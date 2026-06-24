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İdris Aybirdi'nin Eşi Sahra Işık'ı Aldatttığı Kişinin Kızılcık Şerbeti 'Başak' Seray Kaya Olduğu İddia Edildi!

İdris Aybirdi'nin Eşi Sahra Işık'ı Aldatttığı Kişinin Kızılcık Şerbeti 'Başak' Seray Kaya Olduğu İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.06.2026 - 18:08
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Sahra Işık'ın boşanmasının ardından yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düştü. Kızılcık Şerbeti'nde rol alan bir oyuncuyla aldatıldığını iddia eden Işık isim vermekten kaçınırken, Beyaz TV'de yapılan açıklamalarla oklar direkt olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Başak karakterini canlandıran Seray Kaya'ya çevrildi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kompleks ama Mutlu Olunduğu Sanılan Evlilik Bir Anda Magazin Gündeminin Merkezine Oturdu

Kompleks ama Mutlu Olunduğu Sanılan Evlilik Bir Anda Magazin Gündeminin Merkezine Oturdu

Survivor'la hayatımıza giren ve yıllar içinde sporculuktan televizyonculuğa, sosyal medyadan markalara uzanan kariyeriyle kendi kitlesini oluşturan Sahra Işık, uzun zamandır magazin dünyasında adından skandallarla değil başarılarıyla söz ettiren isimlerden biriydi.

2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine giren Işık'ın evliliği de uzun süre 'örnek çift' kategorisinde değerlendirildi. Sosyal medyada paylaşılan aile pozları, birlikte çıkılan tatiller ve mutlu evlilik görüntüsü dışarıdan bakıldığında kusursuz bir tablo çiziyordu. Bu tabloya 2025 yılında dünyaya gelen oğulları Pamir de eklenince çiftin mutluluğu daha da görünür hale gelmişti. Sahra Işık hamilelik sürecini, annelik deneyimini ve yeni hayatını takipçileriyle sık sık paylaşırken birçok kişi onların yaşadığı sorunlardan habersizdi.

Bu yüzden Mayıs 2026'da gelen boşanma haberi magazin kulislerinde küçük çaplı bir şok etkisi yarattı. İlk etapta iki taraf da süreci oldukça sakin yönetti. Yapılan açıklamalarda karşılıklı saygı vurgusu yapılırken, önceliklerinin oğulları Pamir olduğu ifade edildi. Her şey medeni bir ayrılık hikayesi gibi görünüyordu.

Ancak perde arkasında bambaşka bir hikaye olduğu çok geçmeden ortaya çıkacaktı.

Sahra Işık Perdeyi Araladı, Sosyal Medya Tek Bir İsmin Peşine Düştü

Sahra Işık Perdeyi Araladı, Sosyal Medya Tek Bir İsmin Peşine Düştü

Boşanmanın üzerinden çok geçmeden Sahra Işık sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalar yapmaya başladı. Ve işte o noktada magazin gündeminin yönü tamamen değişti. Ünlü isim, evliliği boyunca yaşadığı bazı olayları ilk kez anlattı. Açıklamalarında eski eşinin kendisini boşanmadan önce aldattığını boşanma sonrasında öğrendiğini iddia etti. Ancak asıl dikkat çeken detay, söz konusu kişinin kim olduğuydu. 

Sahra Işık doğrudan isim vermedi ama verdiği ipuçları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Işık, bahsettiği kişinin Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan bir oyuncu olduğunu söyledi. Ancak oyuncunun adını açıklamadı. Hal böyle olunca internet adeta dedektif moduna geçti. Sahra'nın anlattıklarına göre hikaye, dizinin bazı çekimlerinin kendi şirketlerinde gerçekleştirildiği döneme kadar uzanıyordu. Özellikle 2025 yılının başlarını işaret eden Işık, evliliğindeki kırılma noktalarının bu süreçte başladığını öne sürdü.

Ünlü isim ayrıca söz konusu oyuncuyla geçmişte iletişimi olduğunu, hatta birbirlerini tanıdıklarını da belirtti. Daha sonra engellendiğini söyleyen Işık'ın açıklamaları merakı daha da artırdı. Ancak açıklamalar yalnızca ihanet iddiasıyla sınırlı kalmadı. Sahra Işık, eski eşi tarafından psikolojik baskıya maruz kaldığını, tehdit edildiğini ve özellikle oğlu Pamir üzerinden korkutulduğunu da iddia etti. Çocuğunun elinden alınacağı yönünde söylemler duyduğunu belirten Işık, hukuki süreç başlatacağını ve koruma kararları için başvuru yapacağını açıkladı.

