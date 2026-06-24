Barış Murat Yağcı'dan Survivor Sonrası Radikal İmaj Değişikliği!
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Survivor 2026'ya yedeklerden dahil olan ancak yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı, bu kez radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Saçlarını platin sarısına boyatan ünlü ismin yeni görünümü sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Barış Murat Yağcı'yı bugün sosyal medyada, magazin haberlerinde ya da televizyon ekranlarında görenlerin büyük kısmı onu Survivor sayesinde tanıdı.
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Barış Murat Yağcı bu sezon Survivor'a ana kadroda değil, yedeklerden dahil oldu.
Barış Murat Yağcı'nın sosyal medya hesabını takip edenler birkaç saat önce paylaşımlarına bakarken bir an durup ikinci kez bakmak zorunda kaldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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