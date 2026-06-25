Kanal D Dizisi Daha 17’nin Deniz’i Güneşin Kızları’nın Nazlı’sına Benzetildi

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi ilk bölümlerinden itibaren özellikle genç izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Çağan Efe Ak’ın paylaştığı yapım, reytinglerde de yaz sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Dizide yer alan Deniz karakteri ise son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan karakterlerden biri oldu.

X platformunda yapılan paylaşımlarda birçok kullanıcı Deniz karakterinin Nazlı’yı hatırlattığını dile getirdi. Bazı izleyiciler iki karakterin olaylara yaklaşımını benzer bulduklarını yazdı. Bazıları ise karakterlerin enerjisinin birbirine yakın olduğunu ifade etti. Güneşin Kızları’nı yıllar önce takip eden kullanıcılar, Deniz’i izlerken Nazlı karakterini hatırladıklarını belirten yorumlar paylaştı.