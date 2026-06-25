Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 28 Yıl Sonra Bulunup "Abim Prim Yapıyor" Diyen Muhammet Çelik'i Yakından Tanıyalım

Tural Ferecov, 28 yıldır görmediğini iddia ettiği kardeşi Muhammet Çelik'i bulma umuduyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Dakikalar içinde bulunan Muhammet Çelik yayına bağlandı ancak kavuşma beklendiği gibi gerçekleşmedi. Abisinin prim yapmak amacıyla programa katıldığını iddia eden Muhammet Çelik, abisiyle görüşmeyi kabul etmedi.

Olayın ardından Muhammet Çelik kimdir, ne iş yapıyor ve neden ünlü gibi sorular merak edildi. Muhammet Çelik'in nasıl ünlü olduğunu inceleyelim!