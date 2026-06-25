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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 28 Yıl Sonra Bulunup "Abim Prim Yapıyor" Diyen Muhammet Çelik'i Yakından Tanıyalım

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 28 Yıl Sonra Bulunup "Abim Prim Yapıyor" Diyen Muhammet Çelik'i Yakından Tanıyalım

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2026 - 11:12
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Tural Ferecov, 28 yıldır görmediğini iddia ettiği kardeşi Muhammet Çelik'i bulma umuduyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Dakikalar içinde bulunan Muhammet Çelik yayına bağlandı ancak kavuşma beklendiği gibi gerçekleşmedi. Abisinin prim yapmak amacıyla programa katıldığını iddia eden Muhammet Çelik, abisiyle görüşmeyi kabul etmedi.

Olayın ardından Muhammet Çelik kimdir, ne iş yapıyor ve neden ünlü gibi sorular merak edildi. Muhammet Çelik'in nasıl ünlü olduğunu inceleyelim!

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Tural Ferecov'un Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılmasıyla birlikte Muhammet Çelik gündeme geldi.

Tural Ferecov'un Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılmasıyla birlikte Muhammet Çelik gündeme geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kardeşini bulmak isteyen Tural Fecerov, hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Kardeşi Muhammet Çelik dakikalar içinde bulunsa da abisiyle görüşmek istemedi. Muhammet Çelik, Bodrum'da özel antrenörlük (personal trainer) yaptığını, ABD'li eşiyle evliliği ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle popüler bir 'fenomen' olduğunu, abisinin yıllardır istediğinde kendisine ulaşabileceğini ama ulaşmadığını, şu an kendi üzerinden prim yapmak amacıyla yayına katıldığını dile getirdi. Müge Anlı ise Muhammet Çelik'e tepki göstererek 'Amerikalı bir kadınla evlendin diye ünlü mü oldun? Abin seni neden arasın, senin şöhretinle ne ilgisi var?' dedi.

O andan itibaren sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Muhammet Çelik'in kim olduğu, ne iş yaptığı ve neden 'ünlü' olduğu merak edildi.

O andan itibaren sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Muhammet Çelik'in kim olduğu, ne iş yaptığı ve neden 'ünlü' olduğu merak edildi.

Kişisel spor antrenörü (fitness/personal trainer) olarak çalışan Muhammet Çelik, sosyal medya hesaplarında da ağırlıklı olarak sağlıklı yaşam ve spor odaklı içerikler üretmeye devam ediyor.

Muhammet Çelik'in bahsettiği Amerikalı eşi kim?

Muhammet Çelik'in bahsettiği Amerikalı eşi kim?

Tatil için ABD’den Bodrum’a gelen Natalie Badura isimli Amerikalı bir kadınla aşk yaşayan ve evlendi. Evliliğin ardından Türkiye'de yaşamaya başlayan ve günlük hayatlarını sosyal medya hesapları (özellikle Natalie Badura'nın hesabı) üzerinden paylaşan çift sosyal medyada popüler oldular. Şimdilerde ayrıldıkları söylense de ikilinin konuya ilişkin resmi bir açıklaması olmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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