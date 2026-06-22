article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Her Başarılı Erkeğin Arkasında Bir Kadın Vardır" Sözünün Doğrusunu Unutturan Safiye Soyman Dillere Fena Düştü

"Her Başarılı Erkeğin Arkasında Bir Kadın Vardır" Sözünün Doğrusunu Unutturan Safiye Soyman Dillere Fena Düştü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.06.2026 - 19:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Safiye Soyman bu kez şarkılarıyla ya da özel hayatıyla değil, kurduğu bir cümleyle gündem oldu. Yıllardır kullanılan 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözünü kendine has yorumuyla değiştiren Soyman, sosyal medyada kahkaha tufanına neden oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk magazin dünyasında yıllardır popülerliğini kaybetmeden yoluna devam eden isimlerden biri varsa o da şüphesiz Safiye Soyman.

Türk magazin dünyasında yıllardır popülerliğini kaybetmeden yoluna devam eden isimlerden biri varsa o da şüphesiz Safiye Soyman.

Şarkılarıyla tanınsa da onu yıllardır gündemde tutan şey yalnızca müzik kariyeri olmadı. Safiye Soyman, yıllar içerisinde samimiyeti, filtresiz açıklamaları ve bazen ne diyeceği hiç tahmin edilemeyen çıkışlarıyla adeta televizyon dünyasının en sevilen karakterlerinden birine dönüştü. Ünlü isim ekran karşısında hiçbir zaman kusursuz görünmeye çalışmadı. Tam tersine, yaptığı gaflarla, kahkahalarıyla ve zaman zaman söylediği şeyleri kendi bile toparlayamamasıyla milyonların gönlünde ayrı bir yer edindi.

Elbette bu hikayenin bir de Faik kısmı var. Safiye Soyman ve Faik Öztürk yıllardır magazin dünyasının en tanınan çiftlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İkilinin ilişkisi zaman zaman şakalaşmalarıyla, zaman zaman birbirlerine yaptıkları göndermelerle gündem olurken, çoğu kişi onları neredeyse ayrılmaz bir ikili olarak görüyor. Hatta bazı dönemlerde Faik Öztürk, verdiği röportajlar ve televizyon performanslarıyla en az Safiye Soyman kadar konuşulmayı başarıyor.

Bugün gelinen noktada Safiye Soyman yalnızca bir şarkıcı değil; televizyon programlarının aranan konuğu, sosyal medyanın sevdiği karakterlerden biri ve ne söyleyeceği her zaman merak edilen bir magazin figürü haline gelmiş durumda.

Çünkü Safiş'in olduğu yerde kimse sıradan bir açıklama beklemiyor.

Safiye Soyman'ın yıllardır değişmeyen bir başka özelliği daha var elbette: Seda Sayan'a olan sevgisi.

Safiye Soyman'ın yıllardır değişmeyen bir başka özelliği daha var elbette: Seda Sayan'a olan sevgisi.

İkilinin dostluğu artık öyle bir noktaya geldi ki birçok kişi onları en yakın arkadaşlıktan çok kardeş gibi görüyor. Neredeyse çıktıkları her programda birbirlerinden övgüyle bahseden ikili, yıllardır magazin dünyasının en sağlam dostluklarından biri olarak gösteriliyor. Seda Sayan ve Safiye Soyman'ın birbirlerine ettikleri iltifatları toplasak muhtemelen küçük bir kitap çıkar.

Bir gün Seda Sayan dünyanın en güzel kadını oluyor, ertesi gün Safiye Soyman dünyanın en özel insanı ilan ediliyor. Birbirlerine karşı adeta bitmek bilmeyen bir hayranlık besleyen ikili, dostluklarıyla da sık sık örnek gösteriliyor. Tabii işin bir de sosyal medya kısmı var.

İkilinin birlikte paylaştığı fotoğraflar artık kendi başına bir internet fenomenine dönüşmüş durumda. Çünkü ne zaman yan yana poz verseler sosyal medya kullanıcıları iki şey konuşuyor: Dostlukları ve Photoshop miktarı... Özellikle son yıllarda paylaştıkları karelerde ikilinin zaman zaman lise yıllarına ışınlanmış gibi görünmesi sosyal medyanın gözünden kaçmıyor.

Yorumlarda sık sık 'Bu fotoğrafta nüfus cüzdanları da filtrelenmiş', 'İkisi birlikte uygulamaların korkulu rüyası olmuş' ve 'Gençlik iksiri bulunduysa açıklansın' gibi espriler görmek mümkün. Magazin dünyasında dostlukların kısa sürdüğünü düşünürsek bu ikilinin hikayesi gerçekten apayrı bir yerde duruyor.

Safiye Soyman'ın yıllardır sevilmesinin sebeplerinden biri de ağzından çıkan her cümlenin potansiyel bir sosyal medya olayına dönüşebilmesi. Bugün de tam olarak öyle bir olayla karşı karşıyayız!

Hepimizin en az bir kez duyduğu 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözü vardır ya...

Genellikle bir erkeğin başarısında ona destek olan, yanında duran ve emek veren kadınları anlatmak için kullanılır. Bir ödül töreninde, bir başarı hikayesinde ya da yıllar süren bir evliliğin ardından tam lafı gediğine koymak gerektiğinde devreye giren klasik sözlerden biridir. Program sırasında konu başarıya, ilişkilere ve erkeklere gelince Safiye Soyman sözü devraldı ve herkesin bildiği o deyişi bambaşka bir noktaya taşıdı.

Ünlü isim büyük bir özgüvenle: 'Her başarılı erkeğin altında bir kadın yatar.' deyiverdi. Stüdyoda birkaç saniyelik sessizlik yaşandı. Ardından kahkahalar geldi! Çünkü yıllardır kullanılan söz bir anda bambaşka bir anlam kazanmıştı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri paylaşır paylaşmaz yorumlar yağmaya başladı.

Kimileri 'Safiye Hanım atasözlerine yeni DLC getirdi', kimileri 'Türk Dil Kurumu şu an çok sessiz' yorumunu yaptı. Bazıları ise 'Bu saatten sonra doğrusunu hatırlayamıyorum' diyerek yaşadığı kafa karışıklığını itiraf etti. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından biri haline gelen görüntüler, Safiye Soyman'ın neden yıllardır bu kadar sevildiğini de bir kez daha gösterdi. Safiye Soyman bir kez daha bazı insanların gündeme gelmek için çok uğraşırken bazılarının sadece konuşmasının yeterli olacağını herkese kanıtladı. Ayarlarımızla da fena oynadı; bu saatten sonra doğrusunu hatırlamak mümkün olacak mı? Bilemiyoruz😂

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın