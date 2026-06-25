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Kanal D Dizisi Daha 17’nin Deniz’i Güneşin Kızları’nın Nazlı’sına Benzetildi

Kanal D Dizisi Daha 17’nin Deniz’i Güneşin Kızları’nın Nazlı’sına Benzetildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
25.06.2026 - 21:07
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Kanal D’nin yaz sezonunda ekrana gelen Daha 17, kısa sürede izleyicinin ilgi gösterdiği yapımlar arasında yer aldı. Genç oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle yaz ekranına hareket getiren dizi, yayınlanan bölümlerle birlikte sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor. Dizide yer alan karakterler hakkında yapılan yorumlar her bölümün ardından artarken bu kez Deniz karakteri öne çıktı. X platformunda birçok kullanıcı, Deniz karakteri ile yıllar önce yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları dizisinin Nazlı karakteri arasında benzerlik kurdu.

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Güneşin Kızları, yayınlandığı dönemde Kanal D’nin en çok izlenen yaz dizilerinden biri olmuştu.

Güneşin Kızları, yayınlandığı dönemde Kanal D’nin en çok izlenen yaz dizilerinden biri olmuştu.

Yaz sezonunda ekrana gelmesine rağmen geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, final yaptıktan sonra da uzun süre konuşulmaya devam etti. Dizide Burcu Özberk’in hayat verdiği Nazlı karakteri ise en sevilen karakterlerden biri olmuştu. Sivri dili, cesur tavırları ve olaylara verdiği tepkilerle öne çıkan Nazlı, dizinin unutulmayan isimleri arasında yer aldı. Aradan geçen yıllara rağmen karakter hâlâ televizyon izleyicisinin hafızasında yerini koruyor.

Bu yaz sezonunda yayın hayatına başlayan Daha 17 için de benzer yorumlar yapılmaya başladı.

Bu yaz sezonunda yayın hayatına başlayan Daha 17 için de benzer yorumlar yapılmaya başladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi ilk bölümlerinden itibaren özellikle genç izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Çağan Efe Ak’ın paylaştığı yapım, reytinglerde de yaz sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Dizide yer alan Deniz karakteri ise son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan karakterlerden biri oldu.

X platformunda yapılan paylaşımlarda birçok kullanıcı Deniz karakterinin Nazlı’yı hatırlattığını dile getirdi. Bazı izleyiciler iki karakterin olaylara yaklaşımını benzer bulduklarını yazdı. Bazıları ise karakterlerin enerjisinin birbirine yakın olduğunu ifade etti. Güneşin Kızları’nı yıllar önce takip eden kullanıcılar, Deniz’i izlerken Nazlı karakterini hatırladıklarını belirten yorumlar paylaştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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