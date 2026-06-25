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Yeni Dizi Zirveyi Kaptı: 24 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Yeni Dizi Zirveyi Kaptı: 24 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2026 - 14:15
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24 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında tam anlamıyla bir 'Doğanın Kanunu' rüzgarı esti. Farklı izleyici alışkanlıklarına sahip üç ana kategoriyi de domine eden Star TV'nin yeni dizisi, ekranın zorlu dinamiklerine karşı büyük bir gövde gösterisi yaptı.

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Ekran yolculuğuna çok yeni başlamasına rağmen izleyiciyi hızla yakalayan Doğanın Kanunu, bu hafta yayınlanan bölümüyle Total (5.04), AB (3.79) ve ABC1 (5.10) kategorilerinin tamamında 1. sıraya yerleşti.

Ekran yolculuğuna çok yeni başlamasına rağmen izleyiciyi hızla yakalayan Doğanın Kanunu, bu hafta yayınlanan bölümüyle Total (5.04), AB (3.79) ve ABC1 (5.10) kategorilerinin tamamında 1. sıraya yerleşti.

Dizinin hemen öncesinde yayınlanan özet bölümünün bile ABC1 grubunda 9. sıradan listeye girmesi, seyircinin ekran başından hiç ayrılmadığını ve yapımın çarşamba akşamlarının mutlak hakimi haline geldiğini açıkça kanıtladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı, özellikle AB ve ABC1 gruplarında kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. İsviçre - Kanada karşılaşması, AB'de 3.32, ABC1'de ise 3.44 reyting alarak doğrudan 2. sıraya yerleşti ve prime-time kuşağındaki diğer tüm yapımları geride bıraktı. Gecenin ilerleyen saatlerindeki İskoçya - Brezilya maçı dahi geç saatine rağmen yüksek izlenme payıyla AB grubunda ilk 10'a girmeyi başardı. Dünya Kupası'nın bu güçlü spor dopingine karşı koyabilen tek yapım ise yine zirvedeki Doğanın Kanunu oldu. Ekranın bir diğer dikkat çeken gerçeği ise ATV'nin gündüz kuşağı imparatorluğuydu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, akşam kuşağındaki büyük bütçeli yarışma ve ana haber programlarını geride bırakarak her üç kategoride de ilk 5'teki yerlerini sağlamlaştırdı. Özellikle Müge Anlı, Total'de 2. sıraya yerleşerek gündüz saatlerinde bile akşam kuşağı kadar yüksek bir izlenme kitlesine ulaştığını bir kez daha kanıtladı.

24 Haziran Reyting Sonuçları

24 Haziran Reyting Sonuçları

24 Haziran Çarşamba total reyting sonuçları

  • Doğanın Kanunu – 5.04

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 3.89

  • Esra Erol'da – 3.69

  • Var Mısın Yok Musun – 3.13

  • İsviçre-Kanada Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 2.67

  • Atv Ana Haber – 2.06

  • Atv Gün Ortası – 2.00

  • Var Mısın Yok Musun Özet – 1.98

  • NOW Ana Haber – 1.97

  • MasterChef Türkiye – 1.95

24 Haziran Çarşamba AB reyting sonuçları

  • Doğanın Kanunu – 3.79

  • İsviçre-Kanada Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.32

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 2.82

  • Var Mısın Yok Musun – 1.97

  • Esra Erol'da – 1.93

  • MasterChef Türkiye – 1.78

  • Gassal (Tkr) – 1.44

  • NOW Ana Haber – 1.43

  • İskoçya-Brezilya Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 1.40

  • Atv Ana Haber – 1.38

  • ### 24 Haziran Çarşamba ABC1 reyting sonuçları

  • Doğanın Kanunu – 5.10

  • İsviçre-Kanada Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.44

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 3.37

  • Esra Erol'da – 2.87

  • Var Mısın Yok Musun – 2.54

  • Masterchef Türkiye – 2.18

  • Now Ana Haber – 2.06

  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz – 1.65

  • Doğanın Kanunu (Özet) – 1.63

  • Var Mısın Yok Musun Özet – 1.60

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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