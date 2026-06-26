Var mısın Yok musun Programıyla Tanınan Mevlüt Acaroğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı
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2007-2010 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı’nın hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en ikonik yarışma programlarından biri olan Var mısın Yok musun, şimdilerde Esra Erol'un sunuculuğunda Atv ekranlarında yayınlanıyor. Ancak yayınlandığı ilk sezonların etkisi henüz dinmiş değil. O dönem programda yer almış isimlerin pek çoğu şimdilerde televizyon ekranlarında izlediğimiz ünlülere dönüştü. Ancak bazılarının ne işle meşgul olduğu merak konusu... O isimlerden biri olan ve medyadan uzak duran Mevlüt Acaroğlu, son haliyle gündem oldu.
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Var Mısın Yok Musun programında yarışan Mevlüt Acaroğlu ve annesi yarışmanın en sevilen isimleri arasındaydı.
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Acaroğlu’nun Beşiktaş’ta 45 milyon TL’lik bir daireyi tanıttığı video sosyal medyada gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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