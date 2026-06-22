"Her Başarılı Erkeğin Arkasında Bir Kadın Vardır" Sözünün Doğrusunu Unutturan Safiye Soyman Dillere Fena Düştü
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Safiye Soyman bu kez şarkılarıyla ya da özel hayatıyla değil, kurduğu bir cümleyle gündem oldu. Yıllardır kullanılan 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözünü kendine has yorumuyla değiştiren Soyman, sosyal medyada kahkaha tufanına neden oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk magazin dünyasında yıllardır popülerliğini kaybetmeden yoluna devam eden isimlerden biri varsa o da şüphesiz Safiye Soyman.
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Safiye Soyman'ın yıllardır değişmeyen bir başka özelliği daha var elbette: Seda Sayan'a olan sevgisi.
Safiye Soyman'ın yıllardır sevilmesinin sebeplerinden biri de ağzından çıkan her cümlenin potansiyel bir sosyal medya olayına dönüşebilmesi. Bugün de tam olarak öyle bir olayla karşı karşıyayız!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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