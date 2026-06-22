"Her Başarılı Erkeğin Arkasında Bir Kadın Vardır" Sözünün Doğrusunu Unutturan Safiye Soyman Dillere Fena Düştü

Şarkılarıyla tanınsa da onu yıllardır gündemde tutan şey yalnızca müzik kariyeri olmadı. Safiye Soyman, yıllar içerisinde samimiyeti, filtresiz açıklamaları ve bazen ne diyeceği hiç tahmin edilemeyen çıkışlarıyla adeta televizyon dünyasının en sevilen karakterlerinden birine dönüştü. Ünlü isim ekran karşısında hiçbir zaman kusursuz görünmeye çalışmadı. Tam tersine, yaptığı gaflarla, kahkahalarıyla ve zaman zaman söylediği şeyleri kendi bile toparlayamamasıyla milyonların gönlünde ayrı bir yer edindi.

Elbette bu hikayenin bir de Faik kısmı var. Safiye Soyman ve Faik Öztürk yıllardır magazin dünyasının en tanınan çiftlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İkilinin ilişkisi zaman zaman şakalaşmalarıyla, zaman zaman birbirlerine yaptıkları göndermelerle gündem olurken, çoğu kişi onları neredeyse ayrılmaz bir ikili olarak görüyor. Hatta bazı dönemlerde Faik Öztürk, verdiği röportajlar ve televizyon performanslarıyla en az Safiye Soyman kadar konuşulmayı başarıyor.

Bugün gelinen noktada Safiye Soyman yalnızca bir şarkıcı değil; televizyon programlarının aranan konuğu, sosyal medyanın sevdiği karakterlerden biri ve ne söyleyeceği her zaman merak edilen bir magazin figürü haline gelmiş durumda.

Çünkü Safiş'in olduğu yerde kimse sıradan bir açıklama beklemiyor.