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Barış Murat Yağcı'dan Survivor Sonrası Radikal İmaj Değişikliği!

Barış Murat Yağcı'dan Survivor Sonrası Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.06.2026 - 23:00
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Survivor 2026'ya yedeklerden dahil olan ancak yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı, bu kez radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Saçlarını platin sarısına boyatan ünlü ismin yeni görünümü sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Barış Murat Yağcı'yı bugün sosyal medyada, magazin haberlerinde ya da televizyon ekranlarında görenlerin büyük kısmı onu Survivor sayesinde tanıdı.

Barış Murat Yağcı'yı bugün sosyal medyada, magazin haberlerinde ya da televizyon ekranlarında görenlerin büyük kısmı onu Survivor sayesinde tanıdı.

Ancak Barış'ın ekran yolculuğu aslında yarışma programlarından biraz daha önce başladı. Profesyonel basketbol geçmişi bulunan Yağcı, modellik ve oyunculuk çalışmalarıyla televizyon dünyasına adım attı. Ancak geniş kitlelerin onu tanıması 2020 yılında katıldığı Survivor ile oldu. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Barış, hem parkur performansı hem de ada hayatındaki tavırlarıyla dikkat çekti.

O dönem Survivor'ın en güçlü yarışmacılarından biri olarak gösterilen Yağcı, sakin görüntüsünün altında zaman zaman oldukça hırslı bir karakter ortaya koyuyordu. Yarışma boyunca kurduğu dostluklar, yaşadığı gerilimler ve finale kadar uzanan performansıyla adından uzun süre söz ettirmeyi başardı. Survivor macerası sona erdiğinde ise hayatı tamamen değişti.

Sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan Barış Murat Yağcı, bugün Instagram'da 1.3 milyonun üzerinde takipçiye sahip. Yarışma sonrası elde ettiği popülerliği korumayı başaran isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Elbette gündeme gelmesinin tek sebebi Survivor değildi. Yarışmanın ardından yazdığı kitaplar, yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla da sık sık magazin sayfalarında yer aldı. Özellikle yaşadığı ilişkiler ve ayrılık süreçleri dönem dönem sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

Ancak geçtiğimiz aylarda yeniden Survivor'a dönmesiyle birlikte tüm gözler tekrar onun üzerine çevrildi.

Barış Murat Yağcı bu sezon Survivor'a ana kadroda değil, yedeklerden dahil oldu.

Barış Murat Yağcı bu sezon Survivor'a ana kadroda değil, yedeklerden dahil oldu.

Yarışmaya sonradan katılmasına rağmen birçok kişi onun adaya gelir gelmez dengeleri değiştireceğini düşünüyordu. Sonuçta karşılarında yıllarca Survivor konuşulmuş, parkur performansıyla öne çıkmış tecrübeli bir isim vardı. Nitekim ilk günlerden itibaren Barış'ın yarışmaya adapte olmakta zorlanmadığı görüldü.

Ancak bazen Survivor'da en büyük rakibiniz başka yarışmacılar değil, talihsizlik olabiliyor. Barış Murat Yağcı'nın yarışmadaki serüveni de tam olarak böyle sona erdi. Ödül oyunu sırasında parkurda mücadele ettiği esnada dengesini kaybederek sert şekilde yere düşen yarışmacı, ilk etapta sakatlığın bu kadar ciddi olduğunu fark etmedi. Ancak yapılan kontroller sonrasında durumun sanılandan çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Parmağında ciddi bir kırık tespit edilen Yağcı için doktorlar detaylı değerlendirme yaptı. Yarışmanın fiziksel şartları düşünüldüğünde bu sakatlıkla parkurlara çıkmasının mümkün olmadığı görüşü ağır bastı. Günler süren kontroller ve değerlendirmelerin ardından son kararı sağlık ekibi verdi. Acun Ilıcalı da konseyde yaptığı açıklamada Barış Murat Yağcı'nın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.

Bu açıklama hem yarışmacıları hem de izleyicileri şaşırttı. Çünkü birçok kişi Barış'ın ilerleyen haftalarda yarışmanın güçlü isimlerinden biri olacağını düşünüyordu. Ancak Survivor tarihinde daha önce defalarca gördüğümüz gibi bazen bir anlık talihsizlik bütün planları değiştirebiliyor. Barış Murat Yağcı'nın Survivor 2026 macerası da ne yazık ki rekabetten çok sakatlık nedeniyle yarım kalan hikayeler arasındaki yerini aldı.

Barış Murat Yağcı'nın sosyal medya hesabını takip edenler birkaç saat önce paylaşımlarına bakarken bir an durup ikinci kez bakmak zorunda kaldı.

Survivor sonrası radikal bir karar alan Yağcı, imajını tamamen değiştirmeye karar verdi. Son dönemde özellikle futbolcular arasında yeniden moda haline gelen platin sarısı akımına katılan ünlü isim, saçlarını oldukça iddialı bir tona boyattı. Ve ortaya çıkan görüntü kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Yeni hali paylaşılır paylaşılmaz yorumlar da gecikmedi. Bazı kullanıcılar Barış Murat Yağcı'nın yeni görünümünü oldukça beğenirken, bazıları ise ünlü ismi doğrudan Mauro Icardi'ye benzetti. Hatta sosyal medyada yapılan yorumların önemli bir kısmı futbol dünyasına gönderme içeriyordu. Kimileri 'Futbolcu transferi mi geliyor?' diye espri yaparken, kimileri 'Survivor'dan çıkıp Süper Lig'e hazırlanıyor sandım' yorumunu yaptı. Ancak Barış Murat Yağcı'nın uzun yıllardır alışılan görüntüsünü bir anda değiştirmesi dikkat çekti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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