarışan Mevlüt Acaroğlu ve annesi yarışmanın en sevilen isimleri arasındaydı.

Var Mısın Yok Musun programında yarışan Mevlüt Acaroğlu ve annesi yarışmanın en sevilen isimleri arasındaydı.

Mevlüt, yarışmada çok uzun süre kalmış, sempatik ve içten tavırlarıyla hem Acun Ilıcalı'nın hem de ekran başındakilerin favori yarışmacılarından biri haline gelmişti. Yarışmaya katılma amacı, 2001 ekonomik krizinde babasının iflas etmesiyle ailece içine düştükleri borç yükünü hafifletmekti. Ancak uzun süre bekledikten sonra kendi yarışma gününde büyük bir şanssızlık yaşadı ve kutusundan sadece 10 TL çıktı. Annesi Naciye Acaroğlu ile birlikte çeşitli reklam filmlerinde rol alan Mevlüt Acaroğlu, TRT ekranlarında yayınlanan 'Ana Kuzusu' adlı televizyon programında da sunuculuk yapmıştı. Daha sonra medyatik yönünü geride bırakarak İstanbul'da bir süre giyim mağazası işlettikten sonra emlak sektörüne adım attı. Ortağıyla birlikte lüks gayrimenkul odaklı bir emlak şirketi kuran Acaroğlu, günümüzde başarılı bir lüks konut uzmanı ve gayrimenkul danışmanı olarak iş hayatını sürdürüyor.

Acaroğlu’nun Beşiktaş’ta 45 milyon TL’lik bir daireyi tanıttığı video sosyal medyada gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın