Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 28 Yıl Sonra Bulunup "Abim Prim Yapıyor" Diyen Muhammet Çelik'i Yakından Tanıyalım
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Tural Ferecov, 28 yıldır görmediğini iddia ettiği kardeşi Muhammet Çelik'i bulma umuduyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Dakikalar içinde bulunan Muhammet Çelik yayına bağlandı ancak kavuşma beklendiği gibi gerçekleşmedi. Abisinin prim yapmak amacıyla programa katıldığını iddia eden Muhammet Çelik, abisiyle görüşmeyi kabul etmedi.
Olayın ardından Muhammet Çelik kimdir, ne iş yapıyor ve neden ünlü gibi sorular merak edildi. Muhammet Çelik'in nasıl ünlü olduğunu inceleyelim!
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Tural Ferecov'un Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılmasıyla birlikte Muhammet Çelik gündeme geldi.
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O andan itibaren sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Muhammet Çelik'in kim olduğu, ne iş yaptığı ve neden 'ünlü' olduğu merak edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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