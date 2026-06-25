Yeni Dizi Zirveyi Kaptı: 24 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
24 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında tam anlamıyla bir 'Doğanın Kanunu' rüzgarı esti. Farklı izleyici alışkanlıklarına sahip üç ana kategoriyi de domine eden Star TV'nin yeni dizisi, ekranın zorlu dinamiklerine karşı büyük bir gövde gösterisi yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekran yolculuğuna çok yeni başlamasına rağmen izleyiciyi hızla yakalayan Doğanın Kanunu, bu hafta yayınlanan bölümüyle Total (5.04), AB (3.79) ve ABC1 (5.10) kategorilerinin tamamında 1. sıraya yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
24 Haziran Reyting Sonuçları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın