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Drake'in Eski Aşkı Sophie Brussaux, Kendisinden 10 Yaş Küçük Türk Dövüşçü Efe Çalışkan'la Evlendi!

Drake'in Eski Aşkı Sophie Brussaux, Kendisinden 10 Yaş Küçük Türk Dövüşçü Efe Çalışkan'la Evlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.06.2026 - 18:59
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Dünyaca ünlü rapçi Drake'in eski sevgilisi ve oğlu Adonis'in annesi Sophie Brussaux, bu kez özel hayatıyla gündemde. 36 yaşındaki Brussaux'nun kendisinden 10 yaş küçük Türk Muay Thai dövüşçüsü Efe Çalışkan'la evlenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bugün dünyada rap müziğin en büyük yıldızlarından birkaç isim saysak, o listenin ilk sıralarında mutlaka Drake yer alır.

Bugün dünyada rap müziğin en büyük yıldızlarından birkaç isim saysak, o listenin ilk sıralarında mutlaka Drake yer alır.

Gerçek adı Aubrey Drake Graham olan Kanadalı sanatçı, aslında kariyerine oyunculukla başladı. Ancak 2000'li yılların sonunda yayınladığı mixtape'lerle müzik dünyasının dikkatini çekti ve kısa sürede rap sahnesinin en güçlü isimlerinden biri haline geldi.

'One Dance', 'God's Plan', 'Hotline Bling', 'In My Feelings', 'Passionfruit', 'Nice For What' ve daha onlarca hit şarkısıyla müzik listelerini altüst eden Drake, yıllardır Spotify ve Apple Music gibi platformların en çok dinlenen isimleri arasında yer alıyor.

Drake'in kariyeri boyunca kırdığı rekorları saymak ise neredeyse imkansız. Çıkardığı her albüm haftalarca listelerin zirvesinde kalırken, konser biletleri dakikalar içinde tükeniyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunan rapçi, müzik kariyerinin yanı sıra NBA maçlarındaki görüntüleri, ünlü aşkları, sosyal medya paylaşımları ve zaman zaman karıştığı rap savaşlarıyla da gündemden düşmüyor.

Özellikle son yıllarda Kendrick Lamar ile yaşadığı gerilim, rap dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu. Fakat Drake'in hayatındaki en çok konuşulan ve gündeme her seferinde başka oturan şey ne biri ne bir albümü ne de bir konseriydi.

Bu hikayenin merkezinde küçük bir çocuk vardı ve adı Adonis'ti.

Drake ile Fransız sanatçı Sophie Brussaux'nun yolları 2017 yılında kesişti.

Drake ile Fransız sanatçı Sophie Brussaux'nun yolları 2017 yılında kesişti.

Drake ile Fransız sanatçı Sophie Brussaux'nun yolları 2017 yılında kesişti.

İkilinin ilişkisi uzun sürmedi. Hatta ilk dönemlerde birçok kişi bunu kısa süreli bir birliktelik olarak gördü. Ancak daha sonra ortaya çıkan gelişmeler hem Drake'in hem de magazin dünyasının seyrini değiştirdi.

Sophie Brussaux hamile olduğunu açıkladığında internet adeta ikiye bölünmüştü.

O dönem sosyal medyada dolaşan yorumların önemli bir kısmı çocuğun Drake'ten olduğuna inanmıyordu. Brussaux'nun ayrıldıktan sonra 'Hamileyim' demesi kimseye inandırıcı gelmemişti. Adonis doğunca işler iyice karıştı! Kıvırcık sarı saçları ve masmavi gözleriyle görenlerin dönüp bir kez daha baktığı Adonis, kısa sürede ünlüler dünyasının en sevilen çocuklarından biri haline geldi fakat herkesin hemfikir olduğu konu; Adonis'in Drake'e hiç benzemiyor oluşuydu. İşin tuhafı annesine de benzemiyordu; annesi de kahverengi gözler kumral bir kadındı çünkü... 

Bir dönem oğlunu gözlerden uzak tutmayı tercih eden rapçi, ilerleyen yıllarda Adonis'i hayatının merkezine yerleştirdi. Birlikte NBA maçlarına gittiler, ödül törenlerine katıldılar, sosyal medya paylaşımlarında sık sık yan yana göründüler. Bugün 8 yaşında olan Adonis, artık hayranların yakından takip ettiği küçük bir fenomen gibi. Drake de oğluna olan düşkünlüğünü her fırsatta göstermeye devam ediyor. Röportajlarında sık sık babalıktan bahseden ünlü rapçi, Adonis'in hayatındaki en önemli şeylerden biri olduğunu söylüyor.

Peki Sophie Brussaux ile ilişkileri?

Romantik birliktelikleri yıllar önce sona ermiş olsa da ikili uzun zamandır örnek gösterilen bir ortak ebeveynlik ilişkisi yürütüyor. Adonis'in doğum günlerinde, okul etkinliklerinde ve özel günlerinde sık sık bir araya geliyorlar. Fakat konumuz 'Ne alaka?' diyeceğiniz ve bugün neden bunu konuştuğumuzu sorgulayacağınız cinsten.

Drake'in eski aşkı ve Adonis'in annesi Sophie hanım bir anda Türkiye gündemine girmeyi başardı.

Drake'in eski aşkı ve Adonis'in annesi Sophie hanım bir anda Türkiye gündemine girmeyi başardı.

Sophie Brussaux, geçtiğimiz günlerde evlendi ve damat bir Türk çıktı. 36 yaşındaki Sophie Brussaux'nun, 26 yaşındaki Türk Muay Thai dövüşçüsü Efe Çalışkan ile dünyaevine girdiği ortaya çıktı. Çiftin düğününün Kanada'nın Ontario bölgesinde gerçekleştiği ve 21 Haziran'da evlendikleri görüldü. Evlilik kayıtları da kısa sürede internette yayılmaya başladı.

İşin magazin tarafını daha da ilginç hale getiren detay ise yaş farkı oldu. Çünkü Sophie Brussaux 36 yaşında, Efe Çalışkan ise 26 yaşında. Yani çift arasında tam 10 yaş bulunuyor. Bu detay sosyal medyada kısa sürede gündem olurken birçok kişi 'Drake'in oğlunun annesi nasıl oldu da bir Türk dövüşçüyle evlendi?' sorusunu sormaya başladı. 

Sosyal medyada yapılan yorumların önemli kısmı da tam olarak bu noktaya odaklandı. Kimi kullanıcılar yaş farkını konuşurken, kimileri 'Adonis'in üvey babası Türk oldu' yorumları yaptı. Bazıları ise doğrudan Efe Çalışkan'ın hikayesine odaklandı.

Velhasıl, 2026'nın en beklenmedik magazin haberlerinden biriyle karşı karşıyayız. Drake'in eski aşkı Sophie Brussaux artık resmen bir Türk'ün eşi. Aralarındaki 10 yaş farkı da cabası. Dünyanın en ünlü rapçilerinden birinin eski sevgilisinin yolunun bir Türk Muay Thai dövüşçüsüyle kesişeceğini herhalde yılın başında kimse tahmin edemezdi!

Peki Efe Çalışkan kim?

Kanada'nın Ontario bölgesinde yaşayan Efe Çalışkan, Muay Thai ve dövüş sporlarıyla ilgilenen bir sporcu olarak biliniyor. Dövüş sporları organizasyonlarında mücadele etmiş olan Çalışkan'ın uzun süredir Kanada'da yaşadığı biliniyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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