Santorini tatili iddiası, gönderildiği öne sürülen mesajlar, nafaka tartışmaları ve tehdit suçlamaları derken sosyal medya günlerce bu açıklamaları konuştu. Fakat hala ortada cevabı bulunamayan tek bir soru vardı:

Sahra Işık'ın adını vermediği ve gündeme bomba gibi düşen Kızılcık Şerbeti oyuncusu kimdi?

Kaçıranlar için Sahra Işık'ın bugün yaptığı son açıklamadan içeriğimizde bahsetmiştik:

Beyaz TV'de İsim Verildi: İddiaların Odağında Seray Kaya Var!

Beyaz TV'de İsim Verildi: İddiaların Odağında Seray Kaya Var!

Tam herkes gizemli oyuncunun kim olduğunu tartışırken geçtiğimiz günlerde yeni gelişmeler yaşandı. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan magazin programında Bircan Bali ve Uğur Kotan, uzun süredir konuşulan iddiaları isim vererek ele almaya başladı. Programda konuşan Uğur Kotan, Sahra Işık'la görüştüğünü söyledi. Aktardığına göre Sahra Işık yaşadığı süreç nedeniyle kimseye güvenmediğini dile getirmiş ve yaptığı açıklamaların arkasında durmuştu. Asıl bomba ise hemen ardından geldi.

Uğur Kotan, Sahra Işık'ın açıklamalarında bahsettiği kişinin Kızılcık Şerbeti'nde Başak karakterine hayat veren Seray Kaya olduğunu öne sürdü. Canlı yayında yapılan açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı. Kotan, İdris Aybirdi ve Seray Kaya'nın Türkiye-Paraguay maçını birlikte izlediklerinin konuşulduğunu, bu konunun magazin çevrelerinde uzun süredir dolaşan bir dedikodu olduğunu söyledi. Ardından Santorini iddialarına ve yurt dışı seyahatlerine ilişkin kulis bilgilerini de paylaştı. Program ilerledikçe tansiyon biraz daha yükseldi.

Bircan Bali'nin 'Bu ünlülerin evli erkek merakı nedir?' çıkışı sosyal medyada çok konuşulurken, 'Bütün sincap suratlılara bir şeyler oldu' diyerek Seray Kaya'ya göndermede bulunduğu olay bir yorumda bulundu. Bununla beraber Uğur Kotan yeni bir detay daha paylaştı. İddiasına göre taraflar birbirlerine tamamen yabancı kişiler değildi. Hatta aynı sosyal çevrede bulunmuş, aynı masada oturmuş ve ailece görüşmüşlükleri vardı. Fakat hikaye burada da bitmedi. Bugünkü yayında konu yeniden gündeme geldi.

Uğur Kotan, İdris Aybirdi'ye ulaşmaya çalıştığını, doğrudan kendisiyle görüşemese de yakın çevresiyle temas kurduğunu söyledi. Aktardığı bilgilere göre Aybirdi cephesinde olayların anlatıldığı gibi olmadığı düşünülüyor. Hatta programda yapılan açıklamaya göre İdris Aybirdi'nin yakın çevresine, hakkında konuşulanların büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını söylediği öne sürüldü. Uğur Kotan'ın iddiasına göre Aybirdi'nin yakın çevresi, aldatma iddialarını kabul etmediğini ancak ilişki iddialarını doğruladığını öne sürdü!

Şimdilik taraflardan resmi ve detaylı bir açıklama gelmiş değil. Ancak Sahra Işık'ın sosyal medya paylaşımıyla başlayan süreç, her geçen gün yeni bir perde açmaya devam ediyor, edecek gibi de görünüyor... Bakalım artık adı da bariz bir şekilde verilen Seray Kaya iddialara herhangi bir cevap verecek mi?

Bircan Bali ve Uğur Kotan'ın canlı yayındaki iddialarını sizler için şöyle bırakalım...

Kararı siz verin!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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