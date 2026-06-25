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Daha 17 Oyuncusu Ata Yaşat’ın Çocukluk Fotoğraflarına Yorum Yağdı

Daha 17 Oyuncusu Ata Yaşat’ın Çocukluk Fotoğraflarına Yorum Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
25.06.2026 - 18:22
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Kanal D’nin yaz sezonunda yayın hayatına başlayan Daha 17 dizisi ekran yolculuğunu sürdürürken, oyuncuları da konuşulmaya devam ediyor. Dizinin genç başrol oyuncularından Ata Yaşat bu kez rolüyle değil, yıllar önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Oyuncunun çocukluk dönemine ait Facebook hesabındaki eski fotoğraflar yeniden etkileşimlerle buluştu.

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Daha 17, yaz sezonunda Kanal D ekranında yayınlanan gençlik dizileri arasında yer alıyor.

Daha 17, yaz sezonunda Kanal D ekranında yayınlanan gençlik dizileri arasında yer alıyor.

Dizinin başrollerini Ceren Ayruk, Çağan Efe Ak, Helin Elveren ve Ata Yaşat paylaşıyor. Yayınlanan bölümlerle birlikte genç oyuncuların isimleri de daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başladı. Bu süreçte oyuncuların eski paylaşımları ve geçmiş yıllara ait fotoğrafları da sosyal medya kullanıcılarının odak noktası oldu.

Ata Yaşat’ın yıllar önce Facebook hesabında paylaştığı çocukluk fotoğrafları ortaya çıkınca da X platformunda gündem oldu. 👇

Ata Yaşat’ın yıllar önce Facebook hesabında paylaştığı çocukluk fotoğrafları ortaya çıkınca da X platformunda gündem oldu. 👇

Eski fotoğraflarının yeniden paylaşılmasıyla birlikte X platformunda çok sayıda yorum yapıldı. X platformunda yapılan paylaşımlarda Ata Yaşat’ın yakışıklılığı hakkında çok sayıda yorum yer aldı. Bazı kullanıcılar genç oyuncuyu yabancı oyunculara benzetti. 

Yaz sezonuna iyi bir başlangıç yapan Daha 17, hem hikâyesi hem de genç oyuncu kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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