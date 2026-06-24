İdris Aybirdi'nin Eşi Sahra Işık'ı Aldatttığı Kişinin Kızılcık Şerbeti 'Başak' Seray Kaya Olduğu İddia Edildi!
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Sahra Işık'ın boşanmasının ardından yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düştü. Kızılcık Şerbeti'nde rol alan bir oyuncuyla aldatıldığını iddia eden Işık isim vermekten kaçınırken, Beyaz TV'de yapılan açıklamalarla oklar direkt olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Başak karakterini canlandıran Seray Kaya'ya çevrildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Beyaz TV'de İsim Verildi: İddiaların Odağında Seray Kaya Var!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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