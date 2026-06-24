Barış Murat Yağcı'dan Survivor Sonrası Radikal İmaj Değişikliği!

Ancak Barış'ın ekran yolculuğu aslında yarışma programlarından biraz daha önce başladı. Profesyonel basketbol geçmişi bulunan Yağcı, modellik ve oyunculuk çalışmalarıyla televizyon dünyasına adım attı. Ancak geniş kitlelerin onu tanıması 2020 yılında katıldığı Survivor ile oldu. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Barış, hem parkur performansı hem de ada hayatındaki tavırlarıyla dikkat çekti.

O dönem Survivor'ın en güçlü yarışmacılarından biri olarak gösterilen Yağcı, sakin görüntüsünün altında zaman zaman oldukça hırslı bir karakter ortaya koyuyordu. Yarışma boyunca kurduğu dostluklar, yaşadığı gerilimler ve finale kadar uzanan performansıyla adından uzun süre söz ettirmeyi başardı. Survivor macerası sona erdiğinde ise hayatı tamamen değişti.

Sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan Barış Murat Yağcı, bugün Instagram'da 1.3 milyonun üzerinde takipçiye sahip. Yarışma sonrası elde ettiği popülerliği korumayı başaran isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Elbette gündeme gelmesinin tek sebebi Survivor değildi. Yarışmanın ardından yazdığı kitaplar, yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla da sık sık magazin sayfalarında yer aldı. Özellikle yaşadığı ilişkiler ve ayrılık süreçleri dönem dönem sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

Ancak geçtiğimiz aylarda yeniden Survivor'a dönmesiyle birlikte tüm gözler tekrar onun üzerine çevrildi.