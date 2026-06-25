Kanal D Dizisi Daha 17’nin Deniz’i Güneşin Kızları’nın Nazlı’sına Benzetildi
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Kanal D’nin yaz sezonunda ekrana gelen Daha 17, kısa sürede izleyicinin ilgi gösterdiği yapımlar arasında yer aldı. Genç oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle yaz ekranına hareket getiren dizi, yayınlanan bölümlerle birlikte sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor. Dizide yer alan karakterler hakkında yapılan yorumlar her bölümün ardından artarken bu kez Deniz karakteri öne çıktı. X platformunda birçok kullanıcı, Deniz karakteri ile yıllar önce yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları dizisinin Nazlı karakteri arasında benzerlik kurdu.
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Güneşin Kızları, yayınlandığı dönemde Kanal D’nin en çok izlenen yaz dizilerinden biri olmuştu.
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Bu yaz sezonunda yayın hayatına başlayan Daha 17 için de benzer yorumlar yapılmaya başladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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