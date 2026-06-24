İdris Aybirdi'nin Eşi Sahra Işık'ı Aldatttığı Kişinin Kızılcık Şerbeti 'Başak' Seray Kaya Olduğu İddia Edildi!

Survivor'la hayatımıza giren ve yıllar içinde sporculuktan televizyonculuğa, sosyal medyadan markalara uzanan kariyeriyle kendi kitlesini oluşturan Sahra Işık, uzun zamandır magazin dünyasında adından skandallarla değil başarılarıyla söz ettiren isimlerden biriydi.

2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine giren Işık'ın evliliği de uzun süre 'örnek çift' kategorisinde değerlendirildi. Sosyal medyada paylaşılan aile pozları, birlikte çıkılan tatiller ve mutlu evlilik görüntüsü dışarıdan bakıldığında kusursuz bir tablo çiziyordu. Bu tabloya 2025 yılında dünyaya gelen oğulları Pamir de eklenince çiftin mutluluğu daha da görünür hale gelmişti. Sahra Işık hamilelik sürecini, annelik deneyimini ve yeni hayatını takipçileriyle sık sık paylaşırken birçok kişi onların yaşadığı sorunlardan habersizdi.

Bu yüzden Mayıs 2026'da gelen boşanma haberi magazin kulislerinde küçük çaplı bir şok etkisi yarattı. İlk etapta iki taraf da süreci oldukça sakin yönetti. Yapılan açıklamalarda karşılıklı saygı vurgusu yapılırken, önceliklerinin oğulları Pamir olduğu ifade edildi. Her şey medeni bir ayrılık hikayesi gibi görünüyordu.

Ancak perde arkasında bambaşka bir hikaye olduğu çok geçmeden ortaya çıkacaktı.