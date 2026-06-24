Drake'in Eski Aşkı Sophie Brussaux, Kendisinden 10 Yaş Küçük Türk Dövüşçü Efe Çalışkan'la Evlendi!

Gerçek adı Aubrey Drake Graham olan Kanadalı sanatçı, aslında kariyerine oyunculukla başladı. Ancak 2000'li yılların sonunda yayınladığı mixtape'lerle müzik dünyasının dikkatini çekti ve kısa sürede rap sahnesinin en güçlü isimlerinden biri haline geldi.

'One Dance', 'God's Plan', 'Hotline Bling', 'In My Feelings', 'Passionfruit', 'Nice For What' ve daha onlarca hit şarkısıyla müzik listelerini altüst eden Drake, yıllardır Spotify ve Apple Music gibi platformların en çok dinlenen isimleri arasında yer alıyor.

Drake'in kariyeri boyunca kırdığı rekorları saymak ise neredeyse imkansız. Çıkardığı her albüm haftalarca listelerin zirvesinde kalırken, konser biletleri dakikalar içinde tükeniyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunan rapçi, müzik kariyerinin yanı sıra NBA maçlarındaki görüntüleri, ünlü aşkları, sosyal medya paylaşımları ve zaman zaman karıştığı rap savaşlarıyla da gündemden düşmüyor.

Özellikle son yıllarda Kendrick Lamar ile yaşadığı gerilim, rap dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu. Fakat Drake'in hayatındaki en çok konuşulan ve gündeme her seferinde başka oturan şey ne biri ne bir albümü ne de bir konseriydi.

Bu hikayenin merkezinde küçük bir çocuk vardı ve adı Adonis'ti.