Yeni Dizi Zirveyi Kaptı: 24 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Dizinin hemen öncesinde yayınlanan özet bölümünün bile ABC1 grubunda 9. sıradan listeye girmesi, seyircinin ekran başından hiç ayrılmadığını ve yapımın çarşamba akşamlarının mutlak hakimi haline geldiğini açıkça kanıtladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı, özellikle AB ve ABC1 gruplarında kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. İsviçre - Kanada karşılaşması, AB'de 3.32, ABC1'de ise 3.44 reyting alarak doğrudan 2. sıraya yerleşti ve prime-time kuşağındaki diğer tüm yapımları geride bıraktı. Gecenin ilerleyen saatlerindeki İskoçya - Brezilya maçı dahi geç saatine rağmen yüksek izlenme payıyla AB grubunda ilk 10'a girmeyi başardı. Dünya Kupası'nın bu güçlü spor dopingine karşı koyabilen tek yapım ise yine zirvedeki Doğanın Kanunu oldu. Ekranın bir diğer dikkat çeken gerçeği ise ATV'nin gündüz kuşağı imparatorluğuydu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, akşam kuşağındaki büyük bütçeli yarışma ve ana haber programlarını geride bırakarak her üç kategoride de ilk 5'teki yerlerini sağlamlaştırdı. Özellikle Müge Anlı, Total'de 2. sıraya yerleşerek gündüz saatlerinde bile akşam kuşağı kadar yüksek bir izlenme kitlesine ulaştığını bir kez daha kanıtladı.