Drake'in Eski Aşkı Sophie Brussaux, Kendisinden 10 Yaş Küçük Türk Dövüşçü Efe Çalışkan'la Evlendi!
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Dünyaca ünlü rapçi Drake'in eski sevgilisi ve oğlu Adonis'in annesi Sophie Brussaux, bu kez özel hayatıyla gündemde. 36 yaşındaki Brussaux'nun kendisinden 10 yaş küçük Türk Muay Thai dövüşçüsü Efe Çalışkan'la evlenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bugün dünyada rap müziğin en büyük yıldızlarından birkaç isim saysak, o listenin ilk sıralarında mutlaka Drake yer alır.
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Drake ile Fransız sanatçı Sophie Brussaux'nun yolları 2017 yılında kesişti.
Drake'in eski aşkı ve Adonis'in annesi Sophie hanım bir anda Türkiye gündemine girmeyi başardı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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