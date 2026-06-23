Yılın Konserinde İki Dev İsim Bir Arada: Ricky Martin Sahnesinde Türk Yıldız Sürprizi!
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İstanbul bu yıl dünya starlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Latin müziğinin efsane ismi Ricky Martin, 15 yıl sonra Türkiye'ye dönerken gecenin sürprizi de belli oldu. Ünlü yıldız sahneye çıkmadan önce binlerce kişiyi herkesin çok sevdiği bir Türk yıldızının coşturacağı ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bazı yıldızlar vardır, dönem dönem popüler olmaz; doğrudan bir dönemin kendisi haline gelirler. Ricky Martin de tam olarak bu isimlerden biri.
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2026 yılı İstanbul için adeta dünya yıldızlarının geçit törenine dönüştü desek abartmış olmayız.
Ancak konserle ilgili konuşulan tek şey Ricky Martin değil...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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