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Yılın Konserinde İki Dev İsim Bir Arada: Ricky Martin Sahnesinde Türk Yıldız Sürprizi!

Yılın Konserinde İki Dev İsim Bir Arada: Ricky Martin Sahnesinde Türk Yıldız Sürprizi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.06.2026 - 18:35
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İstanbul bu yıl dünya starlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Latin müziğinin efsane ismi Ricky Martin, 15 yıl sonra Türkiye'ye dönerken gecenin sürprizi de belli oldu. Ünlü yıldız sahneye çıkmadan önce binlerce kişiyi herkesin çok sevdiği bir Türk yıldızının coşturacağı ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bazı yıldızlar vardır, dönem dönem popüler olmaz; doğrudan bir dönemin kendisi haline gelirler. Ricky Martin de tam olarak bu isimlerden biri.

Bazı yıldızlar vardır, dönem dönem popüler olmaz; doğrudan bir dönemin kendisi haline gelirler. Ricky Martin de tam olarak bu isimlerden biri.

90'lı yılların sonunda dünyayı adeta kasıp kavuran Latin pop akımının en büyük temsilcilerinden biri olan Ricky Martin, enerjisi, sahne performansları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla milyonlarca insanın hayatına girmeyi başardı.

Müzik kariyerine henüz çocuk yaşlarda başlayan Ricky Martin, asıl büyük çıkışını solo kariyerinde yakaladı. Özellikle 'Livin' La Vida Loca', 'She Bangs', 'Maria', 'The Cup of Life', 'Nobody Wants to Be Lonely' ve 'Loaded' gibi hitleriyle dünya çapında bir fenomene dönüşen yıldız isim, yalnızca müzik listelerini değil, konser verdiği her ülkeyi de adeta ayağa kaldırıyordu. Bir dönem hangi gece kulübüne, hangi düğüne ya da hangi partiye giderseniz gidin Ricky Martin şarkısı duymadan çıkmanız neredeyse imkansızdı.

Yıllar geçmesine rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Ricky Martin, bugün hala dünyanın en büyük sahne yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. 54 yaşına gelmesine rağmen enerjisiyle genç sanatçılara taş çıkaran Latin yıldızı, sahnedeki dansları, bitmek bilmeyen temposu ve karizmasıyla zamana meydan okuyan isimler arasında gösteriliyor. Sosyal medyada paylaşılan konser görüntülerine bakıldığında Ricky Martin'in neden hala dünyanın en sevilen performans sanatçılarından biri olduğu rahatlıkla anlaşılabiliyor.

İşte tam da bu nedenle Türkiye'deki hayranları, yıllardır bekledikleri o haberi aldıklarında büyük heyecan yaşamıştı. Çünkü Latin müziğinin yaşayan efsanesi, uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.

2026 yılı İstanbul için adeta dünya yıldızlarının geçit törenine dönüştü desek abartmış olmayız.

2026 yılı İstanbul için adeta dünya yıldızlarının geçit törenine dönüştü desek abartmış olmayız.

Daha yılın ilk yarısında gerçekleşen dev organizasyonlar sosyal medyayı sallamayı başarırken, müzikseverler de uzun zamandır özledikleri uluslararası konser atmosferine yeniden kavuştu.

Özellikle Kanye West'in İstanbul konseri haftalar boyunca konuşulmuş, şehirde adeta festival havası yaşanmıştı. Hemen ardından Travis Scott'ın DJ performansı ve etkinliği sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, binlerce kişi o geceyi konuşmuştu. Dünya çapında ses getiren isimlerin peş peşe Türkiye'ye gelmesi, İstanbul'u yeniden uluslararası konser takvimlerinin en dikkat çeken duraklarından biri haline getirdi.

Şimdi ise sırada bambaşka bir heyecan var. Latin pop müziğinin efsane ismi Ricky Martin, tam 15 yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. TemaCC organizasyonuyla gerçekleşecek dev konser, 11 Temmuz'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek. Şimdiden yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olmaya aday gösterilen konser için geri sayım resmen başladı. Konser kadar kulis detayları da dikkat çekmişti, belki denk gelmişsinizdir.

Gelen bilgilere göre Ricky Martin'in Türkiye ziyareti için oldukça özel hazırlıklar yapılıyormuş. Ünlü yıldızın ekibinin, sanatçı için özel dinlenme alanları, meditasyon yapabileceği bölümler ve nefes çalışmaları için sessiz alanlar talep ettiği konuşuluyor.

Bununla da sınırlı değil... Ricky Martin'in İstanbul'a gelmeden önce oksijen terapisi uygulamalarından faydalanmak istediği, ayrıca Anadolu'nun yüzyıllardır uygulanan doğal bakım ritüellerine de büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Hatta ünlü yıldızın programına geleneksel çamur banyosu deneyimini eklemek istediği de kulislerde konuşulan detaylar arasında yer alıyor.

İstanbul sahnesine çıkmadan önce hem bedenini hem de ruhunu yenileyecek kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçeceği anlaşılan Ricky Martin, bu sene İstanbul'a yalnızca konser vermeye değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim şifa kültürüyle tanışmaya da geliyor gibi görünüyor.

Ancak konserle ilgili konuşulan tek şey Ricky Martin değil...

Ancak konserle ilgili konuşulan tek şey Ricky Martin değil...

Son günlerde kulislerde dolaşan bir bilgi sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Türkiye'nin en sevilen erkek pop yıldızlarından birinin Ricky Martin'den hemen önce sahneye çıkacağı öğrenildiğinde herkes aynı soruyu sormaya başlamıştı: 'Acaba kim?' Beklenen açıklama geldi ve sürpriz ismin Edis olduğu ortaya çıktı.

Son yıllarda Türk pop müziğinin en güçlü sahne performanslarından birine sahip olan Edis, hit şarkıları, dans şovları ve uluslararası standartlardaki konser prodüksiyonlarıyla adından söz ettiriyor, anlatmaya gerek dahi yok! 'Martılar', 'Yalan', 'Arıyorum', 'Bana Mı?' ve 'Kainat' gibi şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı sanatçı, özellikle canlı performanslarıyla izleyiciyi sahneye kilitlemeyi başarıyor, büyük de talep görüyor. Gecenin açılışını yapacak olan Edis, Ricky Martin sahneye çıkmadan hemen önce hayranlarıyla buluşacak. Böylece izleyiciler tek gecede hem Türk popunun en güçlü temsilcilerinden birini hem de Latin müziğinin yaşayan efsanesini izleme fırsatı yakalayacak.

İki yıldızın peş peşe sahne alacak olması şimdiden sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kişi bu organizasyonu yılın konseri olarak tanımlamaya başladı bile. TemaCC imzasıyla gerçekleşecek gecenin yalnızca bir konser değil, aynı zamanda uzun süre konuşulacak bir müzik şölenine dönüşmesi bekleniyor. Ricky Martin'in yıllar sonra Türkiye'ye dönüşü, Edis sürprizi ve şimdiden gündem olan kulis detayları düşünüldüğünde, 11 Temmuz gecesi KüçükÇiftlik Park'ta yaşanacakların uzun süre konuşulacağı kesin gibi görünüyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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