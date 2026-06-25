Daha 17 Oyuncusu Ata Yaşat’ın Çocukluk Fotoğraflarına Yorum Yağdı
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Kanal D’nin yaz sezonunda yayın hayatına başlayan Daha 17 dizisi ekran yolculuğunu sürdürürken, oyuncuları da konuşulmaya devam ediyor. Dizinin genç başrol oyuncularından Ata Yaşat bu kez rolüyle değil, yıllar önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Oyuncunun çocukluk dönemine ait Facebook hesabındaki eski fotoğraflar yeniden etkileşimlerle buluştu.
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Daha 17, yaz sezonunda Kanal D ekranında yayınlanan gençlik dizileri arasında yer alıyor.
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Ata Yaşat’ın yıllar önce Facebook hesabında paylaştığı çocukluk fotoğrafları ortaya çıkınca da X platformunda gündem oldu. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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